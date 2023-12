Cara senatrice, ce li dà lei i soldi per fare i figli a 18 anni?

Diventare madre deve essere la prima aspirazione di una donna e sarebbe anche meglio se la donna in questione iniziasse a sfornare pargoli da giovanissima, tipo verso i 17 o 18 anni. No, non sono impazzita, a sostenere questo pregevole assunto è stata la senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni durante una puntata della trasmissione Coffee Break su La7. Parlando di natalità, la senatrice ha tenuto a raccontare che sua madre le ha sempre ripetuto che quella di diventare madre a sua volta dovesse essere la prima aspirazione di una donna e secondo Mennuni questa stessa convinzione dovrebbero instillarla nelle proprie figlie anche le attuali madri di post-adolescenti. Nulla contra la realizzazione professionale e personale delle donne, tiene a sottolineare la senatrice di Fratelli d’Italia, ma in questo Paese la maternità deve tornare a essere cool, così da spingere i giovanissimi a sposarsi e fare una famiglia.

Una visione di 50 anni fa

Insomma, già di primo acchito è palese che questa sia una visione “leggermente” antiquata che sembra riportare le donne indietro nel tempo di almeno 50 anni, ma la cosa più grave è che rivela il totale scollamento dalla realtà di alcuni parlamentari della maggioranza di Governo. Ecco, il problema non è solo il riproporre questa rivoluzionaria visione della donna come fattrice per la Patria, ma proprio l’ignorare le tantissime motivazioni che in questi decenni hanno portato le donne a fare sempre meno figli e a farli sempre più tardi.

Che il tasso di fecondità in questo Paese sia bassissimo e che questo in termini demografici sia un enorme problema in quello che è uno dei Paesi con la popolazione più anziana al mondo è verissimo, nulla di contestabile. La domanda che ci si dovrebbe porre è una: quante giovani coppie vorrebbero magari fare dei figli ma non possono permetterselo? Perché, ecco, quel che però lascia estremamente sconcertati è vedere dei Parlamentari della Repubblica sostenere che le donne devono fare figli senza interrogarsi su cosa, per esempio, fa questo Paese per sostenere concretamente la genitorialità e sul perché si fanno sempre meno figli. Si potrebbe partire dalla stagnazione dei salari, che in Italia non sono minimamente comparabili a quelli di altre economie Ocse simili. Con stipendi per nulla in linea con il carovita, come si può anche solo pensare di poter mettere al mondo un figlio? Ma quello dei salari non è l’unico problema, ovviamente.

Stipendi e genitorialità

Perché il concetto di genitorialità che ho citato prima non è stato citato a caso: un figlio dovrebbe essere il frutto di un’unione tra uomo e donna, una qualcosa che andrebbe gestito da entrambi, con il supporto di politiche alla genitorialità da parte dello Stato, e non un affare solamente della madre. I Paesi europei che hanno tassi di fecondità ben più alti del nostro hanno introdotto molti anni fa tutta una serie di politiche a supporto non solo della genitorialità nel senso più stretto – come, ad esempio, banalmente la presenza di asili nido accessibili –, ma anche e soprattutto di supporti affinché i giovani possano rendersi realmente indipendenti e quindi di poter anche pensare di potersi costruire una famiglia. Tutto questo manca in un Paese in cui troppi trentenni sono costretti a vivere in condivisione con estranei causa salari bassi e contratti precari, per esempio.

Purtroppo in Italia di genitorialità si parla sempre troppo poco perché, al di là delle parole, sono poi le donne che si ritrovano sulle spalle il peso della famiglia sulle spalle. E ritrovarsi il peso di un figlio sulle spalle comporta spesso scelte drastiche, come per esempio dover lasciare il proprio lavoro. Perché? Perché, ecco, quello che non comprende probabilmente la senatrice Mennuni è che l’Italia la maternità e la famiglia non le promuove affatto.

Non le promuove lo Stato complice l’assenza di reali politiche a supporto della famiglia e non le promuovono molte, troppe imprese che reputano una donna in età fertile una potenziale palla al piede che può solo creare disagi andando in maternità, chiedendo permessi per l’allattamento, degli orari che le permettano di conciliare la vita professionale e quella personale. In Italia quasi una donna su due non lavora e il tasso di occupazione femminile italiano è il più basso in Europa e i tassi di disoccupazione femminile sono altissimi proprio tra le neomamme. E questo non è affatto un caso. E allora, visto che il Paese reale versa in queste condizioni, con quali soldi e prospettive dei giovani diciottenni dovrebbero pensare a fare figli per una Patria che li ignora totalmente?