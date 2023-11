Pronto, Giorgia Meloni? “Yes, we have to be, come si dice?”

L'errore più grave di Giorgia Meloni non è essersi lasciata abbindolare da uno dei due comici russi Vovan e Lexus. Questa incredibile leggerezza semmai riguarda la segreteria diplomatica di Palazzo Chigi. Persone fidatissime che proprio lei o il suo partito hanno scelto. E che avrebbero potuto mettere in pericolo la sicurezza dell'Italia, se alla premier fosse scappata qualche parola di troppo. Mentre per quanto riguarda la reputazione, il danno è già stato fatto. Ma l'errore più grave di Giorgia Meloni, e anche dei servizi di intelligence, è non aver verificato la provenienza della chiamata. E, se mai l'avessero accertata, non aver dato la notizia dello scherzo prima degli autori. È quindi lecito chiedersi: quante sono le telefonate alla quale la premier ha risposto nel suo primo anno di governo e delle quali non si conosce con certezza l'origine?

L'unica consolazione è che anche il presidente francese, Emmanuel Macron, ci sia cascato la primavera del 2019. Ma almeno allora i due comici, Vovan e Lexus, si erano spacciati per il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. E l'accento, a un orecchio non allenato, poteva essere facilmente scambiato per la parlata di un cittadino ucraino. Parigi allora scelse la linea del no-comment: nessuna conferma, nessuna smentita.

L'ufficio del consigliere diplomatico della presidente del Consiglio, Francesco Talò, invece si rammarica con un comunicato ufficiale: “Per essere stato tratto in inganno da un impostore che si è spacciato per il presidente della Commissione dell'Unione Africana”. La telefonata è arrivata il 18 settembre, nell'ambito dei contatti di Giorgia Meloni in vista della riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si è tenuta tra il 19 e il 21 settembre.

I due comici russi, Vladimir Kuznetsov, 37 anni, laurea in legge e un passato da giornalista, in arte Vovan, e Aleksej Staljerov, 36 anni, studi in economia, il collega di frottole Lexus, hanno fatto centro due volte. Perché oltre a prendersi gioco di Giorgia Meloni hanno colpito proprio la reputazione dell'ambasciatore Talò: un diplomatico cresciuto con incarichi negli Stati Uniti, già rappresentante presso la Nato a Bruxelles, artefice della relazione diplomatica tra la premier italiana e il presidente americano Joe Biden. Ma soprattutto Talò è stato coordinatore per la sicurezza cibernetica del ministero degli Esteri italiano dal 2017 al 2019. Insomma, un esperto che nella protezione delle telecomunicazioni era, almeno stando al curriculum, considerato all'altezza. I suoi nemici erano virus, malware, trojan, e a questo punto è facile immaginare quali imprecazioni siano risuonate nel suo ufficio alla scoperta del raggiro. Anche perché Vovan e Lexus non si sono serviti dell'Artificial Intelligence, ChatGPT, clonazione della voce e invenzioni simili: hanno usato il vecchio, novecentesco, banalissimo telefono.

Talò, ambasciatore dal 2017 e che ora potrebbe rischiare l'incarico, nel suo lavoro accanto a Giorgia Meloni è affiancato, come consigliere diplomatico aggiunto, dal ministro plenipotenziario (questo il grado diplomatico) Alessandro Cattaneo. Oltre che da quattro consiglieri d'ambasciata, due consiglieri di legazione, cinque funzionari assegnati, una dirigente di seconda fascia, un ulteriore ambasciatore delegato ai vertici di G7 e G20, una responsabile di segreteria e un ulteriore esperto. Diciassette persone: l'equivalente di una squadra di calcio, panchina e allenatore compresi, pagati tutti insieme centinaia di migliaia di euro all'anno. Solo che i due comici, per la verità in forte odore di collaborazione con i servizi segreti russi, il gol lo hanno segnato calciando la palla, almeno sembra, direttamente dalla Russia.

