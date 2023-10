Addio Bobo, continueremo a cercare quelle risposte

Sergio Staino (LaPresse)

"Non farmi domande troppo difficili, viviamo in tempi in cui scarseggiano le risposte". È una delle frasi di Bobo, classe ‘79 come il sottoscritto, che più mi ha fatto riflettere negli ultimi anni. Il personaggio creato da quel genio di Sergio Staino, oggi ci lascia insieme a lui. Per noi "diversamente giovani" in questo Paese di eterni Peter Pan, è un altro faro che si spegne lungo una strada sempre più buia.

Staino è stata una di quelle presenze che ci ha accompagnato e guidato in quell’eterno esercizio che è la comprensione del mondo che ci circonda: non era solo un disegnatore, un vignettista, un giornalista; era un intellettuale che attraverso le immagini e le battute taglienti che affidava ai suoi personaggi, ci mostrava la realtà da altre angolazioni; angolazioni che spesso ci sfuggivano perché eravamo troppo concentrati a osservare l'Italia e il mondo da una posizione di comodo, da quella che oggi chiamiamo comfort zone. A lui quella posizione non piaceva e faceva di tutto per evitarla, anche quando questo gli provocava sconfessioni e critiche in quella chiesa laica con sempre meno fedeli in cui era cresciuto.

È qualcosa di sempre più raro, in un mondo in cui le società regrediscono sempre di più, in cui il pensiero è rarefatto e si spegne in una polarizzazione che non concede spazio alle sfumature di colore, al tratto più sottile. "Bobo nacque, come spesso accade, per disperazione. È un arrabbiato, disilluso, romantico, democratico, di sinistra", confessò Sergio Staino in un’intervista di qualche anno fa. Quel personaggio ci somigliava tanto perché, proprio come noi, spesso non sapeva come muoversi; anche lui non aveva quei punti di riferimento economici, sociali e politici che avevano accompagnato le generazioni che ci hanno preceduto.

E qui ci veniva in soccorso suo “padre”, che dall’altra parte della carta aiutava Bobo (e noi con lui) a non soccombere alla banalità. Dalla grafite di quelle matite e di quei pastelli è passato quasi mezzo secolo di storia: la crisi di identità della sinistra italiana post comunista - di cui Staino è stato fino all’ultimo un disilluso militante - l’avvento del populismo incarnato prima da Silvio Berlusconi, poi dal Movimento 5 Stelle, poi da Matteo Renzi (un rapporto di amore e odio), fino all’ascesa delle destre di Salvini e Meloni.

Bobo era lì, a dire la sua, a rispondere alle domande di sua figlia o semplicemente ad ascoltarla, altro esercizio raro in questo frastuono in cui tutti parlano a voce alta, soprattutto chi non ha niente da dire. È tremendamente vero, caro Bobo, che viviamo in tempi in cui scarseggiano le risposte. E da oggi, noi che cerchiamo le risposte, siamo rimasti un po’ più soli.