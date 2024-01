Quando è meglio dare del "tu" o del "lei"?

Pexels credit @fauxels

Meglio dare del "tu" o del "lei"? Che fare, che dire, come porgersi quando l'approccio oltrepassa le presentazioni e si fa conversazione? Probabilmente la curiosità di conoscere e, soprattutto, di saper usare al momento giusto il pronome allocutivo più adatto non è così comune nell'epoca dell'imperialismo social che uniforma ruoli, persone e personaggi attraverso l'affabile confidenza propria del mezzo. Raramente i dialoghi digitati si avvalgono di formalismi e anche quando l'interlocutore è un estraneo ma comunque "vip" è il "tu" la regola più seguita. Ma anche se i commenti scritti prevalgono sulle osservazioni pronunciate e il tono di voce beneficia di emoji per attestare emozioni standard, il dialogo faccia a faccia resterà sempre una circostanza - fortunatamente - inevitabile e, come tale, caratterizzata da un registro consolidato che quantomeno giova conoscere per evitare imbarazzanti "tu... Ehm... Scusami, lei" scanditi in una spiacevole successione.

"Tu", "lei" e quel "voi" (che ancora resiste)

La confidenza e la familiarità che caratterizzano la stragrande maggioranza dei rapporti rendono il "tu" il pronome decisamente più diffuso, dunque. Lo stesso che per secoli da solo ha scandito conversazioni tra chiunque senza differenze di ceto, età, condizioni economiche. È alla fine del terzo secolo dopo Cristo che si iniziarono a stabilire delle distanze anche linguistiche a seconda delle condizioni sociali, con la forma di governo politico di Diocleziano definita come "tetrarchia" che stabilì non più una, ma quattro persone (due Augusti e due Cesari) alla reggenza dell'impero. Allora si è cominciato a usare il "voi", prima per rivolgersi solo ai più potenti e poi, via via, come generica convenzione che rimarcasse una certa distanza tra persone. Oggi rivolgersi dando del "voi" a qualcuno è un approccio decisamente meno consueto, ma comunque ancora ben radicato soprattutto al meridione dove il "lei" resta una alternativa.

Ma questo "lei" quando abbiamo iniziato a usarlo? E perché proprio la terza persona femminile? Anche in questo caso bisogna andare indietro nel tempo, al 1500 circa, quando gli spagnoli dominarono su gran parte dei territori lasciando che anche la loro terza persona "usted" penetrasse nei costumi linguistici italiani nella forma del tradotto "lei" per domostrare riguardo. Un'abitudine, questa, malvista dal regime fascista che tentò di sradicare con un divieto imposto per legge nel 1938 predicando il ritorno al "voi" come "segno di rispetto e riconoscimento di gerarchia" evocativo dei fasti dell'impero romano. Tanto fu ferreo quel comando che pure il nome di una rivista molto in voga all'epoca, "Lei", venne sostituito con quello di "Annabella", incurante che quel titolo non fosse il pronome di cortesia bandito dalla norma, ma solo il semplice riferimento alla donna quale destinataria degli argomenti trattati. Di tutta un'erba un "fascio", insomma. Letteralmente.

Quando dare del tu e quando del lei?

Ma quindi? Come regolarsi quando dialogare con qualcuno per la prima volta può aprire le porte a potenziali rapporti più o meno stabili? L'interrogativo è tutt'altro che marginale dal momento che scegliere di approcciarsi con il "tu" o con il "lei" potrebbe essere, a seconda dell'interlocutore, decisivo per varcare o meno la soglia che delimita la cafonaggine o la troppa confidenza dall'eccesso di formalità. E quindi, al netto di parentele, amicizie, ambienti di lavoro che agevolano la confidenza tra colleghi di pari ruolo, nel dubbio il principio di partenza dovrebbe essere uno solo: dare del "lei". Ancor più se la persona ha un'età anagrafica che rimanda a un certo modo di comunicare. E questo per almeno due motivi.

Innanzitutto perché è sempre preferibile apparire più educati del dovuto che irrimediabilmente buzzurri. Così com'è di certo meno increscioso essere invitati a passare al "tu" piuttosto che sentirsi dire di mantenere le distanze dal momento che, con tutto il rispetto, "ma chi la conosce?!". Inoltre, dare del "lei" è un'ottima strategia relazionale per attribuire alle proprie affermazioni una certa autorevolezza. Esaustivo è l'esempio che fa l'esperta di galateo Giuliana Meneghetti sul Quotidiano del Piave: "La frase “Con te non ci lavoro più” può indicare uno sfogo o un momento di disagio più o meno temporaneo. L'espressione “Con lei non lavoro più” ha invece un valore totalmente diverso: il registro portato sul “lei” indica una consapevolezza più matura, dove si riconosce un valore semantico maggiore del pronome". Da considerare, poi, che il "lei" come il "tu" devono essere reciproci: non si può pretendere che una persona ci dia del lei dopo averle dato del tu, nemmeno in contesti come un ristorante, un bar, un negozio che solo per supposte convenzioni confidano nel rispetto verso il cliente e nella contrapposta confidenza di quest'ultimo verso il cameriere o il commesso.

Probabilmente non c'è una regola aurea universale per stabilire quando sia il momento di accorciare le distanze e passare dal lei al tu. Uno sguardo, un gesto, il linguaggio del corpo e la prossemica che dà rilevanza ai significati delle distanze materiali interposte tra sé e gli altri sono tutti elementi capaci di decodificare l'intenzione altrui che, a quel punto, andrà solo verbalizzata per essere accolta, magari con un sorriso.