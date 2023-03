Le autodiagnosi dei ragazzi su TikTok. E altre controindicazioni della "salute mentale" sui social

Crediti foto Pexels - Alex Green

Qualche giorno fa mia zia si è seduta e mi ha detto che era convinta di essere diventata autistica. Improvvisamente, a 57 anni. Un leggero autismo, ha aggiunto col tono di voce un po' più basso, forse sospettando lei stessa che stava esagerando. Eppure, nonostante i suoi stessi sospetti, era convinta: voleva andare a fare un test di verifica. Tutti i sintomi combaciavano, ha aggiunto ancora. Le ho chiesto quali fossero questi sintomi, dove li avesse letti: inutile dire l'intera sintomatologia elencata era qualcosa di rintracciabile nella persona media. E che se lo era auto-diagnosticato su TikTok.

Lo sappiamo: partire da esperienze personali, ovvero partire dal particolare, è sempre parziale e insufficiente per spiegare l'universale. Eppure questo caso è, a mio parere, abbastanza esplicativo per essere sublimato a simbolo di qualcosa. Questo aneddoto, infatti, contiene tutti i problemi insiti nel modo in cui stiamo parlando di salute mentale e di malattie psichiche sui social, da un po' di tempo a questa parte, ovvero da quando - complice la spinta della pandemia, da cui siamo usciti tutti coi neuroni storditi - il benessere mentale è diventato argomento di dibattito sui social network. Questo aneddoto ha in sé tutte le controindicazioni della questione: la banalizzazione dei temi, il pericolo dell'autodiagnosi, l'assoluta mancanza di moderazione tra creator e pubblico, l'opportunismo di certi professionisti del settore che si ridicolizzano nei video di TikTok, ma soprattutto la sottile linea di confine tra la "volontà di normalizzazione" e la sua seconda faccia, ovvero la spettacolarizzazione del dolore, il voyeurismo che s'è creato in alcuni casi attorno alla malattia.

La "normalizzazione" è ormai marketing

Lungi da noi mettere in dubbio l'enorme e necessario lavoro che è stato fatto in pochi anni per abbattere uno stigma che durava da secoli, è però ormai chiaro come il dilagare di questa paventata "normalizzazione" ha fatto il giro su se stessa e sta rischiando di banalizzare un tema sacrosanto: non è più sensibilizzazione, bensì in molti casi paraculata, ovvero spettacolarizzazione. La spieghiamo meglio. Quando Fedez nel suo ultimo video ci dice che "non si parla mai abbastanza di salute mentale" e dunque ce ne parla, ci sta prendendo in giro, perché sa benissimo che sta cavalcando un tema ormai perfettamente in trend. Di salute mentale si parla ormai in ogni dove, non averne contezza significa vivere su Saturno: e Fedez su Saturno non ci vive, perché con i trend ci campa, ci monetizza, ci lavora. Così come coi trend ci vive chi, influencer di professione, sostiene di voler andare a Pechino Express "per normalizzare i propri disturbi" e non per assecondare la propria più terrena terrena ambizione di fare televisione (che poi, che male ci sarebbe ad ammetterlo?). Insomma, il concetto è che quello che era un urgente dibattito sulla salute mentale ha ormai fatto il giro e sta sminuendo se stesso, perché niente è più credibile quando diventa ipocrita. Quando diventa marketing. E perché ogni fenomeno ha le sue derive.

Gli psichiatri (e gli psicofarmaci) su TikTok

Eppure, a destare maggiore perplessità, non sono tanto gli influencer che ci parlano di salute mentale con l'obiettivo di migliorare le performance del proprio profilo (a volte persino con l'hashtag #adv), quanto invece quei professionisti della disciplina che, laureatisi ai tempi di TikTok, divulgano a tempo di algoritmo. Passiamo la vita a sentirci dire che farsi la autodiagnosi su Google è il male, passiamo interi appuntamenti col nostro medico di base a coprirci il capo di cenere nell'ammettere che sì, abbiamo googlato la nostra diagnosi, eppure è davvero tanto facile, poi, scivolare in innumerevoli video di psicologi e psichiatri che discettano via social anche delle dosi di uno psicofarmaco. Ed è vero, ciascuno di loro sottolinea sempre di rivolgersi al proprio medico e di non affidarsi al fai-da-te, ma ci sono due domande che vorremmo fare: la prima è come fa un utente medio a distinguere tra un professionista e un santone ciarlatano (chiedo per mia zia, per l'appunto); la seconda è da dove prendere la certezza che un paziente, in un momento di assoluta fragilità, non ceda ad assecondare i consigli che gli piacciono di più, ovvero quello che ha sentito su TikTok e non quello che magari ha scritto sulla propria ricetta medica. Altrettante perplessità riguardano poi il tono di voce, la miniaturizzazione di una divulgazione estremamente personale e complessa, il modo caricaturale con cui si tratta l'intimità dei propri pazienti. Alla faccia della privacy, verrebbe da dire se proprio volessimo dirla come direbbe un'altra mia zia.

