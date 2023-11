Se lo Stato difende un uomo che ha trucidato quattro donne

"Benvenuti all'inferno" scriveva sul suo blog Claudio Campiti denunciando le presunte mancanze del super condominio in cui risiedeva. Nella sua casa, un rudere mai terminato dove la periferia di Roma si mescola alle colline reatine, covava un risentimento che quasi un anno fa - domenica 11 dicembre - si è tramutato in un raptus criminale. Il 57enne ha impugnato una pistola, una Glock calibro 9 portata via da un poligono di tiro, e urlando "vi ammazzo tutti" ha fatto irruzione nel gazebo di un bar di Fidene dove era in corso l'assemblea del consorzio Valle Verde, un complesso residenziale sulle sponde del lago del Turano. Campiti ha bloccato le porte e si è diretto verso il tavolo dove sedevano i componenti del consiglio di amministrazione e i revisori contabili: ha puntato la pistola e ha fatto fuoco a bruciapelo uccidendo Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano e Fabiana De Angelis. Una quarta donna, Elisabetta Silenzi, è morta qualche giorno dopo per le ferite riportate.

La furia omicida si è interrotta solo quando l'arma si è inceppata e uno dei presenti ha avuto la prontezza di avvicinarsi a Campiti e afferrargli il braccio, bloccandolo fino all'arrivo dei carabinieri. Per quella che appare alla pubblica accusa come un "piano omicidiario organizzato nei dettagli" Campiti andrà a processo il prossimo 5 febbraio. Ma in sede di udienza preliminare, lo scorso lunedì 27 novembre, è successo qualcosa di particolare che va raccontato.

Non solo perché si è palesato un corto circuito tra gli organi dello Stato che si è trovato da una parte a chiedere la condanna e dall'altro il proscioglimento di un omicida reo confesso. Ma anche per l'opportunità politica che forse avrebbe potuto guidare il governo a non opporsi a risarcire le vittime di un omicidio in cui i ministeri dell'Interno e della Difesa figurano come responsabili civili per omessa vigilanza dell'arma usata nella strage.

Ma facciamo un passo indietro per capire meglio. Al funerale di una delle vittime, la commercialista Nicoletta Golisano, il 16 dicembre scorso era presente anche Giorgia Meloni, sua amica e da poco più di un mese anche prima donna presidente del consiglio. Era chiaro che la strage di Fidene sarebbe finita sotto i riflettori. Pertanto forse la preparazione di un processo per omicidio plurimo dove organi dello Stato finiscono sul banco degli imputati, forse avrebbe avuto bisogno di una riflessione ulteriore, anche di una fase puramente dibattimentale come l'udienza preliminare. Era davvero opportuno che l'avvocatura di Stato chiedesse il non luogo a procedere nei confronti dell'omicida reo-confesso.

Tra l'apertura del procedimento alle 10 del mattino dello scorso 27 novembre, e il momento in cui il giudice si ritira in camera di consiglio passano meno di due ore: Campiti rinuncia a comparire in aula dove alla presenza del pubblico ministero Giovanni Musarò compaiono solo una decina di legali delle parti civili. Tra gli astanti anche il legale dell'Avvocatura di Stato incaricato dal governo. Diversamente da quanto attestato dalla nota di palazzo Chigi, il difensore avrebbe chiesto il proscioglimento dell'imputato. O meglio, come si legge nel verbale: "L'avvocatura perorando una istanza già formulata in una precedente udienza chiede sentenza di non luogo a procedere".

Eccolo il corto-circuito tra la pubblica accusa che chiede il rinvio a giudizio, e l'Avvocatura dello Stato che cerca di non far pagare ai ministeri della Difesa e dell'Interno i risarcimenti per le vittime. "Inaccettabile per i familiari e che grida vendetta dal punto di vista morale - si schernisce l'avvocato Massimiliano Gabrielli, uno dei legali di parte civile - Come dire: se devo pagare i danni allora assolvetelo".

