Guardare senza pubblicare: i social network sono la nuova Netflix?

Quando si parla di piattaforme social, come Instagram o TikTok, c’è sempre un dato importante che viene lasciato da parte nell’analisi. Probabilmente perché si tratta di un numero non così ampiamente disponibile, poco misurato: il numero di utenti che fruiscono solo di contenuti altrui, senza pubblicarne mai o quasi.

In una stima del 2021, il Pew Research Center statunitense calcola che sarebbero il 70% del totale dei profili attivi negli Usa: 7 utenti su 10 che passano tempo sui social media senza postare.

Facebook, Instagram e TikTok diventano a pagamento?

Ho pensato a questa storia, a questo dato, dopo aver letto la notizia del possibile lancio in Europa di un abbonamento per avere Instagram e Facebook senza pubblicità. Secondo il piano, per 10 euro al mese (13 da smartphone), gli utenti potrebbero usufruire dei social network del gruppo guidato da Mark Zuckerberg senza annunci pubblicitari. Una specie di versione premium.

La mossa, in realtà, non è una strategia commerciale. È più un modo di tener buone le autorità europee, che impongono al gruppo trasparenza nel trattamento dei dati degli utenti. Dati che, come molti ormai sanno, Meta utilizza per fornire annunci personalizzati. La risposta da Menlo Park è questo abbonamento premium, che sarebbe già stato proposto alle autorità europee: se paghi niente tracciamento e nessun annuncio; se non paghi tutto come al solito.

Il punto è che anche TikTok sta esplorando una strada simile, probabilmente per motivi diversi. Il social network di proprietà di Bytedance starebbe testando un abbonamento da 4.99 euro, che offrirebbe all’utente una versione della piattaforma priva di annunci pubblicitari. Secondo i media statunitensi, in questo caso si tratterebbe solo di un tentativo di diversificare le fonti di guadagno.

Un passo indietro: i social network smettono di essere social

Facciamo un passo indietro. Quando tra il 2019 e il 2020 TikTok inizia a diffondersi e a diventare un vero competitor per Meta e i social network tradizionali, l’app di Bytedance impone almeno due cambiamenti radicali.

In primo luogo, il formato. Su TikTok ci sono solo video, video brevi, in verticale. A volte curati, a volte no: importa relativamente.

In secondo luogo, le modalità di distribuzione. Non contano i follower, qualunque clip può diventare virale. L’algoritmo dei ‘Per te’ è un moltiplicatore di successo: contano gli interessi, non la rete sociale.

Questi due fattori portano l’app a esplodere, sia in termini di iscritti sia, e soprattutto, in termini di tempo di utilizzo. Fattori che portano buona parte delle piattaforme web ad adeguarsi: Instagram con i Reels, YouTube con gli Shorts, tra gli altri.

Ma la trasformazione non è solo un’evoluzione. È la certificazione di un cambiamento radicale delle modalità di utilizzo: i social network non sono più social, spazi che utilizziamo per mantenere e gestire le nostre relazioni sociali.

Diventano soprattutto spazi di intrattenimento.

I social network sono la nuova Netflix?

Una trasformazione favorita anche da una serie di strumenti altrettanto tecnologici che consentono una gestione più privata delle proprie relazioni. Ci sono le applicazioni di messaggistica come Whastapp e Telegram, e i famigerati gruppi, ma anche gli strumenti privati degli stessi social network. “Gli amici comunicano tra loro soprattutto tramite storie o messaggi privati”, scrive su Twitter a un utente Adam Mosseri, il Ceo di Instagram nell’estate del 2022.

Friends post a lot more to stories and send a lot more DMs than they post to Feed. If you want to make sure you never miss a feed post from a friend, add them to your favorites and they’ll show up at the top. — Adam Mosseri (@mosseri) July 26, 2022

Del resto, se sui social network cerco e voglio intrattenimento, magari sono più restio a pubblicare contenuti meno curati, di semplice cronaca e racconto spoglio della mia giornata. Anche perché non a tutti piace fare video, non tutti amano riprendersi, non tutti hanno qualcosa da dire su uno o più argomenti. E allora sempre più i feed, negli ultimi anni, sono popolati da creator di professione, da profili che creano contenuti con un obiettivo specifico.

“I social network sono l’Uber dell’intrattenimento”, secondo una felice definizione della scrittrice Amanda Annis. Creatori di contenuti/gig worker che producono contenuti, sperando di compiacere l’algoritmo e noi, utenti, che scrolliamo alla ricerca della clip più adatta a quel determinato momento della giornata.

I keep saying this: TikTok/Reels/video is not a *social* media, it’s *gig* media. It’s Uber for Entertainment. Gig workers “creating content” with no union benefits or regular hours or clear employer. The rest of us watching the videos are the riders, not drivers. https://t.co/nwaW9fkQZg — Amanda Annis (@diaryofaneditor) November 19, 2022

Oppure sono come Netflix: con la differenza che non c’è selezione all’ingresso, produzione, promozione. È solo l’algoritmo a decidere chi vince e chi no. E ci sono già programmi a pagamento, tra Twitter e la stessa Meta con Verified: sono, però, al momento più orientati a chi produce contenuti, a chi fornisce al sistema materiale di intrattenimento.

Ora, la versione premium potrebbe arrivare anche per chi quei video, quelle immagini, le guarda, senza magari pubblicare. Un po’ come Netflix e Spotify, alla base c’è la possibilità di eliminare la pubblicità: siamo davvero disposti a pagare per un feed più pulito?