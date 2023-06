Berlusconi ha frodato milioni, ma i funerali li paghiamo noi

Come spiegare ai nostri figli i funerali di Stato per Silvio Berlusconi, morto a 86 anni lunedì 12 giugno. La questione è tutta qui: come si fa a dire a un adolescente che solo studiando e lavorando sodo può meritarsi una posizione migliore nella vita, oppure il giudizio indiscutibile degli insegnanti nella scuola del merito? Perché magari gli dovremmo anche raccontare come mai nel Paese in cui vive – pur essendo stato condannato nel 2013 in via definitiva a quattro anni (di cui tre condonati) per aver frodato complessivamente, secondo i giudici, 368 milioni di dollari al fisco (di cui 7,3 sopravvissuti alla prescrizione) – sarà lo Stato, cioè noi cittadini, a pagare i funerali a Silvio Berlusconi.

Sarebbe anche l'occasione per renderci finalmente conto di quanto valga nella sostanza il diritto all'oblio nella nostra vita di tutti i giorni. Significa che una persona, che ha saldato il suo conto con la giustizia e ha ottenuto la piena riabilitazione, ha il diritto di essere ricordata soltanto per le buone azioni che ha compiuto e non per gli errori che ha commesso. Ed è un principio sacrosanto quando si tratta di un privato cittadino. Ma se l'obbligo di amnesia regola anche il rapporto tra il potere e il suo popolo, la politica e i suoi elettori, si cade in un circolo vizioso che può alterare il funzionamento trasparente e controllabile della democrazia.

Amore e odio per il Cavaliere

Ci sono infatti personaggi pubblici che inseguono con querele e richieste di risarcimento chiunque ricordi pubblicamente il loro passato non sempre cristallino. E perfino la Corte di Cassazione ha recentemente deciso di cancellare i nomi dei condannati in via definitiva dalle sentenze pubblicate online: ancor prima di conoscere la condanna, siamo già all'oblio del futuro. "Avviso importante: servizio temporaneamente sospeso per attività di verifica sulla anonimizzazione dei provvedimenti pubblicati", avverte da mesi il sito della suprema corte, come effetto del diritto all'oblio e delle nuove norme sulla presunzione d'innocenza. Pur trattandosi di sentenze irrevocabili, per le quali l'innocenza non dovrebbe più sussistere.

Parlare di Silvio Berlusconi in modo distaccato, da innocente o da colpevole, per questa ragione è sempre stato difficile. Chi lo ama gli perdona tutto. Anche il fatto di aver scelto, tra i manager delle sue aziende e i fondatori del suo partito, un uomo a tu per tu con la mafia che, avendo già scontato sette anni in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa, gode del suo diritto personale all'oblio. E l'oblio è così anche il primo passo verso il menefreghismo collettivo: non mi interessa quello che hai fatto.

Stato e Chiesa uniti nel lutto

Chi lo odia, però, non gli perdona nulla. Nemmeno il beneficio di avere costruito Forza Italia, la nuova formazione che ha contribuito a salvare la nostra democrazia dal caos e dalla disgregazione dei partiti, offrendo una casa politica agli italiani moderati e liberali. L'ingresso di Silvio Berlusconi nel Duomo di Milano con i massimi onori, dello Stato e della Chiesa, diventa così l'ultimo colpo di scena per un uomo che, durante la sua vita politica, di etica dello Stato e morale della Chiesa non è stato certamente un sacerdote. È la vittoria che gli mancava: l'ultima incoronazione al cospetto dell'arcivescovo di Milano, Mario Delpini.

Silvio Berlusconi non è riuscito, comprensibilmente, a farsi eleggere presidente della Repubblica. Ma nell'ultimo viaggio nella sua Milano sarà comunque accompagnato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E il suo feretro, contornato da sei carabinieri in alta uniforme come prevede il cerimoniale, entrerà e uscirà attraverso gli stessi portali da cui sono passate molte vittime della drammatica storia milanese e d'Italia.

La spiegazione convincente

Tra loro, i vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto, Stefano Picerno e l'agente della polizia locale Alessandro Ferrari, tutti uccisi con Driss Moussafir, cittadino del Marocco, la sera del 27 luglio 1993 dall'autobomba della mafia esplosa in via Palestro. Quelle stesse settimane, gli attentati a Roma, Firenze, Milano e ancora Roma marchieranno col sangue e l'orrore dei morti la metamorfosi dalla prima Repubblica di Giulio Andreotti alla seconda Repubblica di Silvio Berlusconi, il nuovo divo nazionale. Un divo amato e celebrato per trent'anni ininterrotti fino a oggi.

La famiglia di Andreotti, nel 2013, scelse i funerali privati. Ma Berlusconi non è Andreotti. Così alla fine, la spiegazione convincente che possiamo dare ai nostri figli è che il Cavaliere ha diritto alla cerimonia in Duomo con gli onori di Stato perché è la legge a prevederlo per tutti gli ex capi di governo. Anche se fa sorridere – oppure discutere – che un uomo così ricco, così intelligente, così astuto se ne sia andato lasciando a tutti noi il conto da pagare. Almeno quello del suo funerale.