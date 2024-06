Le occhiatacce con Macron, il saluto con Sunak: Meloni è il meme del G7

Giorgia Meloni

Il G7 a Borgo Egnazia sarà sicuramente ricordato per i meme su Giorgia Meloni, oltre che per alcune scene un po' pacchiane da villaggio turistico per arricchiti e per la vergogna della nave bettola che era destinata agli agenti della pubblica sicurezza schierati per l'evento. C'era un tempo in cui gli incontri tra i grandi del Pianeta erano "allietati" dalle barzellette dell'allora premier Silvio Berlusconi, che talvolta mettevano in imbarazzo le (poche) donne presenti. Oggi, a raccontare il clima nel lussuoso resort, abbiamo la mimica facciale della premier.

Lo sguardo di sfida al presidente francese

Come già avvenuto in altri contesti, durante i saluti per la cena di gala tra i capi di Stato, che ha visto la presenza di Sergio Mattarella, le facce della premier hanno tradito in maniera evidente il suo disagio nel salutare il presidente francese Emmanuel Macron.

Il video sta facendo il giro della rete e una mostra Meloni visibilmente irritata, che guarda Macron con aria di sfida. Una scena irrituale in un contesto in cui la forma è sostanza e i leader degli Stati dovrebbero da parte le polemiche e le divisioni a favore di telecamere, per dare messaggi rassicuranti ai rispettivi popoli. Il francese, dal canto suo, non si scompone e sembra quasi rispondere, in un perfetto italiano, "Sono quello stronz* di Emmanuel Macron". Vincenzo De Luca apprezzerebbe.

Lo scontro tra Roma e Parigi sull'aborto

Motivo della tensione tra Roma e Parigi, le polemiche sul termine "aborto" scomparso dalla bozza del documento sulle conclusioni finali del summit. L'omissione, che inizialmente aveva animato indiscrezioni giornalistiche timidamente smentite da fonti di Palazzo Chigi, è stata di fatto confermata da un comunicato della presidenza italiana e dal cognato della premier nonché ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, che continua ad avere evidenti problemi di comunicazione: "Non so se a un G7 a cui partecipa anche il Papa fosse opportuno, se hanno scelto di non metterlo ci sarà un perché e una ragione più che condivisibile", ha detto Francesco Lollobrigida lasciando di stucco i cronisti presenti. Insomma, a dire di un ministro della Repubblica Italiana, nel documento finale del vertice dei sette grandi del pianeta è stato cancellato il riferimento a un diritto fondamentale per non fare un torto a un capo religioso. Poesia.

Macron, commentando la notizia, si è detto dispiaciuto e ha ricordato che la Francia l'aborto lo ha inserito nella Costituzione: "Ci sono sensibilità diverse", ha chiosato l'inquilino dell'Eliseo. Parole che hanno mandato su tutte le furie Giorgia Meloni, che ha risposto piccata: "Nessuno ha mai chiesto di fare passi indietro su questo. Le conclusioni, infatti, se non introducono nuovi argomenti, per non essere inutilmente ripetitive, richiamano semplicemente quanto già dichiarato nei precedenti vertici. Non c’è alcuna ragione di polemizzare su temi che già da tempo ci trovano d’accordo. E credo sia profondamente sbagliato, in tempi difficili come questi, fare campagna elettorale utilizzando un forum prezioso come il G7". Nel frattempo, Bloomberg riferisce che dal documento sarebbero scomparsi anche i riferimenti alla protezione dei diritti Lgbt: anche su questo la presidenza italiana ha smentito categoricamente, ma visto il precedente non è da escludere una dichiarazione di Lollobrigida dal tono: "Non potevamo parlare di frociaggine in presenza del Papa". Manco fossimo in un seminario.

Le tante facce di Giorgia Meloni

Torniamo ai meme, che per chi non lo sapesse sono quelle foto e quei disegni - talvolta dei fermo immagine - che accompagnate da testi diventano scenette umoristiche. La parola deriva dal greco mímēma, e letteralmente significa "imitazione". È diventato virale e ci accompagnerà probabilmente per molti anni quello che ritrae il saluto tra Giorgia Meloni e il premier britannico Rishi Sunak, con la presidente del Consiglio immortalata con un'espressione tra l'estasiato e "Ho avuto un'apparizione mistica, ho visto Silvio Berlusconi materializzarsi in una zuppa di pesce".

La rete si sta sbizzarrendo passando da allusioni su una forte attrazione fisica tra i due ai riferimenti alle promesse mancate. In quelli della seguitissima pagina "Abolizione del suffragio universale", Sunak dice a Meloni: "Ma è vero che non hai eliminato le accise e continuano a votarti?". E sì, è vero, perché talvolta la realtà è persino più divertente della satira.