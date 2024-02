La Rai ha paura di un bacio tra due uomini

Almeno una volta nella vita vi sarà capitato di assistere a un matrimonio e quindi saprete che il momento dello scambio del bacio ha un valore simbolico molto importante. Esso infatti sancisce l’unione tra le persone che hanno contratto il matrimonio ma è anche il momento in cui l’emozione e la commozione di tutte le persone presenti si scioglie in un applauso. Che si tratti di una funzione religiosa o civile, il bacio non è solo uno dei momenti più emozionanti di tutta la cerimonia ma anche quello più immortalato; se ci sono delle spose che scelgono di coprirsi il volto col velo, è in quel momento che il marito lo alza per scambiare uno sguardo d’amore e d’intesa con sua moglie. Va da sé che per tutte queste ragioni il momento del bacio viene sempre immortalato dal fotografo e da qualche anno a questa parte anche dagli invitati con i loro smartphone.

Cosa penserete di una coppia che proprio in quel momento decide di nascondere i volti di entrambi gli sposi con un cappello? Forse, per usare le parole di un poeta, penserete che lo sposo è impazzito oppure ha bevuto. Oppure che un prete particolarmente fanatico abbia imposto a i due contraenti di nascondersi agli occhi di famiglia e amici. Sono certa che lo trovereste un po’ strano e, terminata la cerimonia, andreste a chiedere conto di quanto accaduto ai diretti interessati.

Queste sono proprio il genere di domande che si stanno facendo in queste ore sui social centinaia di persone dopo che alcune immagini della fiction Gloria sono state diffuse online. In una scena del backstage si vede la protagonista Sabrina Ferilli celebrare un’unione civile tra due uomini; al momento del bacio però, qualcosa non torna: si vede una macchia scura, probabilmente un bollino, coprire il volto di entrambi gli sposi. Il bacio dunque non si vede perché i volti dei due sposi sono nascosti.

Alcuni utenti si sono chiesti se la Rai avesse posto il veto sulla scena; da un’attenta analisi quello che si vede non sembra un bollino aggiunto in post produzione ma un cappello. Infatti uno dei due sposi è un carabiniere che ha scelto di unirsi civilmente indossando la divisa che comprende anche l’iconico copricapo di ordinanza che, vero è, nella scena appare un po’ fuori misura. Molto strano che la regia abbia dato indicazione ai due attori di coprirsi il volto: cosa avrebbero di cui vergognarsi questi due personaggi?

Da Mengoni a Dargen D'Amico

Forse la nuova Rai targata Meloni ha un problema con i baci tra maschi. Durante lo scorso Festival di Sanremo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical fece scandalo, tanto che nel corso della prima serata di quest’anno Marco Mengoni in una gag ha invitato il pubblico del teatro Ariston a dotarsi di un “preserbacino”, ovvero di un vetrino da porre sulle labbra per evitare il contatto con le labbra di qualcun altro.

Anche nel corso della puntata di Domenica In che si è svolta a conclusione del Festival, Mara Venier aveva pregato Dargen D’Amico di non baciare sulle labbra alcuni suoi ospiti di sesso maschile; l’episodio è poi passato abbastanza sotto silenzio visto le pieghe che di lì a poco avrebbe preso l’intervento del cantautore milanese.

C’è da dire che negli ultimi anni il servizio pubblico ha fatto grandi passi in avanti sulla rappresentazione e il racconto delle coppie gay e lesbiche, soprattutto quando il target di riferimento di queste fiction sono le persone giovani: basti pensare al successo di serie come Un Professore e Mare Fuori in cui sono raccontati amori o relazioni omosessuali e in cui compaiono addirittura persone transgender. Ma anche la fiction Un Posto al Sole ha raccontato storie d’amore tra persone della comunità LGBTQI+ contribuendo a normalizzare presso un pubblico adulto storie e personaggi che in un paese civile non avrebbero bisogno di essere normalizzate.

E invece proprio il giorno di San Valentino la Rai ci ricorda che c’è ancora molto da fare e che bisogna stare molto attenti e attente alla deriva oscurantista che questo governo sta imponendo in maniera graduale ma decisa al nostro servizio pubblico.