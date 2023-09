Dovremmo imparare dalla Spagna come ci si comporta davanti alle molestie

Crediti TvQuatro

Una reporter è stata molestata durante un collegamento in diretta. L’episodio invece è avvenuto in Spagna, per la precisione a Madrid: Isa Balado, giornalista del canale tv Cuatro, stava seguendo in diretta il caso di un furto in un negozio nel quartiere di Lavapiés per il programma 'En boca de todos'. Come mostrano le immagini che in poco tempo sono rimbalzate sui social, a un certo punto un individuo le si è avvicinato e le ha toccato il fondoschiena chiedendole: “Di che canale siete?". Balado, colta alla sprovvista, riesce solo a sorridere in maniera nervosa e a dire al suo aggressore di essere in diretta, ma in studio il conduttore Nacho Abad chiede di poter parlare con l’uomo: l’aggressore minimizza e dà addirittura qualche colpetto sulla testa alla giornalista prima di allontanarsi, peccato che nel frattempo il canale aveva allertato la polizia che da lì a poco avrebbe arrestato l’uomo.

A differenza di quanto accaduto a Greta Beccaglia, in questo caso il conduttore della trasmissione ha subito chiuso il collegamento consapevole di aver assistito a un episodio grave e che la sua collega in quel momento non era in grado di reagire. Nel nostro Paese la notizia dell'aggressione a Isa Balado ha avuto un vasto eco per via delle similitudini col caso che ha coinvolto Greta Beccaglia, la giornalista molestata durante un collegamento avvenuto fuori da uno stadio di calcio. Ma se le modalità dell’aggressione sono pressoché identiche, diversa è stata la reazione non solo delle persone in studio, ma anche dell’opinione pubblica spagnola. Come ha fatto notare l’autore comico Pierluca Mariti sul suo canale Instagram, i colleghi di Beccaglia che in quel momento si trovavano in studio hanno minimizzato l’accaduto: “Non te la prendere - le hanno detto - si cresce anche attraverso queste esperienze”. I colleghi di Beccaglia non solo non hanno colto la gravità di quello che stava accadendo, ma hanno cercato di convincere la giornalista a farsi giustizia da sé dando uno schiaffo al suo aggressore perché evidentemente da piccolo ne aveva presi abbastanza!

“Quando parliamo di cultura dello stupro parliamo proprio di questo, ovvero sminuire la violenza, sminuire la reazione della vittima” ha detto Mariti, sottolineando che l’episodio che ha coinvolto Greta Beccaglia fosse doppiamente grave non solo per via della molestia, ma anche per le reazioni di chi a quella molestia ha assistito in diretta ha reagito in quel modo. Tutto questo nasce all’interno di una cultura permeata di sessismo e misoginia.

Quando le immagini dell’aggressione a Greta Beccaglia hanno iniziato a circolare sui social è arrivata molta solidarietà nei confronti della vittima, lo stesso non si può dire che per gli organi di stampa. Diverse importanti firme hanno minimizzato quanto accaduto alla giornalista, arrivando fino a sminuire la sua credibilità perché all’epoca dei fatti non aveva conseguito il tesserino. Fu addirittura chiamato in causa il mondo del giornalismo tutto per avvalersi della professionalità di donne molto belle. Tutto questo nasce dall’idea che la violenza maschile contro le donne sia un fenomeno endemico in cui sono le donne a doversi adattare, non gli uomini a dover cambiare.

In questo senso le recenti parole usate dalla premier Meloni sono solo l’ultimo esempio di una cultura maschilista e paternalista che invita le donne a essere prudenti, a non ubriacarsi, a non andare in luoghi poco sicuri e allo stesso tempo fatica a condannare gli uomini, fino ad arrivare a paragonarli a degli animali pur di non inchiodarli alle loro responsabilità di esseri umani e di cittadini. L’episodio avvenuto in Spagna è anche l’espressione di un clima culturale profondamente cambiato anche grazie a un lavoro fatto da attiviste, politica e istituzioni. "Ciò che fino a ora era 'normale' non lo è più. #Basta è il grido del nostro Paese per garantire il diritto alla libertà sessuale di tutte le donne", ha commentato l'episodio su Twitter la ministra spagnola delle Pari Opportunità Irene Montero chiedendo la fine dell’impunità per gli aggressori. Per l’ennesima volta abbiamo tutto da imparare da un Paese così simile a noi sotto molti aspetti, ma che negli anni ha fatto grandi passi avanti sul campo dei diritti, dell’uguaglianza e del rispetto delle donne.