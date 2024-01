La ricerca di Google funziona sempre peggio. È la fine del web per come lo conosciamo?

Crediti Pexels

“Abbiamo bisogno del vostro indirizzo email”. È il titolo, un po’ strano a dir la verità, di un articolo comparso di recente su 404 Media, uno dei magazine online sulla cultura digitale più interessante degli ultimi tempi. È un pezzo particolare, in cui la redazione spiega la scelta di aver reso il sito consultabile solo da chi lascia il proprio contatto mail. “Per combattere la frammentazione dei social media e la crisi di rilevanza di Google - si legge nel testo - dobbiamo essere in grado di raggiungere i nostri lettori direttamente utilizzando una piattaforma che possediamo e controlliamo”.

È una scelta interessante, che ci racconta di un web che sta cambiando. Un'Internet in cui i vecchi accentratori, come Google o i social media, sembrano non riuscire a tenere fede al loro ruolo originale. Un Internet da cui sempre più utenti cercano riparo, vittima di una sorta di crisi di fiducia, che porta a rimettere in discussione una serie di cose che, fin dai primi tempi, abbiamo dato per scontate.

La crisi della ricerca di Google

Come Google, per esempio, la home page del mondo, la casa di quasi 9 ricerche su 10 che avvengono su Internet. Ecco, secondo una ricerca dell’università di Lipsia, delle Bauhaus-University di Weimar, e del Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence, Big G funziona sempre peggio. Da un'analisi su oltre 7.000 parole chiave relative a recensioni di prodotti, è emerso che i risultati che si posizionano nelle prime pagine sono in media pagine estremamente ottimizzate, costruite con interessi commerciali chiari e tendenzialmente di bassa qualità.

"Abbiamo scoperto - scrivono i ricercatori - che la maggior parte delle recensioni di prodotti di alto livello nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca commerciali utilizzano il marketing di affiliazione, e quantità significative sono veri e propri spam di recensioni di prodotti, prodotte solo in ottica SEO (Search Engine Optimization)".

È la conseguenza inattesa di un sistema come Google: l'IA non sa qual è il contenuto migliore, usa una serie di criteri che - seppur non del tutto noti - possono essere usati a proprio vantaggio da chi ha interesse a guadagnare attraverso il posizionamento. Ed è proprio quello che fa la SEO, una disciplina che ha proprio come obiettivo quello di piazzare pagine Web in alto su Google in maniera organica, cioè senza ricorrere agli annunci pubblicitari, e comprende una serie di indicazioni, tecniche e di scrittura, per favorire la possibilità che un determinato sito o una pagina compaia tra i primi risultati delle ricerche. Tecniche che, peraltro, l’intelligenza artificiale può contribuire ad automatizzare, favorendone la diffusione.

Così, però, la ricerca perde di utilità per gli utenti, perde quel carattere di oggettività che ciascuno di noi gli ha sempre attribuito. È come se la prima pagina di Google avesse meno valore, tra un contenuto sponsorizzato e l’altro. Un calo di qualità percepita, che spinge da un lato gli utenti a cercare alternative; dall’altro, apre alla possibilità di occupare uno spazio che, fino a poco tempo fa, sembrava completamente inavvicinabile.

Le alternative a Google: TikTok e l’intelligenza artificiale generativa

Uno dei più pericolosi rivali di Google è TikTok. Il social network cinese, secondo una ricerca di Adobe, viene utilizzato da circa il 40% degli americani come motore di ricerca. Lo usano così quasi 7 ragazzi e ragazze della Generazione Z su 10 e la metà dei millennial.

Secondo l’analisi, gli utenti si rivolgono a TikTok per le caratteristiche di personalizzazione e per il formato, di più facile fruizione rispetto ai contenuti scritti. È, più che altro, questione di abitudini di consumo: buona parte dei social network si basano ormai sul formato dei video brevi, in verticale. Gli utenti, abituati a quella modalità di fruizione, iniziano a chiedere che qualunque informazione possa essere disponibile in quel formato. E che ogni risposta a ogni domanda sia completamente personalizzata, inserita all’interno di gusti e interessi che l’algoritmo di TikTok conosce molto bene.

Accanto a questa tendenza, c’è l’intelligenza artificiale generativa. E, in particolare, quei sistemi che usano l’AI per fare ricerche e per fornirci un risultato sintetizzato, a partire da quella ricerca. Cioè, immaginiamo di voler cercare informazioni sulla carriera di Mick Jagger. Google ci restituirebbe una lista di link, come sappiamo. Un sistema basato su AI ci darebbe invece in risposta un testo, con informazioni estratte dalle diverse fonti disponibili sul web. Funzionano così sistemi come Perplexity, Copilot di Microsoft e l’ultimo nato Arc Search, che promette di creare un mini-sito dedicato a ogni ricerca che l’utente decide di fare.

Questa alternativa, tuttavia, ha alcuni problemi. Il primo sono le famose allucinazioni, ovvero il fatto che l’AI ha la tendenza, soprattutto quando non trova informazioni precise, a inventare, a completare il testo con informazioni credibili ma non necessariamente vere. L’altra questione riguarda l’accentramento. Il potere di mediazione delle piattaforme è sempre stato enorme, ma è sempre stato un potere, almeno in apparenza, di smistamento: Google organizza le informazioni e poi manda gli utenti (non sempre, ma spesso) sul sito che interessa loro in quel momento. In questo caso, tutta la ricerca si esaurisce in un’unica pagina, senza la necessità di consultare fonti. Le informazioni vengono processate e rielaborate da un sistema AI, senza che l’utente abbia la necessità di navigare.

La fine del web aperto?

La crisi di Google è, più di ogni altra cosa, la crisi di un modello di Internet, quello della navigazione, link dopo link, della serendipity*, della scoperta. Big G stessa ci ha abituato, sempre di più negli ultimi anni, a dare risposte personalizzate, senza la necessità di cliccare, di approfondire. Una direzione che TikTok e l’AI generativa rischiano di spingere ancora un po’ più avanti. Lasciando giornali e produttori di contenuti – come 404 Media – alla ricerca di altre strade di relazione con utenti e lettori.

*DA TRECCANI. Per "serendipità" si intende capacità o fortuna di fare per caso inattese e felici scoperte, specialmente in campo scientifico, mentre si sta cercando altro