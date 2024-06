I social fanno male come le sigarette? Tutto quello che sappiamo (davvero)

C’è una sensazione costante, che condividono molte persone che lavorano o usano i social network. Ed è un certo senso di malessere, di fatica. È come se fossimo tutti un po’ costretti a partecipare a un esperimento: sentiamo che quella cosa è sbagliata, che ci fa sentire meno bene, ma non possiamo farne a meno. Lo diamo per scontato a volte: spesso, mi è capitato di sentire amici e amiche e colleghi e colleghe parlare della necessità di un periodo di disintossicazione. Usando proprio quel termine lì, disintossicazione. Come se stessimo parlando di una droga, di qualcosa che siamo sicuri ci faccia male, che sia dannosa.

Il dibattito sugli effetti dei social media è molto più ampio e aperto di quanto si pensi. Questa settimana, il Surgeon General statunitense ha scritto un editoriale sul New York Times in cui chiede l’intervento del Congresso per inserire un’etichetta di avvertimento, un po’ come quella che c’è sulle sigarette, sui social network e sui loro effetti sulla salute mentale degli adolescenti. “Una delle lezioni più importanti – ha scritto Vivek H. Murthy - che ho imparato alla facoltà di medicina è che in una situazione di emergenza non c'è il lusso di aspettare informazioni perfette. Si valutano i fatti disponibili, si usa il proprio giudizio clinico al meglio e si agisce rapidamente”.

E i fatti disponibili, continua il responsabile della saluta pubblica statunitense, parlano di “una crisi di salute mentale tra i giovani. Gli adolescenti che trascorrono più di tre ore al giorno sui social media affrontano il doppio del rischio di sviluppare sintomi di ansia e depressione”.

Cosa sappiamo e cosa non sappiamo

Tre ore al giorno, il doppio del rischio di ansia e depressione, scrive il Surgeon General. Che è quello che indica, in effetti, uno studio longitudinale – quindi sviluppato su più anni – pubblicato nel 2019 su circa 7.000 adolescenti. E che associa l’uso dei social media a un possibile deterioramento della salute mentale. Su questa tesi è orientato anche The Anxious Generation, l’ultimo libro di Jonathan Haidt, che arriva a sostenere che l’emergenza salute mentale negli Stati Uniti e nel mondo Occidentale sia quasi interamente da imputare alla diffusione degli smartphone. E soprattutto, spiega Haidt, al passaggio di un’infanzia basata sul gioco a un’infanzia basata sul telefono. Per sostenere la sua tesi, accanto al libro, lo psicologo americano mantiene un Documento Google aperto e condiviso, che raccoglie oltre 200 ricerche sul tema. Letteratura che inizia a individuare correlazioni evidenti: l’uso dei social media appare legato in particolare all’emergere di ansia e depressione, in particolare per le ragazze.

Il punto è che non è così semplice. Nel senso che, a fronte di un numero in crescita di studi che correlano l’uso dei social network a disturbi della salute mentale, c’è una altrettanto importante quantità di ricerca che non trova alcuna correlazione. Tra gli studi più noti, quello pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour da Orben & Przybylski (2019), intitolato "The association between adolescent well-being and digital technology use". Uno studio che, a partire da tre dataset di grandi dimensioni, con dati da adolescenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ha provato a individuare correlazioni tra benessere mentale e uso dei media digitali. In quel paper, i ricercatori hanno rilevato un’associazione minima. Con una formula molto celebre, il potenziale effetto negativo dei social media sulla salute mentale è risultato così piccolo da essere paragonabile a quello associato a "mangiare patate" o "indossare occhiali da vista”.

Una revisione molto utile della letteratura disponibile l’ha fatta Andrea Girolami che, nella sua newsletter Scrolling infinito, ha analizzato, tra le altre cose, la recensione che del libro di Haidt ha fatto Nature. L’articolo spiega, in particolare, come l’associazione non dimostri una causalità ma piuttosto racconti che “i giovani che hanno già problemi di salute mentale utilizzano tali piattaforme più spesso o in modi diversi rispetto ai loro coetanei sani”.

Un’altra analisi interessante è quella del Washington Post, che punta l’attenzione proprio alla correlazione. Gli studi disponibili – a dire il vero anche quelli che smentiscono un’associazione – correlano il benessere mentale all’uso dei social media, senza individuare un nesso di causalità. Cioè, è possibile che chi passa più tempo su Instagram sia più ansioso, ma non è detto che la causa sia Instagram. E, in più, come si misura uso dei social network e salute mentale?

“Un problema – si legge nel pezzo a firma Tatum Hunter - potrebbe essere la definizione ampia e incoerente di termini come utilizzo dei social media e salute mentale, come evidenziato da analisi di studi preesistenti. Per questo motivo, i ricercatori incontrano difficoltà nel determinare relazioni causali (ovvero A causa B) tra i social media e la salute mentale, senza un attento controllo del comportamento dei bambini”.

"Chiediti se i social ti stanno facendo bene"

Quella che gli americani chiamerebbero ugly truth, l’amara verità, è che non c’è, oggi, una risposta scientifica definitiva sugli effetti dei social media sulla salute mentale degli adolescenti e non. Possiamo pensare lo siano, possiamo immaginare, come il Surgeon General, che non ci sia tempo per aspettare dati definitivi, che bisogna agire. Ma non abbiamo una risposta scientifica definitiva.

Sappiamo, però, che il passaggio da un’infanzia basata sul gioco a un’infanzia incentrata sullo smartphone, come suggerisce Haidt, è avvenuto: secondo uno studio di Save The Children, il 30% dei bambini tra 6 e 10 anni ne usa uno ogni giorno. E sappiamo che c’è, in effetti, un deterioramento della salute mentale nel mondo Occidentale, ma soprattutto in quello anglofono, tra Regno Unito, USA, Australia e Nuova Zelanda. Quello che non sappiamo è se questa sia da imputare (del tutto o in parte) agli smartphone o se Internet e i social media siano una delle conseguenze: come scrive ancora Candice Odgers su Nature, una risposta potrebbe essere che, in mancanza di altre possibilità, chi sta male si rivolga ai social media in cerca di conforto.

Sappiamo infine che, nel caso delle sigarette, le etichette di avviso hanno avuto un’utilità, insieme a una serie di altri provvedimenti, nella riduzione del fumo. Ma potrebbe valere la stessa cosa per i social network? In un pezzo su The Atlantic, Devorah Heitner, autrice del libro Growing Up in Public: Coming of Age in a Digital World, suggerisce una possibile etichetta: “"Ehi, [questa cosa] potrebbe amplificare qualsiasi emozione tu stia già provando, quindi chiediti: mi sta davvero facendo stare bene? Se mi fa sentire male, probabilmente è meglio che la metta via."