Ma come è potuto succedere? Al grottesco della vicenda abbiamo cercato di apporre la presunzione dell'errore: forse uno scivolone dettato dai bizantinismi dei palazzi di giustizia. Eppure rileggendo i verbali anche con chi della legge ha fatto una professione, restano domande a cui vorremo non dare delle troppo semplici risposte. "Forse sarebbe stato più opportuno insistere nella richiesta di estromissione come responsabile civile e nel resto rimettersi a Giustizia…" ci spiega l'avvocato penalista Alberto Donini. "Così probabilmente - continua il penalista - si sarebbe evitato un polverone per quello che può davvero sembrare un paradosso. Oltre ad essere lo ‘sbarramento’ per accedere a riti alternativi, l'udienza preliminare ha la funzione di evitare lo svolgimento di un processo quando gli elementi acquisiti non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna".

Ma nel caso di specie, in presenza di un reo confesso ed elementi probatori evidenti, piuttosto scontato che si vada a dibattimento e dunque ancor più stridente la richiesta di proscioglimento formulata dell’Avvocatura dello Stato.

Insomma un autogol commesso al fischio d'inizio, se volessimo trovare una facile metafora. Ancor più perché lo stesso sostituto dell'avvocato di Campiti, davanti alle prove schiaccianti e alla confessione del suo assistito, si è associato alla richiesta dell'accusa, il pm Giovanni Musarò.

E questa sarebbe davvero un'altra stranezza, che rende ancor più paradossale la posizione assunta dai responsabili civili. Posizione tecnicamente legittima e corretta, ma quantomeno indelicata, ci spiega ancora l'avvocato Donini.

La più strenue difesa dell'imputato arriva infatti, a sorpresa, proprio dall'Avvocatura di Stato: quando l'avvocato Antonio Trimboli viene chiamato in causa dal giudice Roberto Saulino in difesa dei dicasteri guidati da Piantedosi e Crosetto, sostiene il proscioglimento dell'omicida.

Eppure se le accuse contestate a Campiti appaiono più che fondate, come può lo Stato in qualità di garante della sicurezza dei suoi cittadini, anche solo per un mero formalismo appellarsi al proscioglimento di un omicida per evitare il pagamento dei risarcimenti alle vittime? Ancor più se i responsabili per l'omessa sicurezza dell'arma trafugata dall'armeria del tiro a segno da cui l'11 dicembre 2022, hanno scelto di andare direttamente a giudizio saltando l'udienza preliminare.

A meno che il governo non voglia continuare nella difesa di una lobby che - come abbiamo più volte documentato su queste pagine - prosegue una deregolamentazione della diffusione di armi nella società civile. Armi che sempre più spesso finiscono per insanguinare le pagine di cronaca.

"Se anche dal punto di vista tecnico fosse corretto quello che ha fatto l'avvocatura, dal punto di vista umano è una cosa mostruosa" ha commentato a Today.it il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha preannunciato una interrogazione parlamentare. "Davanti a una strage ci dovrebbe essere che la solidarietà e la colpevolezza assoluta di chi è oggettivamente, come in questo caso, colpevole. Qui non c'è un dubbio: c'è un colpevole che si vorrebbe assolvere per cavilli burocratici o per interpretazione di norme. E questo rende l'idea della mostruosità della cosa".

Per lo Stato c'è già una data "d'appello" quando il prossimo 5 febbraio il legale dell'Avvocatura sarà formalmente chiamato in un'aula di tribunale per rispondere davanti alla prima corte d'assise dei risarcimenti nei confronti delle vittime. Le famiglie si aspettano che lo Stato dispensi giustizia per la responsabilità della sicurezza del poligono di tiro e provveda immediatamente ai risarcimenti "evitando di dispensare inaccettabili prese di posizione in aula e note stampa evidentemente inesatte" spiegano gli avvocati delle parti civili. Per il Governo e per il ruolo anche morale che appartiene alle istituzioni si tratta di un'occasione per riscattare lo scivolone commesso davanti alla giustizia, e al Paese.

Continua a leggere su Today.it...