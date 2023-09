Vi spiego perché lo spot Esselunga non parla di famiglia, perché non parla d'amore

Un frame dello spot

Sta facendo discutere l’ultima pubblicità dell’Esselunga, che, per molti, sarebbe un assist all’idea di famiglia tradizionale (o normale che dir si voglia) tanto sbandierata dal governo Meloni. Uno spot, come qualsiasi enunciato politico, è caratterizzato da strategie linguistiche dal forte valore performativo: in altre parole, entrambi rientrano nel campo della propaganda, che ha lo scopo di rappresentare un ideale affinché si imponga nella vita reale, diventando dominante o maggioritario. Il sogno di ogni pubblicitario e politicante è che il messaggio diventi una sorta di profezia autoavverante, ovvero una “previsione” che si realizza per il solo fatto di essere stata espressa.

Siamo dunque in un campo sostanzialmente ideologico, e non potrebbe essere diversamente. Con il termine ‘famiglia’, infatti, si intende un organismo sociale cambiato innumerevoli volte nel corso non solo dei secoli, ma dei decenni. Parlare di ‘naturale’ o di ‘tradizionale’ è di per sé una fesseria: anche bruciare le streghe nel medioevo era molto ‘tradizionale’, anche rinchiudere in casa una donna a sfornare figli e a servire il marito notte e giorno era molto ‘naturale’ per i miei nonni. Ma, per fortuna, la storia non si può fermare, nonostante i tanti reazionari che abitano spaventati questo nostro presente.

La famiglia è dove c'è amore

La famiglia non è dove ci sono i legami di sangue, la famiglia è dove c’è l’amore. Ogni altra definizione è ciarpame bigotto e misoneista. Nello spot dell’Esselunga, la bimba dà la pesca al papà con l’intento esplicito di sottolineare la tristezza per la separazione dalla mamma (accentuata da occhioni teneri da scadente commedia sentimentale). Non ci viene però detto il motivo della rottura del legame: il papà aveva una relazione con un’altra donna? La mamma lo tradiva con un collega? Non volevano la figlia e si odiavano a vicenda per averla messa al mondo? Il papà ha finalmente accettato la sua omosessualità? O, semplicemente, i genitori della piccola Emma non si amavano più?

Quest'ultima è l'unica domanda fondamentale. Religione e destra sostengono invece un’idea di famiglia ‘normale’ costi quel che costi: meglio due genitori (maschio e femmina, ça va sans dire) che stiano insieme a oltranza, pure urlandosi in faccia ogni giorno o magari con la moglie riempita di botte, piuttosto che una famiglia queer o omosessuale. Quel che conta non è l’esempio d’amore dato ai figli, ma lo status quo. Poi, questo status quo, parla di una donna uccisa ogni tre giorni in ambito familiare (“finché morte non ci separi”, lo insegna bene la chiesa). Chissà quante, tra le vittime, invece di sottomettersi in una relazione ormai naufragata, avevano cercato di dire addio al loro papà dell’Esselunga.

La pubblicità raggiunge nel finale la sua acme di conformismo e di banalità; penso ai tanti bambini che, guardandolo, si sentiranno additati come meno fortunati dei loro amici, nonostante abbiano dei genitori splendidi, seppur separati. L’ho voluto perciò immaginare diverso; ecco dunque la bimba che cerca la pesca nel suo zaino e la porge al padre: “Questa te la manda la mamma. Ha detto che è bella e succosa come la vostra passione quando vi siete incontrati. Lei mi ha spiegato che l'amore a volte finisce e dopo ci accorgiamo di essere un po' disorientati, ma nessuna catena di supermercati potrà farci sentire in colpa per questo". Il papà le sorride e prende il dono dalla piccola mano: "Allora dopo chiamo la mamma e le dico che resteremo una famiglia meravigliosa, diversamente meravigliosa. L’importante però non è il nome che daremo al nostro legame, ma continuare a prendersi cura l’una dell’altro: questa è la sola tradizione che conta”.