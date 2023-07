Daniela Santanchè indagata è molto più sola di quanto si pensi

Rabbioso, sarcastico, a tratti violento. Questo è, in sintesi, l'intervento di Daniela Santanchè al Senato per rispondere alle accuse di Report e alle inchieste di Dossier MilanoToday riguardanti il modo di gestire le sue aziende. La ministra del Turismo, alla fine del suo discorso di 40 minuti, sorride a denti stretti, stringe le mani dei colleghi che si avvicinano per salutarla e congratularsi alla fine della sua informativa. Ostenta sicurezza "la pitonessa" dopo aver attaccato tutto e tutti nel tentativo di rispondere alle accuse che alcuni organi di stampa le hanno mosso. Ma quello che la ministra e i suoi colleghi di maggioranza sanno è che la questione "Visibilia" (il nome della società di proprietà della ministra) non è affatto conclusa. La partita, anzi, è appena iniziata.

Un'informativa che non informa

Daniela Santanchè parte subito attaccando. Prima di tutto spara contro il "cortocircuito" mediatico-giudiziario che, a suo dire, le si sarebbe scagliato contro. La ministra fa notare che sull'edizione di mercoledì 5 luglio del quotidiano Domani c'è scritto che è indagata, cosa che – afferma – non risulta né a lei né ai suoi avvocati (ma in realtà non è così). "Sono pratiche sporche, schifose che oggi toccano me e domani potrebbero toccare anche a comuni cittadini" chiosa. In realtà la ministra dimentica che già a novembre i giornali scrissero che era indagata dalla procura di Milano. Ma il problema per la "pitonessa" è che il resto del suo discorso non dissolve i dubbi sulla gestione delle sue società.

Nella sua "arringa" difensiva, Santanchè non chiarisce, non spiega, non risponde alle domande chiave poste dall'opinione pubblica. La cassa integrazione Covid è stata utilizzata in maniera scorretta? I dipendenti lavoravano pur essendo in cassa integrazione a zero ore? La ministra del Turismo ha ammesso che per almeno una dipendente questo tipo di situazione è stata "sanata". Santanchè tace inoltre sulla mancata restituzione del prestito di oltre due milioni di euro ottenuto da Invitalia. Senza contare l'enorme debito con il fisco che pesa sulle spalle delle aziende. Debito che dovrebbe essere discusso con il ministero guidato dal suo collega di governo Giorgetti.

La difesa della "pitonessa" è in realtà un attacco senza quartiere ai suoi supposti nemici: ai deputati delle opposizioni che la criticano ma che le chiedono di prenotare per loro un posto al Twiga, ai giornali, ai magistrati, a tutti coloro che le hanno chiesto un passo indietro in questi giorni. La ministra prova a fare la vittima, semplificando oltremodo la questione: "C'è una campagna di odio contro di me".

La maggioranza non si espone

Spiega di essere attaccata perché è ricca, perché ha avuto successo, perché è di bell'aspetto. Il punto politico, però, è un altro: mentre la ministra si autodifende a spada tratta, la sua maggioranza sembra non voler esporsi per difenderla. L'impressione è che più di qualcuno abbia il timore che nei prossimi giorni possano arrivare notizie sempre più imbarazzanti per un ministro che già oggi appare in bilico. E il silenzio dell'Aula mentre la Santanchè parlava ne è stata un'ulteriore conferma.

Ma quello che va chiarito è che la posizione della Santanchè non è in bilico per un avviso di garanzia o per un'accusa giudiziaria. Sotto la luce dei riflettori c'è soprattutto il suo modo - a dir poco spregiudicato - di gestire le aziende. Le accuse mosse da Report e dai suoi dipendenti sono precise e imbarazzanti; la questione non è tanto giudiziaria quanto di opportunità politica. Può una ministra che ha un debito con il fisco così rilevante e che sta tentando di rateizzarlo in dieci anni tramite un accordo sedere al banco del governo? Può chi si elargiva un lauto stipendio mentre licenziava i suoi dipendenti continuare a occuparsi della cosa pubblica?

Renzi, Boccia e Calenda in silenzio per Santanchè

È infatti un clima surreale quello che si respira al Senato. Non c'è il tutto esaurito delle grandi occasioni in Aula, e - soprattutto - i big dei partiti non intervengono. Rimangono in silenzio Calenda, Renzi e Boccia. Accanto alla ministra del Turismo c'è schierato tutto il governo, eppure il clima nei suoi confronti appare gelido. Salvini, accanto a lei, è immobile come una sfinge. Calderoli siede nei banchi della Lega. Durante il discorso, la Santanchè strappa a mala pena un paio di applausi alla sua maggioranza. L'impressione è che il clima di freddezza di una parte della maggioranza nei confronti della "pitonessa" non sia solo un'insinuazione giornalistica come prova a raccontare qualcuno, ma un atto di sfiducia quasi tangibile. Anzi, tra i banchi di Palazzo Madama sembra proprio che ci sia qualcuno - nella maggioranza - che non vedrebbe con dispiacere uno scivolone da parte di un esponente di governo del partito di Giorgia Meloni.

