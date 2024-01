Sappiamo solo che non sarà l'ultima, Jannik

Sinner (foto LaPresse)

"Non sarà l'ultima". Nelle orecchie risuonano nitide le parole che un gigante - del tennis e del giornalismo - come Rino Tommasi era solito pronunciare quando un astro nascente superava le semifinali in un torneo del Grande Slam conquistando la prima, agognata finale. Spesso dopo aver battuto il numero uno o l'eterno campione sul (naturale) viale del tramonto.

Battere l'imbattibile Djokovic

A milioni di italiani che questa mattina si sono alzati all'alba per connettersi con l'altra parte del mondo sarà sembrato di risentire quella frase. Si può ragionevolmente scommettere che Jannik Sinner, di finali Slam, ne giocherà molte altre nel corso della sua carriera. Il golden boy dello sport italiano si è preso la copertina di tg, siti e notiziari con pieno merito: piegato Novak Djokovic, sorta di supereroe Marvel della realtà imbattuto a Melbourne dal 2018 e che all'Australian Open ha già alzato il trofeo 'soltanto' dieci volte.

Sinner il predestinato

È la terza vittoria di Sinner sul serbo nel giro di due mesi, ci si affretta a ricordare. Vale la pena sottolineare, però, come una partita di Coppa Davis o nel girone delle Finali Atp nulla c'entrino con una semifinale Slam. Non solo perché il tennis tre set su cinque è un altro sport, ma perché Nole nel suo terreno di caccia preferito (24 major parlano chiaro) sa acquisire poteri sconosciuti ai comuni mortali. Per questo il successo di oggi pesa infinitamente di più e allo stesso tempo non sorprende: è nella logica delle cose. Sinner è un predestinato che con abnegazione, intelligenza e felici scelte di programmazione sta crescendo più in fretta del previsto e scalando le gerarchie del tennis mondiale.

A impressionare, piuttosto, è il 'come' si sia preso la finale di Melbourne: aggredendo il serbo dal primo punto, impostando un ritmo assurdo fin dalla risposta, senza concedere palle break. Djokovic, spiazzato da questo tipo di partita, è andato in evidente difficoltà. E la differenza tra Sinner e gran parte degli altri contendenti Slam si è vista nel quarto set, dopo avere ceduto il terzo al tiebreak e avere smarrito per strada un matchpoint: l'altoatesino non ha tremato, ha archiviato il tutto come 'passato' e si è rimesso, pur con un calo fisiologico (impossibile giocare più di due ore a quella velocità) a eseguire un piano tattico vincente. Ha stoppato sul nascere la possibilità che Djokovic facesse davvero il supereroe in grado di trasformarsi, travolgere l'avversario di pura rabbia agonistica e vincere al quinto. Un film visto e rivisto.

Una nuova era dello sport italiano

Anche i kolossal della Marvel, però, prima o poi sono destinati a finire fuori produzione. Oggi Sinner ha riscritto il copione e regalato una giornata felice a milioni di italiani alzatisi all'alba per sostenerlo come accaduto con pochi altri atleti nostrani. Il ragazzo piace a tutti, dal tennista di circolo alla mamma che poco sa di tennis, dal nonno al bambino che sogna di diventare un campione. Piace perché gioca bene, è educato e gentile, ma soprattutto perché si accinge a scrivere la storia dello sport italiano con estrema naturalezza, quasi si stesse allenando nel campetto vicino casa o facendo la spesa al supermercato all’angolo. Con il sorriso.

Domenica giocherà per alzare un trofeo Slam nella prima finale della sua carriera. Non sarà l'ultima.