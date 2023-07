L’ennesima assurda sentenza che assolve un uomo dall’accusa di molestie

Crediti Pexels

Sta facendo discutere una sentenza pronunciata dal tribunale di Roma su un caso di molestie sessuali. Come riporta il Corriere della Sera, nel 2021 una giovane donna si è rivolta ai pubblici ministeri per denunciare il dirigente del museo romano in cui lavorava e che, in seguito alla denuncia, è stato allontanato dal suo incarico. La donna ha raccontato che gli approcci dell’uomo sarebbero iniziati con battute a sfondo sessuale per sondare la sua eventuale disponibilità ma che, in seguito ai suoi rifiuti, l’uomo si sarebbe spinto perfino oltre chiedendole di seguirlo in un magazzino e palpeggiandola contro la sua volontà. Per corroborare la sua tesi la donna ha raccontato di essere stata palpeggiata e baciata anche di fronte ad altri colleghi e colleghe nel corso di una cena di lavoro, ma sarebbero state proprio queste ultime a far cadere il quadro accusatorio ridimensionando derubricando gli atteggiamenti del dirigente a semplici scherzi.

Morale della favola l’uomo è stato assolto ma non è stata tanto la sua assoluzione a fare scalpore quanto la sentenza che l’ha accompagnata: “Non si può escludere che la parte lesa - si legge nel dispositivo - probabilmente mossa dai complessi di natura psicologica (segnatamente il peso) abbia rivisitato inconsciamente l'atteggiamento dell'imputato nei suoi confronti fino al punto di ritenersi aggredita fisicamente”. Insomma la ragazza si sarebbe inventata tutto perché mossa da presunte insicurezze legate al suo aspetto fisico. Il collegio del tribunale di Roma che ha emesso la sentenza è presieduto da Maria Bonaventura, la stessa giudice che ha firmato un’altra sentenza che ha fatto molto discutere, quella che ha assolto un bidello di un istituto superiore della Capitale anche lui accusato di molestie. I fatti in questione risalgono ad aprile scorso quando una studentessa avrebbe avvertito che i pantaloni le stavano calando mentre saliva le scale e a quel punto si sarebbe accorta che qualcuno le stava mette le mani sotto gli slip. “Le mani toccano i glutei, afferrano le mutandine” scrive Repubblica che riporta anche la presunta risposta che il bidello avrebbe dato alla ragazza: "Amo’, lo sai che scherzavo”.

I giudici credono al racconto della ragazza ma per il collegio l’azione "dura una manciata di secondi, senza alcun indugio nel toccamento” e si sarebbe trattato di una manovra “maldestra ma priva di concupiscenza”. In seguito a questa sentenza è scattata un’ondata di indignazione online che ha spinto diversi influencer a girare dei video di solidarietà alla ragazza che però hanno destato qualche perplessità. Anche la politica si è espressa contro la decisione del tribunale con l’ex presidente della Camera Laura Boldrini che ha partecipato a un flashmob organizzato a Montecitorio.

Il personale giudiziario e le forze dell’ordine non hanno preparazione sufficiente

Entrambe le sentenze verranno impugnate e ci saranno un nuovi processi, resta il fatto che in entrambi i casi non si può che rimanere interdetti e interdette davanti alle motivazioni che hanno assolto gli imputati. Se è vero che una donna può aver interpretato male gli atteggiamenti di un superiore - circostanza che verrà poi accertata o meno da un tribunale - è inaccettabile che tutto questo venga ricondotto al suo aspetto fisico; inoltre sul luogo di lavoro, specie quando esiste una differenza di grado e responsabilità tra le parti in causa, dovrebbero esistere dei confini netti e precisi dettati prima di tutto dal rispetto reciproco perché non si può giustificare tutto nel nome della goliardia, specie se si tratta di un superiore. Verrebbe da dire: vai a fare il giocherellone a casa tua!

Come nel caso della sentenza sul femminicidio di Carol Maltesi, anche in questi casi risuonano come un monito i dati del rapporto della commissione parlamentare sul femminicidio che racconta come le donne abbiano poca o nessuna fiducia nella giustizia. Come ha sottolineato la presidente della commissione, la senatrice Valeria Valente, troppo spesso il personale giudiziario e le forze dell’ordine non hanno la preparazione sufficiente per raccogliere e giudicare casi come quelli arrivanti davanti al tribunale Roma. E, tocca aggiungere, che manca anche la sensibilità nel trattare quei casi e nel capire che esistono confini che non andrebbero valicati in nessun caso e che in un nessun caso possono trovare giustificazione né nella società civile, né sul luogo di lavoro, ma soprattutto non dovrebbero essere giustificati a maggior ragione nelle aule di tribunale.