Macché ciclabili, Salvini sogna autostrade urbane (e "ginepro, assenzio, limoncello")

Matteo Salvini (LaPresse)

Tutti ricordano un tweet di una decina di anni fa, un grande classico dell’antologia salviniana, in cui l’attuale ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti celebrava così il rientro da un’iniziativa del suo partito: "Gran serata coi Fratelli Leghisti. Ginepro, assenzio, limoncello e ora… sereni al volante con Vasco! Liberi liberi siamo Noi!!!". Al netto delle maiuscole buttate lì un po’ a caso, in quell’occasione in molti gli contestarono di aver assunto una quantità e una varietà di superalcolici incompatibile con una passeggiata dal corridoio al bagno di un’abitazione di 60 metri quadrati, figuriamoci con la guida di un’automobile.

"Qualche bicchiere di vino non fa male"

Da quel giorno, di bevande che vanno dal vino al mojito ne sono passate tante sotto i ponti, ma Salvini non ha mai perso il vizio di diffondere messaggi quantomeno discutibili sul consumo di alcolici, opponendosi con forza all’etichettatura chiesta dall’Unione Europea, quella che a breve ricorderà ai consumatori quella che è semplicemente un’evidenza scientifica: l’alcol fa male e abusarne può causare malattie gravi e persino il cancro. L’ultima sparata del leader leghista riguarda proprio il tasso alcolemico consentito per mettersi al volante, un valore nel nuovo codice della strada resterà invariato: "Qualche bicchiere di vino non solo non fa male, ma è assolutamente lecito per chi lo ritiene salutare", ha dichiarato recentemente ispirandosi a un dogma molto caro ai nostri nonni, ma che non trova riscontri nella comunità scientifica.

"Siamo costretti a ritornare su concetti noti da sempre - ha spiegato uno sconsolato Gianni Testino, presidente nazionale Società italiana di alcologia -. Il consumo di etanolo che si ritrova nel vino, nella birra e nei superalcolici, è una delle cause principali di incidentalità stradale; già con una o due unità alcoliche si riduce la performance psicofisica, pur in assenza di consapevolezza, in quanto l'etanolo riduce la percezione del rischio". Secondo Testino, il messaggio del vicepremier "Delegittima il lavoro che quotidianamente gli operatori della salute e del socio sanitario svolgono a favore della prevenzione e della promozione della salute" e rappresenta "un messaggio estremamente pericoloso in presenza di già 7,7 milioni di italiani che consumano alcol in modo rischioso".

Zone 30, monopattini, auto elettriche e piste ciclabili: i nuovi nemici

E se guidare dopo aver bevuto "qualche bicchiere di vino" per Salvini non è un problema, lo sono invece i limiti di velocità nelle aree urbane. "Auto e furgone non possono essere il nemico. Andare a 30 all'ora in città non aiuta l’ambiente", ha dichiarato ispirandosi, anche in questo caso, a delle fonti presumibilmente a lui vicine a livello di parentela stretta. In realtà le cosiddette "zone 30", adottate da anni in molte città europee come Bruxelles, Parigi, Amsterdam, Barcellona, Madrid e sempre più diffuse anche in Italia, oltre a migliorare la qualità dell’aria servono a ridurre il numero di incidenti stradali e a garantire attraversamenti sicuri a pedoni e ciclisti, quei ciclisti che ovviamente il ministro dei Trasporti mal sopporta: "Adoro le piste ciclabili - ha detto intervenendo all’assemblea della Cna - ma in Italia molte sono pericolose per i ciclisti e dannose per l'economia del nostro Paese".

In che modo i poveri ciclisti danneggino la nostra economia non è dato saperlo, è un po’ come la storia dei bicchieri di vino che non fanno male, ma il ministro, con il nuovo codice della strada, gli mette letteralmente i bastoni tra le ruote. Oltre a una stretta sugli odiati monopattini elettrici, che avranno velocità limitata e numero di matricola, sono infatti previste delle modifiche assai discutibili che riguardano la circolazione di chi utilizza la bicicletta: ad esempio è assai poco chiara la norma che regola il metro e mezzo di sorpasso "ove le condizioni della strada lo consentano" da parte di chi guida un mezzo a motore. Il portale bikeitalia.it, spiega che la formula utilizzata rende di fatto inapplicabile il sorpasso depotenziato delle bici. Il sito individua nel decreto cinque mosse contro i ciclisti e altrettante contro la modalità sostenibile, che vanno dal restringimento e dalla limitazione del senso di marcia delle piste ciclabili alle limitazioni previste per l’uso degli autovelox.

E poi c’è il tormentone contro le auto elettriche, ormai bandiera della propaganda leghista, che si oppone con forza all’addio ai motori a combustione dal 2035, previsto da una norma approvata dall'Ue. Per Salvini è un regalo alla Cina, "un suicidio economico e ambientale". Chissà da quali grandi democrazie illuminate acquistiamo i combustibili fossili; chissà su quali basi scientifiche il ministro fonda la convinzione che il passaggio all'elettrico sarebbe un "suicidio ambientale". Il sospetto che anche in questo caso la fonte sia la stessa dei bicchieri di vino che "non fanno male" è fondato.

Continua a leggere su Today.it...