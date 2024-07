Il caso Yara e la nostra ossessione per il true crime

Sta facendo molto discutere “Il caso Yara - oltre ogni ragionevole dubbio” la docuserie Netflix sulla morte della dodicenne di Brembate di Sopra. Realizzata dagli stessi autori di Sanpa, Il caso Yara ha dato il via a una lunga serie di dibattiti sulla colpevolezza di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della bambina.

Le discussioni attorno a questa serie sono state particolarmente accese perché secondo le voci più critiche gli autori e in particolare il regista Gianluca Neri avrebbero sposato le tesi innocentiste su Massimo Bossetti. Anche Netflix è finita nell’occhio del ciclone con l’accusa di voler lucrare su una tragedia dando voce all’assassino di Yara per cavalcare la nostra ossessione per il true crime.

Mettendo da parte però il caso in sé - non è questa la sede per commentare né per mettere in discussione le sentenze - il punto della questione forse sta proprio nella nostra ossessione per la cronaca nera di cui sono piene non solo le piattaforme che trasmettono serie tv, ma anche i palinsesti, i giornali e le classifiche dei podcast più ascoltati. Naturalmente è il modo con cui certe storie vengono raccontate a fare la differenza ma è impossibile che davanti a tanta richiesta da parte del pubblico si riesca a mantenere una qualità sempre alta nel racconto e nella messa in scena. Al contrario, essendo quella del true crime un’ossessione trasversale in termini di target, ogni format si adatta al pubblico a cui si vuole rivolgere.

C’è naturalmente la professionalità di alcuni giornalisti e alcune giornaliste di cronaca, ma anche il sensazionalismo della televisione generalista che parla di morti cruente con dettagli morbosi a tutte le ore, specie la mattina e nel primo pomeriggio quando davanti al piccolo schermo ci sono persone più fragili e facilmente impressionabili come anziani e minori. Questo perché i soggetti più facilmente impressionabili come le donne anziane e poco scolarizzate, sono un pubblico che segue i casi di cronaca nera con grande coinvolgimento e tutto questo paga in termini di ascolti e quindi di introiti pubblicitari per le reti.

Sempre sulle generaliste, le Iene si sono distinte per aver fatto fare al genere true crime un ulteriore passo in avanti verso il sensazionalismo cercando le prove per confutare le tesi innocentiste che scagionerebbero alcune persone condannate in via definitiva. La trasmissione di Italia 1 ha dedicato decine di servizi a Olindo Romano e Rosa Bazzi portando moltissime persone a credere in una possibile riapertura del caso, richiesta poi in effetti presentata dai legali della coppia e respinta dalle autorità competenti.

Netflix invece si rivolge a un altro tipo di pubblico, quello che in teoria dovrebbe avere più familiarità con un tipo di racconto true crime più sofisticato e sfaccettato. Ma nel Paese in cui tragedia e farsa vanno a braccetto, diventa quasi impossibile parlare di casi come quello di Yara Gambirasio senza che si scateni quell’attenzione frenetica e a tratti morbosa da parte del pubblico. A questo ha contribuito certamente la storia di Massimo Bossetti e della sua famiglia, un dramma familiare fatto di segreti, bugie e tradimenti che ha scatenato ancora di più l’interesse generale. Difficile raccontare questa storia senza scadere a tratti nel grottesco ma è proprio la connotazione grottesca della storia personale del suo assassino a non aver mai fatto abbassare l’attenzione su questo caso.

Una storia con queste caratteristiche non poteva che solleticare gli interessi delle piattaforme che si nutrono non solo dei nostri abbonamenti, ma anche di tutto il rumore che generano i loro prodotti. Senza discussioni, senza passaparola, senza il continuo rimbalzare sui social di clip, meme e video-spiegoni, non si può parlare di un prodotto di successo. E senza dubbio Il caso Yara è un prodotto di successo non solo perché ce lo dicono i numeri diffusi da Netflix, ma perché ce lo di ce il numero di interazioni e di engagement che creano contenuti legati alla serie.

Le piattaforme lucrano sulla nostra ossessione per il true crime e, non avendo nessuna missione pedagogica o educativa nei confronti del proprio pubblico, cercando di assecondare l’interessa del pubblico.

Chi invece avrebbe tutt’altra mission è il servizio pubblico, che invece non si fa scrupoli a utilizzare toni sensazionalistici quando si parla di casi di cronaca nera.

Come spiega bene Luca Sofri, l’attenzione mediatica attorno a casi come questo è sproporzionata rispetto alle ricadute che queste indagini hanno su di noi come comunità, eppure siamo proprio noi indipendentemente dal censo, dalla provenienza e dal grado di scolarizzazione ad avere proprio come comunità una fame insaziabile di cronaca nera, specie se candidata da dettagli sordidi e morbosi.

E allora forse dovremmo interrogarci collettivamente sulla nostra ossessione per il true crime e sul perché non riusciamo a smettere di parlarne, discuterne, di ascoltare storie terribili e dolorosissime. Davvero si tratta di catarsi collettiva o invece stiamo alimentando un’industria dello squallore e della morbosità? Non siamo noi stessi e noi stesse per primi e prime a chiedere più true crime e più dal true crime? Non siamo forse noi a fare la fortuna di questo genere di prodotti?

Fino a quando la domanda sarà così alta non potremmo stupirci se chi ha l’obiettivo di vendere faccia il suo mestiere, con buona pace delle vittime e delle loro famiglie, a cui tocca rivivere ogni giorno l’orrore causato dalla nostra ossessione per loro.