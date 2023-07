Vi racconto com'è suonare nei Rockin'1000, la band più grande del mondo

Le prove dei cantanti al Teatro Verdi di Cesena

Mentre passo davanti allo stadio di Cesena vedo camminare alcuni ragazzi con le custodie delle chitarre sulla spalla. Poi arrivo in centro e, nonostante siano solo le 8.30 - che per i musicisti nottambuli è un po' come dire le cinque del mattino -, è già una festa. Oggi è il secondo giorno di prove di Rockin'1000 for Romagna, l'evento benefico della band più grande del mondo per raccogliere fondi per gli alluvionati romagnoli.

Fuori dal Teatro Verdi, dove per tutto il giorno faremo le prove noi cantanti, l'adrenalina è già nell'aria e si assiste alla reunion di amici da tutta Italia che si rivedono dopo mesi o anni. Lunghi abbracci, aggiornamenti sulle proprie vite. "Sei stato a qualche concerto di recente?". Ma è anche il luogo ideale per stringere nuove amicizie. Ovunque si vedono ragazzi e ragazze accomunati dalla maglietta con il logo di Rockin'1000, ma anche t-shirt di Queen, Nirvana, Motley Crue, Led Zeppelin. E non ci sono solo giovani: nella band c'è gente di ogni età, tanto che la più piccola - Aurora, la mascotte del gruppo - ha appena nove anni e canta di fianco a papà Gabriele.

Nel 2015 partecipai come cantante al primo Rockin'1000 di sempre, quello del video di 'Learn to fly' che ha fatto il giro del mondo (attualmente ha 62 milioni di visualizzazioni su Youtube). Oggi, a otto anni di distanza, le cose sono cambiate molto: è tutto molto più organizzato, la band è cresciuta, le canzoni da suonare questa volta sono ben venti e le prove sono infinite. Noi cantanti siamo divisi all'interno del teatro: da una parte i maschi e dall'altra le femmine, o meglio, da una parte i 'mufloni' e dall'altra le 'principesse', come è solita chiamarci la nostra coach Augusta. Che spesso, da brava insegnante, non manca di rimproverarci: "La esse la fate troppo marcata, voi romagnoli fate sempre così, ogni volta sembra che apriate una lattina di birra!".

Dietro a ogni concerto di Rockin'1000 c'è un lavoro di preparazione che forse in pochi si immaginano. Anche a casa, ancor prima di provare "in studio", bisogna studiarsi e ristudiarsi i pezzi per arrivare alle prove già pronti. E prepararsi per un concerto del genere è estenuante: si prova e riprova la stessa canzone per ore, bisogna andare a tempo, sincronizzarsi e armonizzarsi. Soprattutto quando si decide di rischiare il tutto per tutto con canzoni del calibro di 'Bohemian Rhapsody'. E allora si prova, e si riprova, e si riprova ancora lo stesso pezzo, la stessa frase, finché tutto non è (quasi) perfetto. Perché saremo anche una band amatoriale, ma come dice Augusta il pubblico paga per venire a vedere il nostro concerto. Ed è giusto che ci trovi preparati al meglio.

E questo vale ancora di più oggi che Rockin'1000 torna a casa, a Cesena, dove tutto è nato. Dove il sogno di portare i Foo Fighters a suonare in una piccola città della Romagna - su cui nessuno avrebbe mai scommesso un euro - si è realizzato grazie alla forza di 1000 persone che in quel sogno ci hanno creduto. E grazie all'idea del creatore di tutto ciò, Fabio Zaffagnini, che quando sogna lo fa sempre in grande. Nel 2015 abbiamo realizzato un'impresa impossibile. Allora, dopo settimane passate a spalare fango dalle case allagate e a riemergere dalle macerie, quale miglior modo per noi romagnoli per provare a ripartire, se non quello di tentare di nuovo di realizzare un sogno che forse sembra impossibile - quello di dare nuova vita alla nostra terra - facendo squadra tutti assieme?