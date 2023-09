Vince chi è il più cattivo

Sbarchi a Lampedusa

Nel Governo anti-buonisti è partita la gara a chi è più “cattivista” contro i migranti. Uno scontro inevitabile, perché al di là delle dichiarazioni di facciata degli attori in campo, le elezioni europee del prossimo giugno si avvicinano: fino a quella data non ci sarà alleanza che tenga, ognuno giocherà la sua partita senza risparmiare sgambetti al vicino. E quello del contrasto all’immigrazione è già da tempo un terreno tristemente fertile su cui i due principali partiti della maggioranza si contendono un consenso che viene abilmente veicolato sfruttando le paure di una parte della popolazione.

Le mosse dei “cattivisti”

Le strategie dei contendenti sono già abbastanza chiare. La Lega e il suo leader, ripetendo l’ormai collaudato schema di fare opposizione dal Governo di cui si fa parte (ne sanno qualcosa Giuseppe Conte e Mario Draghi), contestano la linea troppo morbida della premier, il suo dialogo con l’Europa e il fallimento degli accordi con la Tunisia: “Quando c’era Salvini al Viminale tutto questo non succedeva” ha tuonato nei giorni scorsi il Ministro degli Affari Regionali, Roberto Calderoli. Sulla stessa linea il vicesegretario del Carroccio, Andrea Crippa: “Meloni ci ha provato, giustamente, con la via diplomatica a risolvere il problema. Ma l'Europa non ci sta aiutando per niente, anzi gli altri Paesi stanno chiudendo le frontiere e noi dobbiamo ospitare tutti i clandestini. Il governo della Tunisia, è evidente, ha dichiarato guerra all’Italia”. Quella di una “regia occulta” che avrebbe architettato addirittura un “atto di guerra contro un Governo scomodo” è una tesi che piace molto a Salvini e ai suoi, forse perché ha quel retrogusto di complotto che eccita gli avventori di certe chat su Telegram. E soprattutto è una facile ama di distrazione di massa per scagionare il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che se fosse stato nominato già ai tempi del Governo Draghi (come chiedevano gli stessi leghisti…) avrebbe ricevuto circa quattordicimila richieste di dimissioni per un numero di sbarchi nettamente inferiore a quelli dell’ultimo anno.

Sull’altro fronte, Giorgia Meloni ha continuato a mediare azioni e parole con il ruolo istituzionale, per non rischiare di perdere quei crediti guadagnati con fatica, sudore e dolori ai piedi, nei palazzi dell’Europa che conta. Una doppiezza che fino ad oggi sembra aver pagato: Fratelli d’Italia non perde consensi malgrado il Governo guidato dalla sua leader abbia approvato il più grande decreto flussi della storia recente, che prevede l’arrivo e l’inserimento nel mondo del lavoro di 452mila migranti nei prossimi tre anni. Così, mentre il suo alleato presiedeva il cerimoniale per Marine Le Pen insieme a poche migliaia di fedelissimi sul prato di Pontida, con immancabile degustazione di salumi e formaggi a chilometro zero, la premier organizzava la contestata passeggiata con Ursula von der Leyen a Lampedusa per strappare le ennesime promesse, prima tra tutte il miraggio di una nuova missione navale europea nel Mediterraneo. Nel frattempo, nel Palazzo, le “manine” preparavano un nuovo “decreto spot”, uno di quei provvedimenti che ormai caratterizzano questo esecutivo; iniziative che si posizionano in una zona grigia tra i reali bisogni del Paese e il bisogno continuo dei due principali partiti che lo compongono di alimentare le rispettive propagande e di sfidarsi sul campo delle promesse. Decreti che sembrano scritti in fretta e furia per cavalcare la cronaca e i trend del momento: dai rave party al primo maggio, dalla tragedia di Cutro ai fatti di Caivano.

Le (deboli) misure per placare i malumori

Annunciata come la grande “stretta sui migranti”, le norme approvate sono l’ennesima non risposta che rischia di aggravare la già difficile situazione. Non si spiega, ad esempio, come l’innalzamento a diciotto mesi del periodo in cui gli irregolari potranno essere trattenuti nei centri di accoglienza renderà più efficaci i rimpatri e l’identificazione degli stessi (che in molti casi viaggiano senza documenti): non a caso si rimandano a un prossimo decreto le nuove norme sull’accertamento dell’anagrafica e quelle relative ai minori non accompagnati. Fa quasi tenerezza l’impegno di avviare un dialogo con le ambasciate dei Paesi d’origine per velocizzare i rimpatri. Inquieta non poco la descrizione dei nuovi Centri di Permanenza (Cpr), descritti più come delle prigioni da campo che come delle strutture degne di una democrazia occidentale attrezzate per accogliere chi - pur entrato illegalmente in Europa - ha affrontato viaggi terribili subendo in molti casi torture, stupri e violenze di ogni tipo.

Dopo lunghi anni di propaganda martellante a suon di proposte disumane e irrealizzabili come il famigerato “blocco navale”, il disumano spot dei “porti chiusi”, finito giustamente nelle aule di tribunale e le continue richieste di dimissioni dell’ex ministra Lamorgese (chissà quanto si starà divertendo…), persino i più convinti elettori di Lega e Fratelli d’Italia, leggendo i numeri impietosi degli sbarchi dall’insediamento dei loro beniamini, iniziano a utilizzare parole come “inganno” e “fallimento”. Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno indottrinato i rispettivi elettorati facendo credere che l’immigrazione clandestina fosse il più grave problema dell’Italia; hanno promesso di fermarla con ogni mezzo, arrivando persino a teorizzare l’affondamento delle imbarcazioni di proprietà delle Ong. Difficile immaginare che uno di loro possa ripiegare e ammettere che l’immigrazione è un fenomeno globale che va gestito in modo razionale: più facile che inizino a rimpallarsi le colpe e a studiare nuove norme inutilmente punitive con la scusa di disincentivare le partenze. Chissà se un giorno capiranno che chi ha fame e sete continuerà a partire sperando in un futuro migliore, fregandosene della loro eterna campagna elettorale. E di chi tra loro è più “cattivista”.