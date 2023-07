Di salvare i migranti che affogano in mare nell'Ue non frega niente a nessuno

Giorgia Meloni con Mateusz Morawiecki e Viktor Orban al Consiglio europeo - foto Consiglio europeo

Il Consiglio europeo di Bruxelles è stato teatro di uno scontro sui migranti che ha visto i leader di Polonia e Ungheria tenere in ostaggio per due giorni le discussioni del Summit, sostanzialmente solo per ragioni di propaganda interna ai loro Paesi. I due premier conservatori Mateusz Morawiecki e Viktor Orban, hanno battuto i pugni sul tavolo contro la riforma in corso di approvazione a Bruxelles sull'accoglienza dei richiedenti asilo, una riforma che sanno bene di non avere il potere di fermare. "Venticinque Paesi si sono mobilitati per sostenere il processo, mentre due Paesi hanno espresso la loro disapprovazione", ha riassunto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel al termine della riunione. L'opposizione di Varsavia e Budapest ha impedito l'adozione di conclusioni congiunte sul tema della migrazione, una cosa che nel mondo reale non significa praticamente nulla, e che capiscono soltanto i nerd dell'Eurobolla.

Quello che si è svolto a Bruxelles è stato un teatro in quanto la riforma sulla "solidarietà obbligatoria" ha già ottenuto il via libera a maggioranza qualificata in Consiglio Ue, come concesso dai trattati, e ora il testo verrà negoziato con Parlamento per la stesura finale. I tempi di approvazione non sono certi, ma quello che è sicuro è che alla fine si arriverà a un via libera. "Anche senza conclusioni, tutto quello" che è già in campo "va avanti", ha tagliato corto il premier olandese Mark Rutte. Eppure a Bruxelles si è dovuto comunque mettere in atto lo psicodramma. Giorgia Meloni in mattinata ha tenuto un incontro con quelli che sono i suoi due alleati principali in Europa, Morawiecki e Orban appunto, mediazione più a favor di media che altro, e che si è conclusa con un prevedibilissimo nulla di fatto. Quello che fa più specie è il fatto che questo inutile psicodramma è avvenuto a pochi giorni da quella che è stata probabilmente una delle peggiori tragedie nel Mediterraneo di sempre, con oltre 700 migranti che sono morti nel Mediterraneo dopo che un peschereccio partito dalla Libia e diretto in Italia si è rovesciato in acque internazionali a circa 80 chilometri dalla Grecia.

Nelle famose 'conclusioni del presidente' riguardo alla tragedia c'è soltanto questo passaggio: "Il presidente ha registrato il profondo cordoglio espresso dal Consiglio europeo per la terribile perdita di vite umane a seguito della recente tragedia avvenuta nel Mediterraneo. Ha rilevato che l'Unione europea resta determinata a smantellare il modello di attività dei trafficanti e delle reti del traffico di migranti, strumentalizzazione compresa, e a contrastare le cause profonde della migrazione irregolare al fine di affrontare meglio i flussi di migranti ed evitare che le persone intraprendano viaggi così pericolosi". La parola "salvare" non viene menzionata manco di striscio, neanche nella forma di una semplice speranza collegata magari a un intervento divino. I migranti affogano e i leader europei pensano a "smantellare" le reti dei trafficanti, a "evitare che le persone intraprendano viaggi così pericolosi", ma guai a parlare di salvare chi prova a raggiungere le nostre coste. La stessa parola "salvare" è bandita dal vocabolario comunitario ormai, si tratta di un tema troppo divisivo.

Le missioni di ricerca e salvataggio comuni sono bandite da anni, perché costituirebbero un 'pull factor' un 'fattore di attrazione' che spingerebbe altri migranti a partire. E questo le importantissime "conclusioni del presidente" lo affermano chiaramente sottolineando che "le forme di solidarietà dovrebbero essere ritenute parimenti valide e non agire da potenziale fattore di attrazione per la migrazione irregolare". Da quando l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IoM) ha lanciato il suo progetto sui migranti scomparsi nel 2014, si stima che 27mila persone che cercavano di raggiungere l'Europa siano morte o scomparse durante la traversata. Almeno 441 persone sono annegate solo tra gennaio e marzo di quest'anno, il trimestre più letale dal 2017. Altre 600 persone che hanno tentato la traversata in aprile e maggio sono morte o disperse, portando il totale di quest'anno ad almeno 1.039, e questo prima dell'ennesima strage in Grecia. Ma a Bruxelles di questi disgraziati non sembra fregare niente a nessuno.