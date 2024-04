Attacco israeliano a Gaza: 34mila morti, 19mila bambini orfani. La notte sarà (presto) ancora più buia

Ennesima strage di bambini a seguito di un bombardamento israeliano. Foto scattata nell'ospedale kuwaitiano del campo profughi di Rafah, sabato 20 aprile 2024 (AP Photo/LaPresse/Ismael Abu Dayyah)

Il mondo occidentale continua a voltare lo sguardo dall'altra parte. Le immagini che arrivano da Gaza sono sempre più raccapriccianti. Finito l'assedio all'ospedale Nasser di Khan Younis, i soldati israeliani hanno lasciato alle loro spalle cumuli di macerie, tra cui continuano ad emergere fosse comuni (i dispersi sarebbero oltre 2.000). In una, sabato, sono stati ritrovati 210 cadaveri, altri 73 in tre più piccole scavate lunedì: tanti i corpi in decomposizione, anche di donne, bambini e di uomini con le mani legate dietro la schiena; su di loro segni di esecuzioni sommarie. Non sono le prime ad essere scoperte, non saranno le ultime: circa 400 corpi erano già stati recuperati nei pressi dell'ospedale Al-Shifa.

Oltre 34mila morti palestinesi

Naturalmente, nessuna condanna da Europa e Usa, solo il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto un'inchiesta "meticolosa e trasparente"; Tel Aviv lo ha già bollato come antisemita, etichetta che ormai si applica a chiunque palesi il proprio dissenso; si salva solo Papa Francesco, per ora. Scordiamoci l'inchiesta, comunque: Israele è un fedele alleato dell'impero a stelle e strisce, quindi i suoi evidenti crimini di guerra si possono accettare. Anzi, meglio inviare al governo fondamentalista di Netanyahu un altro pacchetto di aiuti stavolta da 26 miliardi di dollari, di cui 5 destinati a spese militari. Continuino così i bombardamenti sulla più grande prigione a cielo aperto della Terra: nelle ultime 24 ore, hanno ucciso altri 32 civili, portando il conto dei morti palestinesi, secondo diverse stime, a 34.183, dei quali oltre il 70% sono donne e bambini.

Dopo 200 giorni di guerra, Gaza non esiste più, è terra desolata, è un inferno nel quale si aggirano 19.000 bambini rimasti orfani (stime Unicef) e dove il 60% degli edifici è stato ridotto in macerie. Ma non è ancora finita, forse il peggio deve ancora venire. Dopo la risposta di Teheran (con missili e droni) all'attacco di Israele contro l'ambasciata iraniana a Damasco, diverse fonti diplomatiche sostengono che Joe Biden abbia contrattato la rispota "blanda" di Tel Aviv – il raid aereo sulla base di Isfahan – con il nullaosta all'incursione via terra su Rafah, dove già si sono rifugiate 1,3 milioni di persone sfollate da Gaza City. Il piano (scellerato) è quello di uno nuovo trasferimento di massa verso tendopoli allestite per i civili a Khan Younis, poi inizierà l'attacco. Intanto, immagini satellitari mostrano che l'imponente macchina da guerra sionista ha già iniziato a muoversi, con 9 avamposti fuori dalla Striscia e centinaia di veicoli pronti a entrare in azione. Altri innocenti moriranno, nuove stragi di donne e bambini, i bulldozer spianeranno case su case, mentre – a migliaia di chilometri di distanza – gli unici a opporsi all'ennesima mattanza saranno solamente ragazzi e studenti, che verranno immancabilmente manganellati e persino arrestati (anche a centinaia, come avvenuto a Yale e alla Columbia University), mentre politici e mass media li accuseranno di essere dei delinquenti o dei vili aggressori delle forze di polizia. Forse, in futuro, ricorderemo il massacro gazawi e la repressione delle manifestazioni di protesta come eventi meno scollegati di quanto oggi sembra: un salto di portata epocale, il cuore di tenebra d'Occidente che tornava a pulsare.