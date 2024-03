La storia della pubblicità siamo noi

Due pubblicità del passato

All'inizio di gennaio abbiamo avuto la riprova di quanto una pubblicità non sia mai solo una pubblicità, ma sempre il ritratto dello spirito del tempo. Ricordiamo tutti il dibattito nato attorno allo spot della pesca dell'Esselunga, ribattezzata "anti divorzista": una bambina andava dal papà con una pesca in mano, gli diceva che a mandargliela era stata la mamma e sperava così che i genitori si riconciliassero dopo la separazione. Il finale della storia restava aperto ma tanto bastò per far sì che la pesca divenisse un pomo della discordia, una macchia di Rorschach in cui ognuno ha visto se stesso e nessuno è riuscito a comprendere le posizioni altrui: se per qualcuno lo spot rappresentava infatti un tentativo innocente di raccontare la nuova normalità delle famiglie divorziate, per altri era un pericoloso appello contro i divorzi, magari sobillato dal conservatorismo del governo Meloni. Per altri ancora, infine, un irrispettoso elogio alla famiglia tradizionale ai tempi della famiglia queer. Insomma, in quei giorni infuocati l'Italia si destava divisa, polarizzata, l'un contro l'altra armata nei bar. In quei giorni Esselunga ci raccontava sullo schermo l'incomunicabilità di una coppia separata, ma per le strade ritraeva anche l'incomunicabilità di un Paese ormai rabbiosamente diviso per fazioni.

Donna, in cucina! Ecco i primi spot Barilla

Che uno spot non è mai solamente uno spot, bensì un affresco del sentimento presente, è lo spunto di riflessione più interessante della mostra gratuita "IdentItalia", a Palazzo Piacentini, a Roma, fino al 4 aprile. Un viaggio tra i brand che hanno fatto la storia del Paese, attraverso la persistenza dei loro valori e la memorabilità di certi slogan intimamente connessi. Tra questi c'è anche Esselunga sì, ma è ben accompagnata: sono oltre trenta i marchi in mostra. Dai primi spot Barilla degli anni Cinquanta, in cui era sempre e solo la donna a mettere la pasta in tavola ("Attente, comprate sempre l'originale", dicevano alcune réclame del Parmigiano Reggiano, usando automaticamente la declinazione al femminile, dando per scontato che fossero le donne quelle della famiglia che andavano a fare la spesa), fino al bacio tra marinai immortalato nel cartellone pubblicitario di Diesel del 1990, con codazzo di occhi (ancora) sgranati tra i cittadini. Un messaggio finalmente inclusivo dei diritti di tutti, diremmo invece oggi.

Le provocazioni di Oliviero Toscani, prima del green washing

Usi, costumi ed evoluzioni sociali raccontati attraverso la pubblicità, quella forma d'arte che più di tutti deve porsi l'obiettivo di lusingarci, se vuol farci mettere mano al bancomat. Alla fine degli anni Cinquanta, per esempio, Zucchi si vendeva sul mercato come l'azienda migliore a cui rivolgersi per comporre il proprio "corredo nuziale": in copertina c'era una sposina con un mazzo di fiori in mano, attorno a lei l'irresistibile messaggio pubblicitario "lenzuola, asciugamani, tovagliati e tutto l'occorrente per il corredo della vostra felicità". È passato mezzo secolo. E non solo cronologicamente, ma anche in termini di immaginario.

E ancora, facendo un balzo temporale sulla linea del tempo, approdiamo poi agli anni Novanta, ovvero al tempo delle provocazioni di Oliviero Toscani: "United colors of Benetton" è lo slogan che parlava di diversità e globalizzazione in un momento in cui il dibattito sul tema era caldissimo. Erano i tempi in cui la fotografia pubblicitaria inventava la provocazione: oggi restano perlopiù copie sbiadite, spesso accusate di green washing, pink washing, raimbow washing e di tutte quelle strategie di marketing con cui le aziende provano ruffianamente a rifarsi il look.

I meravigliosi spot della Tim

A meritare una menzione a parte è lo stand della Tim. Sarà che la comunicazione è ciò che più ha cambiato le nostre vite negli ultimi tre decenni, ma rivedere il ciclo di spot incentrati sull'arrivo di Internet è pura magia. "Se avesse potuto comunicare così, oggi che mondo sarebbe?", si chiedeva una pubblicità del 2004 con protagonista Gandhi. Il filosofo indiano appariva sui telefonini di milioni di cittadini sparsi per il mondo, dai contadini in protesta sotto al Cremlino fino al presidente degli Stati Uniti. Lo spot sponsorizzava - egregiamente - l'arrivo delle video chiamate. "Come vorresti che fosse il futuro?" si chiedeva il ciclo pubblicitario di il video cui faceva parte.

Giovanni Rana, un primo influencer

Suona un po' come il primo influencer della storia invece Giovanni Rana. Un proto-influencer, potremmo dire: a riguardarlo con gli occhi del futuro, l'imprenditore veneto è stato uno dei primi a legare indissolubilmente il brand al suo volto. Nelle pubblicità di metà anni Novanta si presentava nelle case delle matrone verso l'ora di cena con in braccio una scodella di tortellini, poi si faceva una partita alla play station con figli e nipoti. Giovanni Rana sapeva di casa, e instaurava così un patto di fiducia che voleva intimamente rassicurare anche sulla qualità dei suoi prodotti. Al riparo dai riflettori sono invece rimasti altri imprenditori che hanno fatto la storia delle grandi industrie del Nord Italia e non solo: una foto dopo l'altra, scopriamo ad esempio che il signor Bauli si chiamava Ruggero, che Auricchio si chiamava Gennaro e abitava nel 1877 a San Giuseppe Vesuviano. Che alla Trudi già nel 1974 le sarte erano sedute alla linea di assemblaggio della fabbrica per cucire i primi (già enormi) peluches.

Chiamatelo nazionalismo, patriottismo, romanticizzazione del capitalismo. Chiamatelo campanilismo in salsa meloniana (del resto, la mostra si tiene nella sede del neo ministero delle imprese e del made in Italy). Oppure, molto più semplicemente, mettete da parte la polarizzazione politica citata sopra e prendete da questa esposizione il buono: un sospiro di nostalgia di fronte all'orologio-sveglia della Mulino Bianco ("anche mamma ne aveva uno così", dicevano le mamme ai bambini con gli occhi sognanti di fronte allo stand delle merendine). Un salto nell'infanzia. Un'occasione per ragionare su quanto le pubblicità agiscono in modo subliminale sul nostro conscio e sul nostro inconscio, se ancora oggi quando sentiamo pronunciare la frase "Che mondo sarebbe senza...", la nostra menta completa in automatico la frase con "Nutella". E per voi e per gli amici? Beh, Tassoni.

DOVE: Roma, Palazzo Piacentini, sede del ministero delle imprese e del Made in Italy

QUANDO: dal 13 febbraio al 6 aprile 2024

CURATORE DELLA MOSTRA: Carlo Martino e Francesco Zurlo, docenti di Design all’Università La Sapienza di Roma e al Politecnico di Milano

COSTO BIGLIETTO: accesso gratuito

INFO: https://www.mimit.gov.it/it/identitalia