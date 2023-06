Salvini scappa, Saviano no: questa è la differenza

Il Senato della Repubblica, con 82 sì, 60 no e 5 astenuti, ha salvato il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dalla richiesta di autorizzazione a procedere del Tribunale di Milano, che avrebbe dovuto processarlo per diffamazione aggravata per gli appellativi rivolti a Carola Rackete, ex comandante della Sea Watch 3, che a giugno del 2019 aveva salvato 53 migranti nella zona Sar arrivando allo scontro frontale con l’allora ministro dei “porti chiusi”.

Torna l’impunità dei potenti

Per 87 persone che si fregiano del titolo di “senatore”, espressioni come “complice degli scafisti e dei trafficanti” e “zecca tedesca” sono dunque “insindacabili” se pronunciate da un loro collega “nell’esercizio delle sue funzioni”. Una scelta che getta ulteriore discredito sulle istituzioni, sempre più ridotte a circolo chiuso di quei potenti che con prepotenza rimarcano la loro distanza dai cittadini, la loro impunità e il loro disprezzo per le regole. La vicenda di Matteo Salvini fa il paio con quelle dell’onnipresente Augusta Montaruli - che pontifica quotidianamente dal suo scranno di Montecitorio come se non avesse sulle spalle una condanna definitiva - e con quella della ministra del Turismo, Daniela Santanché, su cui tutto il Governo fa ancora quadrato malgrado le tante ombre sulla sua attività imprenditoriale portate alla luce da un’inchiesta di Report e MilanoToday.

E dire che il leader della Lega, appresa la notizia della querela nei suoi confronti, aveva commentato con tono spavaldo: “Non vedo l’ora di incontrarla in Tribunale. Di guardare in faccia una che ha provato a uccidere dei militari italiani”. Come su tante altre questioni, dai pregiudizi sui meridionali al mettersi alla guida dopo aver bevuto ginepro, assenzio e limoncello, dal ponte sullo Stretto a Vladimir Putin, Salvini deve aver cambiato idea. O forse quel suo ostentato coraggio era falso come era falsa la storia dello “speronamento”, una bufala acchiappa-like smentita persino dalla Corte di Cassazione, ma recentemente rilanciata nell’aula di Montecitorio dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, forse ancora disinformata sui fatti. All’epoca fu il pretesto con cui le destre fomentarono l’odio del popolino contro l’attivista tedesca, che se avesse querelato tutti quelli che in quei giorni la insultavano e la minacciavano sui social network, oggi probabilmente muoverebbe il timone di una barca a vela, direzione Isole Canarie. Per la cronaca, non ci fu nessun tentativo di uccidere o di speronare la vedetta della Guardia di Finanza, che con una manovra decisamente singolare si posizionò tra il molo e l’imbarcazione della Ong: Carola Rackete, ha spiegato la Cassazione, “agì correttamente e seguendo le disposizioni sul salvataggio in mare, perché l'obbligo di prestare soccorso non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro".

Due pesi e due misure

Come spesso accade, la legge non è uguale per tutti. Mentre 87 senatori salvano Matteo Salvini da un processo per diffamazione aggravata, lo stesso vicepremier distribuisce querele a più non posso. Tante ne ha annunciate dopo l’archiviazione del caso sui presunti finanziamenti illeciti russi alla Lega, malgrado nelle motivazioni fornite dalla gip, Stefania Donadeo, si legga chiaramente che quella trattativa non andò in porto proprio perché fu oggetto di inchieste giornalistiche. La più singolare è forse quella contro don Alberto Vigorelli, 81 anni, parroco di Mariano Comense; l’uomo di Chiesa aveva “osato” criticare il leader del Carroccio durante un’omelia, richiamando il Vangelo: “Ero straniero e mi avete accolto. Quindi o si è cristiani o si sta con Salvini”, disse.

E poi c’è Roberto Saviano. Lo scrittore, che in tribunale deve difendersi anche dalla presidente del Consiglio, fu querelato da Salvini per per averlo definito “ministro della malavita”, una chiara citazione di Gaetano Salvemini. “Così vanno le cose in questo Paese - ha spiegato lo stesso Saviano, commentando lo stop all’autorizzazione a procedere votato dal Senato - i ministri querelano chi vogliono, ma poi sono protetti dal Parlamento quando sono chiamati a rispondere delle bestialità pronunciate. Salvini è più cittadino di noi perché nonostante le sue parole abbiano un peso e una risonanza enormi, può permettersi di pronunciarle senza pensare alle conseguenze”.