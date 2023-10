Il corso di giornalismo di Selvaggia Lucarelli è stato una occasione persa

Lucarelli durante il corso

Il corso di giornalismo di Selvaggia Lucarelli prometteva bene. O meglio: una fetta di opinione pubblica aveva medio-alte aspettative (come me), l’altra fetta è quella che aveva scatenato il solito polverone che caratterizza da sempre la carriera e le scelte, le opinioni di uno dei volti più discussi della tv italiana. Dico della tv, perché in effetti Lucarelli è molto conosciuta proprio per le sue apparizioni sul piccolo schermo, senza nulla togliere all’esperienza in radio e sui giornali, dove ha un grand successo. Partiamo da un presupposto: se il webinar si fosse chiamato “Due chiacchiere con Selvaggia”, non saremmo qui a parlarne. Ma siccome è stato (letteralmente) venduto come un corso di giornalismo, eccoci qui.

Le lezioni

Selvaggia Lucarelli ha proposto tre lezioni online all’interno delle quali ha portato dei temi che le stanno molto a cuore, di cui parla molto e troppo sui suoi social. E questo è il primo problema. Nei giorni e nelle settimane precedenti alla prima lezione, per esempio, Selvaggia ha raccontato ai suoi follower cosa sia il 'cherry picking' utilizzando molti esempi di cronaca o di attualità, spiegando nel dettaglio la pratica e suggerendo anche dei compiti a casa come la visione di documentari. Hai tolto tutta la suspense, Selvaggia!

Ma passiamo subito ai tasti più dolenti. “Hanno alzato un polverone perché non sono più giornalista: come fa, quindi, una non giornalista a fare un corso di giornalismo?”. Nessuno aveva bisogno di dare ancora importanza alla questione. Selvaggia è stata giornalista pubblicista per diverso tempo, pratica, scrive e lo fa per testate importanti da anni. Il diritto a fare un corso di giornalismo lo aveva, più di tanti altri. Il risultato, poi, è un altro discorso. Nell’ultima puntata la spiegazione inutile su come si prende il tesserino da giornalista ha confuso ulteriormente sul tenore del webinar. Prendiamo come esempio un tema che è stato trattato: la vittimizzazione secondaria. Si tratta di una pratica che causa alla vittima di un reato un malessere ulteriore, le si fanno rivivere le sofferenze subite, come quando Giambruno si è appellato alle giovani donne suggerendo loro di non bere per evitare di essere stuprate, parlando del caso di Palermo. Ora, se lo dice l’ex della Meloni, che è un giornalista, ha senso citare la pratica. Ma siccome la vittimizzazione secondaria è solitamente una colpa delle persone, dei commentatori, dei leoni da tastiera, perché spiegarlo in un corso di giornalismo?

Per chi si è iscritto in qualità di giornalista, le promesse sono state disattese. E una domanda rimasta irrisolta è relativa alla questione refusi o storie poco approfondite. Su questo Selvaggia Lucarelli è magistrale, perché i suoi scoop sono sempre stati legati alla tenacia della sua vanga per scavare. Come si può parlare di una vicenda riuscendo a coniugare verità dei fatti, approfondimento e celerità, elemento imprescindibile sul web? La bastonata della Lucarelli è sempre quella: “I giornalisti sono superficiali, ma io ho scavato e ho scoperto che…”. E il corso avrebbe dovuto illuminare proprio su questo versante. Spunti, non banalità come “non si deve aver paura a scrivere di…” o “bisogna raccontare tutta la storia, non solo la parte che ci fa comodo”. Questo un giornalista lo sa bene, forse chi non fa questa professione stenta. E questo avrebbe dovuto essere il vero asso nella manica di questo corso.

Molto (sempre) sul personale

Ma, quindi, questo webinar a chi era rivolto? Questa è la vera domanda. Il corso era aperto a tutti e costava solo 150 euro. Per un corso di giornalismo si tratta di una cifra relativamente bassa, accessibile un po’ a tutti. Lucarelli ha dato il permesso di entrare a colleghi e non. Il risultato è stato un guazzabuglio di ammiratori, inesperti, personaggi silenziosi che in anonimo facevano domande. In linea di massima chi si è iscritto non l’ha fatto per accrescere la propria conoscenza sul giornalismo e sulle pratiche migliori di scrittura anche nel rispetto della deontologia di questa professione. L’ha fatto per vedere lei: chi (forse come me) per capire il senso e la portata del corso e chi (tantissimi, nonostante lei pensi di essere "odiata" da tutti) per adularla.

Un fatto è, ormai, certo. Se negli anni è stata messa in dubbio la sua professionalità, e non è quello che ho intenzione di fare, il corso, visto da chi ha occhi per guardare, ne sarebbe la conferma. La personalizzazione, poi, della narrazione è stata la ciliegina sulla torta. E, così, i casi trattati erano tutti casi a cui aveva lavorato. Il potere della vittima è stato spiegato attraverso la sua esperienza relativa alla relazione malsana che aveva avuto e raccontato nei libri e nei podcast. E troppe volte il paragone tra gli errori dei giornalisti rapportati a quelli degli influencer (i suoi favoriti, nemmeno a nominarli) ha fatto cadere Selvaggia nel tranello dell’analisi comunicativa inquinata dai suoi sentimenti personali. Non avrebbe dovuto “insegnare” il contrario? Chissà quelli che le hanno chiesto con insistenza l’attestato a cosa gli serve.