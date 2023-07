Perché Salvini non può permettersi di insultare don Ciotti

Don Ciotti (foto Wikipedia)

Mentre vaste aree del Paese sono in ginocchio a causa di fenomeni meteorologici estremi dovuti a quel cambiamento climatico che qualcuno ancora si ostina a negare, e con le già fatiscenti reti dei trasporti in Sicilia paralizzate dopo un incendio che ha reso inutilizzabile parte dell’aeroporto di Catania, Matteo Salvini non trova di meglio da fare che insultare don Ciotti per le legittime preoccupazioni del presidente di Libera riguardo il pericolo di infiltrazioni mafiose in quell’affare da oltre 13 miliardi che sarà il diversamente utile Ponte sullo Stretto di Messina, ammesso che un giorno si realizzi.

Più che un politico, un influencer dei poveri

Se l’Italia fosse un Paese normale, i politici non dovrebbero mai superare quelle virtuali Colonne d’Ercole che dividono il mare della decenza da quello dell’indecenza: Matteo Salvini è uno di quelli che quel limite lo supera quotidianamente, utilizzando il suo ruolo pubblico per agitare le folle. Folle rumorose ma sempre meno numerose, perché anche sui social network l’ex “capitano” del Papeete Beach è ormai surclassato dalla premier Giorgia Meloni. E poco importa che il leader del Carroccio si trovi al Governo o all’opposizione: gli attacchi scomposti agli avversari e a chiunque osi mettere in discussione le sue discutibili prese di posizione, uniti alla condivisione compulsiva di video di gente che guida con un piede fuori dal finestrino o sale in tre su un motorino (qualcuno deve avergli suggerito di restare su argomenti minimamente inerenti al suo incarico), continuano ad essere il pezzo forte della sua eterna propaganda. La tematica “migranti”, per ovvi motivi, ha dovuto momentaneamente passare in secondo piano. Salvini continua a comportarsi come un “influencer dei poveri” e non si rende conto che persino ciò che rimane del suo elettorato aspetta delle risposte ai tanti problemi che dovrebbe provare a risolvere.

Il Ponte che unirà le due cosche

Nel mare dell’indecenza, un Matteo Salvini qualunque può persino permettersi di lanciare insulti e invettive contro un gigante come don Luigi Ciotti, uomo simbolo della lotta alla mafia e alle tossicodipendenze. Il presidente di Libera, presentando un libro in Locride, aveva detto che l’opera faraonica, utilizzata dal vicepremier come argomento principe del fare contro il non fare, “non unirà solo due coste, ma certamente due cosche”. Una frase sicuramente ad effetto, ma che purtroppo fotografa perfettamente un pezzo di Paese dove l’influenza delle organizzazioni criminali è fortissima e incide quotidianamente sullo sviluppo di infrastrutture assai meno costose del famigerato ponte sospeso tra Scilla e Cariddi. Un’influenza che si palesa ad ogni “torta da spartire”, ad ogni cantiere che viene fermato da indagini della magistratura.

In quel Paese normale che non è l’Italia, il ministro competente avrebbe trovato le parole giuste per rassicurare una persona autorevole che di mafia ne sa sicuramente più di lui, promettendo controlli serrati su ogni singolo subappalto reso ancor più permeabile a fenomeni di corruzione dal “suo” nuovo Codice degli Appalti. Salvini, invece, ha risposto come un bambino di otto anni ferito nell’orgoglio: “Mi ha fatto specie leggere sui giornali le parole di un signore in tonaca - così ha apostrofato don Ciotti il vicepresidente del Consiglio - che ha detto che il Ponte, più che unire due coste, unirà due cosche. Queste parole sono di una volgarità, ignoranza e superficialità senza confini”. E ancora: “Fino a che c’è qualcuno all’estero che dipinge l’Italia come mafia, pizza e mandolino, fa schifo ma è all’estero. Se c’è qualche italiano che continua a dipingere l’Italia come mafia, pizza e mandolino, se espatria fa un favore a tutti”. Parole cariche di rancore, rivolte a un uomo che alla lotta alla criminalità ha dedicato la vita, un uomo che in ogni persona perbene dovrebbe suscitare solo rispetto e ammirazione.

E così, sulle stesse pagine social in cui il ministro Salvini è comparso più volte in compagnia di santini, madonne e rosari, il suo fanclub, fomentato dalla solita card che svolge una funzione simile a quella del mangime lanciato in un allevamento, si avventa contro don Ciotti. Al netto di irripetibili insulti, quasi tutti i commentatori pensano che il presidente di Libera sia semplicemente un prete che mette bocca su qualcosa che non gli compete: “Pensi alle anime e lasci lavorare i politici”, il commento più ricorrente. Di tutta questa triste e squallida vicenda, l’ignoranza di quelle persone è forse la cosa che fa più male.

