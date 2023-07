Il concerto "amatoriale" che ha cambiato al musica

Il concerto allo stadio di Cesena

"Allora com'è andato il concerto? Racconta!". La domanda mi devasta, per dirla alla Zerocalcare. Non tanto per la domanda in sé, legittima e prevedibile. Ma come glielo spieghi? Come fai a raccontare cosa si prova a fare un concerto insieme ad altri 999 musicisti davanti a quasi 18mila persone? A percorrere il bordo campo dello stadio sold out tra gli applausi, i sorrisi e l'incitamento degli spettatori, che per una serata ti fanno sentire una vera rockstar?

Le emozioni che regala Rockin'1000 a chi lo vive da dentro sono inspiegabili. Soprattutto quando la partecipazione del pubblico è così calorosa come quella del concerto di sabato sera allo stadio Manuzzi di Cesena, Rockin'1000 for Romagna, l'evento benefico della band più grande del mondo per raccogliere fondi per gli alluvionati romagnoli. Un viaggio tra alcuni dei brani più famosi della storia del rock durato più di due ore, durante le quali gli spettatori non hanno mai smesso di cantare ed emozionarsi con la band.

Tra i 1000 musicisti sul campo del Manuzzi c'è chi ha già provato l'emozione di salire su un palcoscenico (anche se nessuno, con tutta probabilità, ha mai suonato davanti a un pubblico così numeroso). Ma ci sono anche tantissimi "amatoriali" che, come me, un palco non l'hanno mai calcato. Si vivesse solo di inizi, di eccitazioni da prima volta, canta Niccolò Fabi nella sua meravigliosa Costruire. Perché ritrovarsi per la prima volta di fronte a 18mila persone che accendono la torcia del cellulare e cantano all'unisono con te una canzone come Bohemian Rhapsody, dopo infinite ore di prove per riuscire a eseguire al meglio la difficilissima parte lirica, è qualcosa che fa davvero venire la pelle d'oca.

Ed è a quel punto che ti rendi conto che gli ultimi tre giorni passati in piedi a provare, provare e riprovare ogni canzone anche per 12 ore al giorno sotto al sole cocente valgono ogni goccia di sudore versato. Perché quell'energia, che parte come un'onda e ti impatta contro al primo colpo di batteria (anzi, delle 250 batterie) facendo tremare la terra sotto ai tuoi piedi, in un attimo ti ripaga di tutta la fatica fatta per arrivare lì. E quando ti togli le cuffie per goderti il boato del pubblico, è in quell'istante che realizzi: quel momento non lo dimenticherai per il resto della tua vita. E rifaresti tutto da capo.