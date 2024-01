La Smemoranda spiegata ai ragazzi del 2024

La Smemoranda, foto di Today.it

A voi che state scrollando lo schermo forse distratti e annoiati, che avete iniziato a leggere mentre aspettate un autobus che non passa, una telefonata che non arriva, la risposta a un WhatsApp che finalmente compaia su in alto con la sua anteprima. Che solo per curiosità state proseguendo a scorrere, magari stuzzicati dal titolo che porta chiedersi “e che sarà stata mai ‘sta Smemoranda”: ecco a voi, a voi soprattutto sono dedicate le righe che seguono. Ma pure a quelli che ne hanno già intuito il senso, perché loro “La-Smemoranda” ce l'avevano e sanno che razza di valore abbia avuto nelle loro vite di adolescenti quella risma di carta rilegata rettangolare: per gli adulti solo un diario, per loro la trasposizione del mondo.

Oggi: “Smemoranda è fallita: deserta l'asta per salvare il marchio dei celebri diari” si legge. Una notizia come altre nel flusso di quelle che annunciano il possibile definitivo tramonto di un’azienda. Una notizia diversa per chi ha avvertito il piccolo potentissimo turbamento che in pochi istanti ha rivangato un passato fermo in qualche fotografia rimasta appesa nella cameretta in casa dei genitori. E voi, voi che siete nati nell’era degli smarphone, della connessione perenne, nell’egemonia del click, sappiate che no, non è solo nostalgia la nostra, non è solo rimpianto, rigurgito di memoria, di ricordi di anni sepolti dal peso della modernità. C’è dell’altro in questo movimento emotivo, intimo e muto, qualcosa che silenziosamente spinge e costringe a prendere davvero coscienza di una storia irripetibile che ora vi può essere solo raccontata. O magari anche mostrata, sfogliata se si ha la fortuna di averla ancora in qualche cassetto, sconcia e imbrattata come il peggior muro di periferia, piena e gonfia di tutto, dalle cartoline ricevute da qualche località di vacanza ai chewing-gum incollati alla buona con lo scotch, dai biglietti del primo concerto al tappo di una birra bevuta di nascosto. Una storia che va letta con lo spirito di chi la racconta, banale o semplice decidetelo voi, perché sicuro quelle pagine di carta erano un altro universo rispetto a quelle social con cui adesso si comunica, ci si descrive, si condivide.

La Smemoranda, social e antisocial insieme

Negli anni Novanta la Smemoranda era una sorta di social e anti-social insieme. Social perché possederne una ti inseriva per ciò solo nella cerchia dei coetanei standardizzati dalla moda di un’epoca che spingeva ad avercela come status symbol. E perciò andava mostrata, rivendicato il possesso di un esemplare che più ingrossato era, più era gagliardo. Anti-social perché tutto ciò che ci finiva dentro, le lettere a se stessi, le confessioni di antipatie, di primi innamoramenti, di delusioni o dell’euforia per la scoperta di essere ricambiati, doveva restare là, nel perimetro di una copertina rigida e preziosa come il caveau di una banca che non concedeva il prestito senza la garanzia di assoluta empatia. La Smemo, insomma, si scriveva principalmente per se stessi, per rileggersi subito dopo, per riflettere e riflettersi nei pensieri che non oltrepassavano i confini di un dialogo zitto tra mente, foglio e penna. Si portava ovunque, nello zaino, a scuola come a lezione di ripetizione, di danza, di nuoto. Oppure si lasciava a casa purché ben nascosta, sotto al cuscino, nel cassetto più profondo della scrivania o dietro a una pila di libri.

Poteva essere segreta la Smemo, segretissima, e guai a farsela sequestrare dai grandi, ché il rischio a cui nessuno era disposto ad esporsi era un imbarazzo che arrossiva guance e non considerava il “che sarà mai” come alternativa a un disagio profondamente intimo. Era diverso il concetto di riservatezza che non si chiamava privacy, ma “fatti-i-fatti-tuoi”. E pure quello di condivisione era altro, calibrato sull’intensità di rapporti che prima di chiamarsi amicizie e concedere confidenze dovevano aspettare - altro che “X ha chiesto di seguirti” o “Y ti ha inviato una richiesta di amicizia” -, rispettare tempi e superare strategiche prove di fiducia che solo alla fine avrebbero meritato la più solenne delle investiture di fratellanza o sorellanza: lo scambio della Smemo.

Punto di non ritorno, gesto oltre il quale si stagliava il rischio del più spaventoso sputtanamento, affidare la propria Smemo a qualcuno era come rivelare la password del proprio account, come spalancare le porte di un cuore che solo allora si concedeva davvero il permesso di battere, veloce o lento, con quello della persona che prendendo in mano la tua Smemo, diventava la tua persona.

E a pensarci ora sembra un film. Un film senza sonoro che riesce meravigliosamente a farsi sentire lo stesso: al posto della musica, i colori dei pennarelli Uniposca comprati con le cinquemila lire della paghetta. Al posto dei dialoghi, i monologhi d’inchiostro che seguivano l’incipit sempre uguale di “Cara Smemo”, amica che ai figli non ha più senso di presentare ma che si può raccontare, quello sì. Come la trama di una bella serie tv che le piattaforme non trasmettono più.