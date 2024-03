Con 1.500 euro di stipendio mangi male e ti curi male: "Non pensi di meritare di più?"

Secondo voi con uno stipendio di 1.500 euro al mese si vive o si sopravvive? L’articolo di Today.it ha suscitato moltissimo interesse tra i lettori, con commenti a 360 gradi che mi hanno portato a più di una riflessione. Il tema è molto sentito sia tra i giovani che tra i meno giovani, sia al Nord che al Sud, anche se poi tanti lavoratori del Mezzogiorno hanno scritto che loro se li sognano stipendi così alti.

"1.500????? Allora qua siamo eroi!!", commenta lettore un pugliese.

C’è chi sostiene che "con 1.500 euro al mese in Italia devi ritenerti fortunato", ma solo se non hai un mutuo o un affitto da pagare e se non hai figli. Chi è da solo o in coppia ce la fa a vivere, ma deve rinunciare alla macchina, agli animali domestici, stare attento agli orari di utilizzo degli elettrodomestici per risparmiare sulle bollette. Andare a fare la spesa al discount, cercando di "puntare sulle offerte, comprando solo lo stretto necessario". Perché se non fa così tra riscaldamento, luce, gas, acqua, immondizia e condominio difficilmente riuscirà a cavarsela, soprattutto se vive in una grande città come Roma o Milano dove gli affitti e i prezzi delle case sono alle stelle. E se si rompe la lavatrice o si ha bisogno del dentista? "Sono cavoli amari". Sono arrivate risposte anche dai pensionati, a testimonianza del fatto che occorre stringere parecchio la cinta per arrivare a fine mese con questa cifra anche quando si è in due.

In ogni caso vale la pena ricordare alcune cose:

che in Italia i salari sono fermi dagli anni ’90 mentre l’inflazione galoppa;

che lo stipendio medio è di 30mila euro l’anno (1.500 euro netti al mese per 13 mensilità).

Siamo sotto la media europea che è invece di 33.500 euro, mentre quella dei paesi Ocse è ancora più alta, 34.700 euro lordi l'anno.

Insomma con 1.500 euro al mese al giorno d’oggi ci si campa, ma "si mangia male, ci si cura male, si fa una vita da reclusi", solo "lavoro e casa, senza interessi, senza hobbies, senza sport, comprando stracci e cibo spazzatura". Tanti scrivono che "bisogna accontentarsi", "stringere i denti", che non bisogna lamentarsi ma rimboccarsi le maniche, facendo gli straordinari o un secondo lavoro (anche in nero). Sacrifici, tanti sacrifici, ecco perché qualcuno tuona: "A tutti quelli che dicono 'io ce la faccio con meno'… vorrei dire che questa non è vita". Non è nemmeno "una gara" e "se continuiamo a dire che ci si vive benissimo gli stipendi invece di alzarli ce li abbasseranno".

Scatta così la solita guerra tra poveri, tra Nord e Sud, tra simpatizzanti di destra e di sinistra. In tanti se la prendono con i politici dicendo che "ci vogliono poveri", che "chiedono a noi di fare sacrifici quando loro guadagnano cifre stratosferiche". A tal proposito mi torna in mente quando a Montecitorio Piero Fassino, deputato del Pd, sventolò il suo cedolino dicendo che 4.700 euro di indennità al mese non sono uno stipendio d’oro. Ve lo ricordate? Non è passato nemmeno un anno, eravamo ad agosto 2023.

Il problema non sono i 10.000 euro lordi al mese che tra voci varie prendono i nostri parlamentari, quasi quattro volte lo stipendio medio di un italiano, ma tutte le cose che una persona onesta non può permettersi di fare con 1.500 euro netti al mese. Non può mangiare cibo di qualità, non può curarsi come dovrebbe viste le lunghissime liste d’attesa della sanità pubblica, non può permettersi di avere più figli perché non saprebbe come sfamarli, non può contare sugli asili nido pubblici perché ce ne sono troppo pochi. Ma soprattutto non può pagarsi una pensione integrativa condannandosi a una vecchiaia in povertà. Eppure stiamo parlando di persone che lavorano otto ore al giorno e pagano le tasse. Cosa dovrebbero fare di più per garantirsi una vita dignitosa?

Lavoriamo cinque giorni a settimana per riposarne due, otto ore al giorno per mangiare in trenta minuti, ma nonostante questo alcuni lavoratori "si sono abituati a vivere al ribasso", a pensare che "1.500 euro sono meglio di niente", a non dare valore alla propria professionalità, a credere che le aziende siano in crisi anche se poi pagano stipendi d’oro ai manager. Proprio per questo vorrei aggiungere a questa lunga lista di commenti il mio, in risposta a chi dice che si vive benissimo anche uscendo con gli amici una sola volta al mese: "Non pensi di meritare più di questo?".