Dall'empatia al voyeurismo

La storia si fa ovviamente più complessa quando accoglie tra i suoi protagonisti i minori. E, guarda un po', TikTok è popolato proprio dagli adolescenti. Grazie alla possibilità che i social network danno di raccontare la propria vita come fosse un reality show, infatti, sempre più persone comuni, soprattutto quelle più giovani, stanno raccontando la propria personalissima battaglia un video dopo l'altro. Un modo positivo e meraviglioso di fare comunità, di elaborare la malattia, di esorcizzare, di normalizzare appunto, ma al contempo va tenuto a mente che il racconto in prima persona non possiede i filtri della competenza: il rischio è scivolare dall'empatia al voyeurismo, come nel caso di Leila Kaouissi, malata di dca e depressione, quotidianamente al centro del fuoco incrociato di mezzo milione di follower e haters, quotidianamente cliente di un algoritmo famelico che monetizza sulla sua malattia; il rischio è scivolare nella gaffe di Giorgia Soleri, influencer che quest'estate pubblicò la lista degli psicofarmaci che prendeva, attirandosi critiche di emulazione, attirandosi le polemiche sulla possibilità che un ragazzino qualsiasi avrebbe potuto prenderne un po' da qualche armadietto in casa.

L'autodiagnosi. La terapista:"È come se io, professionista, fossi in competizione con i tiktoker"

Proprio di questo tema, ovvero di adolescenti che scelgono di credere a TikTok piuttosto che a uno psicologo, ha parlato di recente la terapista Annie Barsch al New York Times: "È quasi come se io, come professionista - con un master, una licenza clinica e anni di esperienza - fossi in competizione con i tiktoker", ha dichiarato. Sebbene infatti la circolazione di informazioni possa aiutare a dare un nome ad un malessere magari mai verbalizzato, il rischio è quello di etichettarsi in modo errato, di fissarsi su diagnosi proprie e di aspettare per questo a chiedere aiuto (niente di diverso dai vecchi forum, si dirà: ma si converrà anche che l'ampiezza del fenomeno è incomparabile). Non è difficile infatti trovare su Ig e TikTok video del tipo "i tre sintomi distubo borderline", "abbassa un dito se hai almeno uno di questi sintomi di depressione", né convincersi di soffrire di un disturbo post-traumatico da stress solo perché si è disordinati cronici.

Che sempre più adolescenti si autodiagnosticano disturbi su TikTok lo dice anche uno studio dell'Università di Toronto, volto a sottolineare proprio la mole di informazioni fuorvianti che circolano: i medici, si legge, dovrebbero essere consapevoli dell'ampia diffusione della disinformazione sanitaria sulle piattaforme e del suo potenziale impatto sull'assistenza clinica. E - aggiungiamo noi - i genitori dovrebbero aprirsi a parlare con i propri figli di un tema su cui sono stati i più piccoli a fare, in questi anni, la rivoluzione, altrimenti è inevitabile che cerchino un interlocutore nei social.

Personalmente, ad esempio, mi è bastato cercare "depressione" un paio di volte nella barra di ricerca dell'app per ritrovarmi svariati contenuti sul tema nei successivi accessi. Un effetto "tana del coniglio" tipico dell'algoritmo, che asseconda ciò che io stessa voglio vedere: le "tecniche" diagnostiche dell'algoritmo non sono infatti guidate da regole etiche cliniche o dai criteri del DSM-5, bensì dal tempo di visione di un video. Più tempo ti soffermi a guardarlo, più spesso ti mostrerà video simili. Proprio di recente TikTok si è trovato a respingere i risultati di uno studio che suggeriva come, entro 30 minuti dalla loro adesione alla piattaforma, l'app mostrasse ai tredicenni contenuti legati a disturbi alimentari e all'autolesionismo.

"Oggi è moda diagnosticarsi disturbi mentali". Tutto chiede salvezza

Sempre la dottoressa Hawkins, sottolinea poi un altro tema che riguarda il figlio 16enne: tra i suoi coetanei è diventato di moda identificarsi con un disturbo di salute mentale; per loro, ha aggiunto, è considerato un tratto della personalità piuttosto che qualcosa da cui guarire. "Fino a poco tempo fa i disturbi mentali erano il tabù dei tabù, nessuno diceva di averli e chi ce li aveva li nascondeva. Oggi è diventata quasi una moda auto diagnosticarseli ed esibirli. Ma non c’è niente da esibire", ha spiegato in questi giorni alla Stampa Vincenzo Villari, responsabile di Psichiatria all’ospedale Molinette di Torino. Che però ha precisato come, sempre negli ultimi decenni, "i disturbi depressivi e disturbi d’ansia sono molto aumentati, anche tra i giovani". "I bambini - ha dichiarato ancora il dott. Prinste, chief science officer dell'American Psychological Association - sono alla ricerca di una comunità e stanno usando la loro attuale lotta con i sintomi della salute mentale come un modo per trovare persone che la pensano allo stesso modo, a volte indossando i loro sintomi come segno di orgoglio o un modo abbreviato per spiegarsi agli altri".

Ma "non hai davvero bisogno di avere un disturbo di salute mentale per soffrire", ha detto Kianna, adolescente di Baltimora che su TikTok si era diagnosticata un disturbo di depersonalizzazione, poi smentito dalla sua terapista, "tutti hanno però bisogno di supporto emotivo". Tutto chiede salvezza.