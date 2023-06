Vi spiego perché i Coldplay sono stati eccezionali

I Coldplay incantano la città di Napoli anche durante la seconda data che ha aperto le tappe italiane del tour "Music of the Spheres". La band britannica ha mantenuto intatta la cifra estetica e l'elegante alternative rock, aggiungendo sostenibilità e leggerezza all'evento, rendendo il concerto ancora più straordinario. Tutto è stato pensato in un technicolor ecologico: come i braccialetti distribuiti ai fan, realizzati con materiale compostabile, che si illuminavano a tempo di musica e, all'occorrenza, di azzurro, come quando Chris Martin ha letteralmente sfidato se stesso pronunciando qualche parola in napoletano e rivolgendosi affettuosamente alla città con espressioni del tipo "Cumpagno mio". Dopodiché il cantante ha continuato a esprimere in italiano il proprio entusiasmo nel trovarsi in una città meravigliosa, "con le persone più belle e i migliori giocatori di calcio". Sui "migliori del calcio", si è levato un boato fragoroso, simile ai leggendari goal di Maradona che facevano tremare le porte dello stadio.

L'energia che trasmettono i Coldplay

Questo tour, più di qualsiasi altro, trasmette sì energia, ma anche tanta fiducia e tranquillità. Come si possano vivere queste emozioni durante un concerto non lo so, ma loro sono riusciti a trasmetterle. Probabilmente queste sensazioni emergono (e qui rischio di passare per bacchettona) perché la band è abbastanza lontana dagli stereotipi come quello che per essere delle rockstar si debba per forza avere avuto background di vita caratterizzato da un’infanzia difficile e costellata da trascuratezza, da quell'aura maledetta e problemi insormontabili. E invece il frontman, con quegli occhi blu e profondi come i colori del Napoli (chiedo venia mi è stato impossibile non fare un parallelismo con i colori della mia squadra del cuore) brillano come sentinelle contro le colpe dell’umanità. Forse è un tantino forzato, ma tant’è!

Tutti conoscono le canzoni dei Coldplay e tutti le cantano. Insomma la platea di ieri non sembrava composta da fan improvvisati e nessuno, nemmeno per un istante, ha ceduto al tappeto sonoro continuo, interrotto solo quando Chris Martin ha voluto rendere omaggio alla città o quando ha invitato tutti a riporre gli smartphone, così da poter intonare, almeno una canzone, con totale dedizione. Ogni atto della setlist è stato emozionante e nel terzo la band ha duettato con il pupazzo-alieno Angel Moon (di evidente ispirazione “Muppets”), cantante della band “Weirdos” lanciata sul piccolo schermo proprio da Chris Martin durante il "Tonight Show Starring Jimmy Fallon”. Rispetto ai detrattori ho trovato il duetto magnifico e la scelta del brano “Human Heart” azzeccatissima, poiché erano presenti tantissimi adolescenti accompagnati dai genitori o probabilmente adolescenti figli che accompagnavano genitori super fan. Un brano che racconta di giovani immersi in un turbine di emozioni contrastanti, spesso considerati “weirdo”, perché sembrano diversi o eccentrici, ma non per questo non meritevoli di comprensione e degni di un “cuore umano”.

Pianeti rotanti eco-friendly tra i fan, alieni sul palco e le mille luci, sembrano tutte assonanze con la città partenopea, la città dei "mille culure" da sempre percepita come un mondo a parte. E ci prova anche Chris Martin a capirla, visitandola durante il suo tuor: dalle bellezze degli scavi di Pompei all'esperienza gastronomica scegliendo la pizza di Gino Sorbillo (noto Pizzaman). E con grande coraggio, durante le prime date italiane del tour, si è cimentato nell’ardua impresa di omaggiare la città cantando “Napule è” di Pino Daniele. Il frontman dei Coldplay si è assunto una grande responsabilità visto che non si tratta solo di una canzone, ma di una melodia in cui i partenopei si identificano, alla continua ricerca di se stessi in ognuna di quelle note. Tuttavia, la performance di Martin è stata meravigliosa, forse anche in un napoletano migliore rispetto a quello dei suoi colleghi italiani. È stato un tributo che ha toccato profondamente e reso fieri i napoletani. Ora anche i Coldplay possono vantare di aver assorbito nei loro cuori un po’ dell’anima di questa città, non credete?