Lo sciopero degli sceneggiatori: lavorare nell’intrattenimento è ancora un privilegio

“Perché gli sceneggiatori sono infelici?” si chiede lo scrittore Michael Schulman sul Newyorker. Schulman è un professionista della cultura e dell’intrattenimento: oltre a scrivere pezzi per testate prestigiose come il Newyorker, ha lavorato come autore per moltissime star dello spettacolo. Alla luce della sua esperienza come scrittore per la tv, ha realizzato un lungo reportage ricco di testimonianze sulla situazione delle sceneggiatrici e degli sceneggiatori che lavorano per scrivere film, serie e programmi televisivi, tra cui i talk show che dal nostro paese guardiamo con tanta ammirazione.

Dal 2 maggio, il sindacato degli sceneggiatori e delle sceneggiatrici statunitensi ha indetto uno sciopero per protestare contro le condizioni di lavoro precarie in cui versano le persone che scrivono per l’industria dell’intrattenimento. Si tratta della più grande mobilitazione avvenuta negli ultimi quindici anni: tra il 2007 e il 2008 ci fu uno sciopero analogo per chiedere maggiori diritti, tutele e salari più alti; le proteste durarono mesi e portarono al blocco delle di numerose produzioni con pesanti conseguenze per tutto il comparto (attori e attrici, tecnici, maestranze, esercenti, etc.) nonché per gli spettatori e le spettatrici di tutto il mondo.

Circa il 98% degli iscritti e delle iscritte al sindacato di categoria (il WGA, Writers Guilt of America) ha votato a favore di uno sciopero che, agli occhi di chi fruisce dei prodotti dell’industria dello spettacolo, può apparire un controsenso: mai come in questo momento, infatti, siamo di fronte a un’offerta vastissima di prodotti che arrivano soprattutto dagli Stati Uniti. Eppure, denuncia il sindacato, l’incremento delle produzioni non solo ha abbassato la qualità ma ha anche costretto chi scrive a ritmi di lavoro sempre più frenetici al fronte di salari sempre più bassi.

Intervistato da Michael Schulman, Alex O’Keefe, uno degli autori di The Bear, la serie più acclamata dell’anno, racconta di aver vissuto mesi da incubo durante la scrittura dello show. Come altre sue colleghe e colleghi, O’Keefe è stato costretto a lavorare da casa a causa della pandemia e questo - come chiunque abbia lavorato in smart working sa - crea già un discrimine tra chi può godere di una sistemazione adeguata e chi invece si trova in situazioni poco dignitose (mancanza di spazio, bambini a casa e nessun aiuto, etc.). O’Keefe, che è figlio della classe operaia e si è trasferito a New York dalla Florida per lavoro, durante le sue nove settimane di lavoro per The Bear viveva in un minuscolo appartamento di Brooklyn senza riscaldamento; a volte la sua stufetta sovraccaricava l’impianto facendo saltare la corrente e costringendo O’Keefe a lavorare nella biblioteca pubblica più vicina. Dopo l’uscita della serie, lo scrittore pensava di iniziare a guadagnare bene ma, tolte le tasse, non gli rimaneva molto per vivere. “La mia è un’esistenza in cui la regola è che non ci sono regole, un’esistenza da classe operaia - ha raccontato al Newyorker - l’unica prospettiva per me è quella di entrare a far parte della classe media, una cosa molto rara per chi come me viene da un contesto di povertà”. Quando The Bear ha vinto il premio del sindacato degli sceneggiatori come miglior serie comica dell’anno, il conto di Alex O’Keefe era in rosso e lui si è dovuto presentare alla cerimonia con un completo preso a noleggio.

La storia di Alex O’Keefe e le altre raccolte Michael Schulman ci ricordano che non è tutto oro quel che luccica: se è vero che ci sono nomi che guadagnano milioni di dollari per una sceneggiatura, ce ne sono altri che nonostante gli ottimi risultati raggiunti, non riescono a mettere insieme quel che basta per poter vivere e lavorare in città come New York e Los Angeles, dove hanno sede le principali società di produzione.

Va da sé che a queste condizioni, le persone che provengono dalla classe media o da una situazione di indigenza, seppur dotate di capacità e talento, non hanno la possibilità di fare carriera all’interno dell’industria dello spettacolo. Una situazione denunciata - non senza la giusta dose di ironia - dal New York magazine in uno speciale dedicato al nepotismo a Hollywood.

Come ha riportato lo scrittore Alessandro Sahebi nella sua newsletter, secondo il Creative Industries Policy and Evidence Centre, solo il 28% di coloro che lavorano nei settori cinema, Tv, video e fotografia provengono da background di classe media o inferiore e spesso non occupano posizioni apicali: "Sia chiaro, questo non vuol dire colpevolizzare chi ha avuto la fortuna di studiare nelle migliori scuole, chi si è potuto permettere di essere per molto tempo improduttivo accumulando esperienza da riportare nel CV o chi ha avuto il giusto network - scrive Sahebi - Ma bisogna prenderne atto: il vantaggio competitivo da cui nasce il successo dei pochi è il risultato di un gioco ingiusto, ovvero dell’ingiusta distribuzione di ricchezza del nostro sistema e, di conseguenza, del capitale sociale e culturale”.

Non esistono studi del genere nel nostro paese, ma è facile immaginare che anche da noi chi abita a Roma e ha genitori che lavorano nell’industria dello spettacolo, abbia la strada spianata; con l’arrivo di Airbnb e la conseguenza crisi degli affitti è molto difficile per ragazzi e ragazze che vengono dalla provincia iniziare a lavorare in un settore che, soprattutto all’inizio, richiede molte ore di lavoro al netto di paghe molto basse se non addirittura inesistenti.

Lavorare nella cultura e nell’arte è sempre stato un mestiere molto precario e spesso mal pagato, eppure negli anni è stato dimostrato che un’industria più aperta e inclusiva rappresenta un arricchimento per tutti, compresi i grandi network, per non parlare di chi ne fruisce, ovvero per gli spettatori e le spettatrici, che possono godere così di un’offerta sì ampia, ma anche variegata e di qualità.

A differenza della Francia, che dopo il Covid ha visto di nuove le sale riempirsi, per il cinema italiano il 2022 è stato un anno di incassi molto magri dopo un biennio di anni disastrosi causati dalla pandemia. All’industria converrebbe aprirsi e attrarre nuovi talenti pagandoli in maniera adeguata. Se così non è, confidiamo in uno sciopero generale anche da noi.