Referendum sul nucleare, gli italiani più avanti dei politici

Oltre la metà degli italiani voterebbe a favore in un referendum consultivo su nuove centrali nucleari. Lo scrive l'azienda specializzata in sondaggi SWG che ha pubblicato i risultati della loro ultima indagine sul nucleare. Alla domanda "cosa voteresti in caso di referendum consultivo sull'opportunità di reintrodurre il nucleare in Italia", oltre la metà (51%) degli intervistati risponde che voterebbe "Sì" - il 24% si dichiara "sicuramente a favore" e il 27% "probabilmente a favore".

Questo è coerente con la rilevazione precedente: anche in quella circostanza circa la metà degli italiani si era dichiarata cautamente o entusiasticamente a favore dell'atomo. I contrari si attestano al 26%, di cui 16% "sicuramente contro" e 10% "probabilmente contro", mentre gli indecisi valgono il 23%. La notizia migliore per noi è ovviamente il fatto che i giovani (under 34) siano la fascia di popolazione più favorevole, con quasi il 60% dei favorevoli, mentre ci dispiace vedere ancora un importante divario di genere (anche se, va detto, le donne sono contrarie in misura maggiore solo del 5% rispetto alla popolazione generale, evidentemente molte si collocano ancora nella fascia dell'indecisione).

Il fatto che le tecnologie nucleari incontrino maggiormente il favore delle aree imprenditoriali e meno quello delle aree agricole non è una grossa novità, mentre stupisce il dato relativo ai grandi centri abitati, dove probabilmente il dato dei contrari è spinto in su dalla sinistra delle ZTL.

Viene testata la conoscenza degli italiani sulle diverse taglie di reattori nucleari. La prima bella notizia è che finalmente gli italiani hanno capito che i reattori di terza generazione e di grossa taglia attualmente in commercio sono sicuri esattamente quanto quelli di taglia inferiore: la percentuale che risponde "sono sicuri" è infatti esattamente la stessa, 71%. C'è un po' più confusione sull'impatto ambientale, dove gli SMR vengono ritenuti "a zero emissioni" rispetto ai reattori di grossa taglia da un 4% di intervistati in più - in realtà l'impatto ambientale è sostanzialmente indipendente dalla taglia (e nel caso ad essere favoriti sarebbero i reattori più grandi, ma parliamo di differenze risibili).

Anche sulla disponibilità delle tecnologie c'è un po' di confusione, infatti gli SMR vengono considerati "immediatamente disponibili" dal 68% degli intervistati, contro il 64% dei reattori di grossa taglia (in realtà gli SMR iniziano ad essere disponibili per gli ordini, ma non sono ancora disponibili "off the shelf" come i reattori convenzionali), ma può anche darsi che il modo in cui è stata impostata la domanda (includendo le tecnologie di quarta generazione) fosse fuorviante. A scopo di confronto viene chiesta anche l'opinione degli italiani sulle tecnologie MMR (Micro-Modular Reactors), che vengono valutate come più sicure rispetto a reattori di taglia grossa e media, con emissioni inferiori, ma meno disponibili.

In realtà le tecnologie MMR, come il reattore Aurora di Oklo Inc., non sono pensate per produrre energia elettrica per la rete; sono invece pensate per alimentare centri isolati come basi militari, villaggi minerari, stazioni scientifiche e simili. Non potendoli quindi valutare nel contesto della decarbonizzazione del sistema elettrico, ha molto poco senso valutarne le emissioni, se non al massimo confrontandoli coi generatori diesel.

L'impatto del NIMBY sul nucleare

Qui si chiede agli italiani se sarebbero disposti ad accettare la costruzione di reattori entro 20, 100 o 500 km dalla propria abitazione. Ovviamente la risposta "500 km" possiamo considerarla come un NO assoluto, visto che un cerchio con 500 km di raggio ha diametro 1000 km e l'Italia è "lunga" 1300 km circa. Qui il dato più interessante non è tanto che il 39% di intervistati si dica disponibile ad avere un impianto entro 20 km da casa propria (il che è comunque notevole), ma il fatto che, per queste persone, non faccia la minima differenza che si tratti di un reattore di taglia media o grande (la percentuale sale leggermente per gli MMR, ma questi ci interessano poco, abbiamo spiegato perché). Salendo a "oltre 100 km da casa propria", la percentuale sale a 49% per i reattori di grossa taglia, 52% per gli SMR - una differenza comunque non enorme.

Ovviamente non c'è modo di sapere quanto queste percentuali si sovrappongano a quelle dei favorevoli, perché per queste domande si sono raccolte solamente le risposte di coloro che avevano almeno sentito parlare delle differenze tra le diverse tecnologie, ma possiamo ipotizzare che, tra i favorevoli al nucleare, circa uno su cinque lo voglia comunque il più lontano possibile da casa propria. Non così tanti, ma nemmeno così pochi da non dovercene preoccupare per il futuro.

Last, but not least: la seconda e la terza slide mostrano che la percezione degli italiani riguardo al nucleare è poco o per nulla influenzata dalla taglia del reattore. La propaganda sul nucleare "prossimo" di parte della destra non appare quindi giustificata minimamente dai sondaggi, e sembra quindi sempre di più un tentativo di posticipare decisioni che andrebbero prese oggi. Il nucleare di terza generazione avanzata e di grossa taglia è una tecnologia provata e matura, e gli italiani sembrano capirlo a sufficienza.

Quanto sono curiosi gli italiani sul nucleare?

Questa direi che è la slide più interessante: a prescindere dall'essere favorevoli o contrari al nucleare, gli italiani sono molto interessati a saperne di più. In particolare, i temi che suscitano più curiosità sono la progettazione e il design di un impianto nucleare; la gestione della sicurezza e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Si tratta di temi che su questa pagina abbiamo già trattato molto spesso, ma forse è il momento di portarli su YouTube o comunque di tradurli in altri formati. Insomma, come tutti i sondaggi sull'atomo in Italia, anche questo ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta, ma che c'è molto ancora da fare.