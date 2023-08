Ministro, non trattiamo i turisti solo come vacche da mungere

Alcuni screenshot del video pubblicato dalla ministra a Ferragosto

Nel bel mezzo di questa estate segnata dalle polemiche per i rincari dei prezzi e che vede un calo delle presenze turistiche sul territorio e un Ferragosto che non segna il tutto esaurito, irrompe Daniela Santanché con una promessa capace di rasserenare gli animi di grandi e piccini: vacanze accessibili per tutti. È quanto avrebbe a cuore il ministro del Turismo, che ha comunicato di essere al lavoro, assieme all’esecutivo, affinché questa priorità diventi realtà. Attraverso un video pubblicato sui social e girato nel bel mezzo del caos a bordo piscina, il ministro ci ha fatto sapere si sta preoccupando della questione.

Il messaggio per le 'vacanze di cittadinanza'

Caos non è una parola utilizzata a caso, ma è l’esatta descrizione dell’ambientazione del breve video-messaggio, reso praticamente inascoltabile dal rumore di sottofondo. Un rumore di sottofondo talmente assordante che è stato necessario guardarlo più e più volte per decifrare l’importantissimo messaggio che Santanché ha voluto consegnare ai cittadini nel giorno di Ferragosto. Probabilmente nessuno l’ha riguardato prima di diffonderlo urbi et orbi attraverso i canali social del ministro di Fratelli d’Italia, questa è l’unica spiegazione. L’altra è che qualcuno l’abbia diffuso così appositamente, nella speranza che il contenuto del video non si sentisse. Perché ecco, la scarsissima qualità della comunicazione social del ministro non è l’unico punto dolente di quel video. Il messaggio che si prefiggeva di diffondere è ancor peggiore e totalmente inconsistente.

"Buon Ferragosto a tutti, oggi mi auguro che tutti possiate passare una giornata serena e di spensieratezza. Vi faccio veramente tanti auguri e vi dico che il governo sta lavorando per avere tutte le offerte turistiche, perché tutti devono poter fare le vacanze", è il pregnante messaggio politico che ha voluto diffondere a tutti i costi la titolare del dicastero del Turismo. Le vacanze di cittadinanza, potremmo chiamarla così questa interessante proposta politica targata Fratelli d’Italia.

I turisti, prima o poi, scappano

Probabilmente il ministro Santanché non ne è a conoscenza, non essendosi mai trovata a dover sbarcare il lunario per mettere insieme il pranzo con la cena, ma per fare le vacanze è necessario disporre di soldi. E in questo momento storico, complice l’aumento esponenziale dell’inflazione e il ristagno dei salari, totalmente inadeguati a far fronte all’aumento del costo della vita, gli italiani di risorse economiche da spendere per andare a farsi spennare da stabilimenti balneari con prezzi stellari o baristi che ti chiedono due euro per tagliarti un toast a metà non ne hanno. E quelli che ancora riescono a mettere via qualcosa per potersi pagare un paio di settimane di vacanza, preferiscono andare a spenderli in località più “friendly” nei confronti dei turisti.

Perché, ecco, l’Italia, da paese che avrebbe potuto tranquillamente vivere di turismo grazie alle proprie bellezze artistiche e naturali, sembra stia diventando il migliore spot pubblicitario vivente a favore delle bellezze di altri Paesi a causa dei prezzi folli e della mancanza di senso di ospitalità di molti, troppi, titolari di attività turistiche. A furia di trattare i turisti come vacche da mungere a tutto spiano per massimizzare i profitti, i turisti li stanno facendo pian piano scappare. E se la clamorosa idea di Santanché per rendere le ferie accessibili a tutti dovesse essere un qualche bonus estate, non sarà di certo sufficiente né a recuperare l’inesorabile perdita di reputazione di quello che una volta era considerato un Paese a grande vocazione turistica né a colmare il gap salariale che di fatto rende impossibile a milioni di italiani di poter anche solo pensare di potersi permettere qualche giorno di ferie, nel Belpaese o altrove.