Nel resoconto di Daniele Tempera su Today.it potete leggere il contenuto delle dichiarazioni di Giorgia Meloni, soprattutto in merito alla guerra in Ucraina, che comunque non tradiscono alternative personali alla linea ufficiale del governo. Ma c'è un contorno che ha dell'incredibile: Giorgia Meloni e i suoi consiglieri diplomatici come hanno potuto per ben 13 minuti e 20 secondi – la durata della telefonata – scambiare l'inflessione nordica dell'interlocutore con quella del presidente della Commissione dell'Unione Africana? A Palazzo Chigi non occorreva nemmeno scomodare il generale di corpo d'armata Giovanni Caravelli, direttore dell'Aise, i nostri servizi segreti all'estero. Bastava andare su Wikipedia: dal 2017 il rappresentante dell'organizzazione, nata sull'impronta dell'Unione Europea, è l'ex ministro degli Esteri del Ciad, Moussa Faki. Del presidente Faki sulla rete si trovano facilmente i video dei discorsi in inglese e in francese. E forse, se la premier Meloni si fosse trattenuta un po' di più a parlare con gli ambulanti africani al mercato della sua Garbatella a Roma, avrebbe colto la differenza di accento.

Ma c'è dell'altro. Le risposte della premier di Fratelli d'Italia sfiorano – ancora una volta – l'incidente diplomatico con la Francia. Ecco cosa dice a 2 minuti e 49 secondi della telefonata: “Posso chiederti qualcosa, [che rimanga] tra me e te...”, e qui Giorgia Meloni ridacchia: “Pensi che ciò che sta succedendo in Niger, per esempio, è qualcosa contro la Francia?”. Così alla risposta affermativa del finto presidente africano, la premier aggiunge: “Vedo che la Francia sta spingendo un po' per un certo intervento, ma sto cercando di capire come noi si possa sostenere un tentativo diplomatico, ma dobbiamo stare attenti […]. Hanno altre priorità in nazioni come il Niger, che non sono l'emigrazione. Il loro punto di vista non è necessariamente il mio. Intendo dire, sì, hanno uranio, hanno Fca”, forse intende il franco Cfa, la valuta in circolazione nelle unioni economiche africane: “Insomma, hanno alcune priorità che sono priorità nazionali per la Francia”.

Traduciamo in concetti meno allusivi. Giorgia Meloni fa una domanda sulla Francia che dovrebbe rimanere confidenziale, “tra me e te”: ma nel Sahel, l'immensa regione a sud del deserto del Sahara, anche i pastori sanno che il Ciad è l'ultimo alleato ufficiale del governo francese dopo i colpi di Stato nei Paesi vicini, tra i quali il golpe che il 28 luglio 2023 ha rovesciato la democrazia in Niger. E gli stessi pastori sanno anche che qualunque politico del Ciad, soprattutto quelli con prestigiosi incarichi internazionali, come Moussa Faki, prima di riferire le novità al proprio governo, le riportano all'ambasciata francese. Come può quindi pensare che la domanda, con il seguito ben poco diplomatico che vedremo qui sotto, sarebbe rimasta tra la premier e il presidente della Commissione dell'Unione Africana?

Poco dopo, Giorgia Meloni rivela infatti l'intenzione di Parigi di cambiare il corso delle cose in Niger con un intervento militare, per difendere gli interessi strategici: l'uranio, con cui la Francia produce circa un terzo della propria elettricità, e la moneta bloccata da un cambio fisso franco-euro, che rende i prodotti agricoli africani più costosi e quindi meno competitivi. A Giorgia Meloni va comunque riconosciuta la coerenza tra questa telefonata, che la premier riteneva riservata (“tra me e te”), e molte sue dichiarazioni pubbliche. Conferma l'intenzione di allacciare rapporti preferenziali con l'Africa (se solo prendesse le telefonate giuste). E dimostra anche la sua capacità di esprimersi in inglese. Sicuramente meglio di Matteo Renzi e del suo memorabile: “This was the first reaction: scioccc...”: qui il video su FirenzeToday.

Ma anche alla leader di Fratelli d'Italia va riconosciuta una certa creatività. Come quando a 4 minuti e 15 secondi della conversazione, dopo aver rivelato che la Francia vorrebbe bombardare il Niger, le sfuggono le parole: “Questa è la ragione per cui stiamo anche cercando di dire loro, che dobbiamo essere, dobbiamo essere...”, rivela in inglese al finto presidente: “We have to be, we have to be, come si dice?", si spazientisce poi in italiano. "We don't have to...”, continua quindi in inglese. Magari, per difendersi dalle prossime, possibili telefonate di Maurizio Crozza e Fiorello, a Palazzo Chigi si potrebbero allenare con Totò e il suo memorabile ambasciatore di Catonga (foto sopra). Scherzi a parte, il problema ora è dei premier alleati e un po' di tutti gli italiani: chi si fiderà più di Giorgia Meloni, se poi bastano due comici russi per informare gli amici di Vladimir Putin che in Africa la Francia vuole scatenare un'altra guerra?

