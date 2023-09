I politici che si "sbronzavano" col Superbonus: ipocrisia al 110%

Cartelloni di protesta degli Esodati del Superbonus che mostrano i tweet passati di Salvini e Meloni

Superbonus e bonus edilizi sono stati una grossa sbronza collettiva. Pensatela così. Fiumi di soldi hanno piacevolmente inebriato tutti, dai politici a chi è riuscito ad attivare l'agevolazione al 110 per cento fino al settore edilizio, stimolato dalla moltiplicazione dei cantieri. Tutti al bancone, tanto paga lo Stato. Nell'immediato gli effetti della sbronza sono sublimi: tutto sembra bellissimo, i limiti del possibile si ampliano. Ma sappiamo bene che il peggio arriva l'indomani, specie al mattino. I dolori si fanno sentire, c'è chi ha mal di testa, chi mal di pancia - come Giorgetti -, ci si pente di tutto quello che fino alla notte prima sembrava possibile, bellissimo, sublime. E ci si dimentica di parecchie cose. Senza parlare degli effetti nocivi a lungo termine. Ecco, sta succedendo la stessa cosa con il Superbonus e i partiti politici, ubriachi di bonus e ora alle prese con i postumi.

Il party dei bonus edilizi

In questo momento storico ci troviamo all'indomani della sbornia. Ma partiamo dalla sera della festa. Lo scopo del Superbonus era lodevole: cambiare volto al vecchio parco immobiliare italiano, rendendolo più efficiente dal punto di vista energetico e sostenibile dal punto di vista ambientale, a costi nulli per i cittadini. I lavori sarebbero stati infatti gratuiti, con addirittura un 10% in più "offerto" dallo Stato.

Buona parte del patrimonio edilizio italiano ne aveva bisogno: come si vede dal grafico sottostante, secondo i dati Enea oltre il 53 per cento degli edifici residenziali italiani si trova nelle classi energetiche meno efficienti, F e G. Oltre il 40 del parco edilizio nazionale è fatto da edifici costruiti tra il 1945 e il 1972.

E così venne il Superbonus a sistemare tutto, introdotto dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, il cosiddetto "Decreto Rilancio", e approvato dal governo a conduzione Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, con Giuseppe Conte presidente del Consiglio. Neanche a dirlo, il M5S è l'unica forza politica che non ha mai cambiato idea sul tema. Ma le conseguenze di oggi arrivano dalle storture pensate in quei giorni.

Le attuali forze della maggioranza che compongono il governo Meloni all'epoca si trovavano all'opposizione e contrastarono la misura. Ma il Superbonus era troppo bello e popolare per essere criticato. E presto la sbronza è diventata di gruppo: una sbronza di dimensioni parlamentari.

La sbronza e i postumi del giorno dopo

Così, tutti hanno amato il Superbonus, misura principe nella stagione della sbronza dei bonus edilizi. L'agevolazione era troppo ghiotta per non essere sostenuta, anche dai partiti dell'opposizione al governo Conte II, padre putativo dell'incentivo. È semplice controllare: i social network fanno parte della memoria collettiva e sono preziosi strumenti di verifica per cittadini e giornalisti. E scavando tra post passati non è strano trovarne di esponenti del centrodestra favorevoli.

Già nel 2020, Antonio Tajani - segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri nel governo Meloni - auspicava superbonus per tutti gli immobili. Ora Forza Italia è una voce fuori dal coro della maggioranza e insiste con la proroga dei lavori per i condomìni, oltre ad aver proposto un disegno di legge per riscrivere i bonus edilizi del futuro.

Come si vede dai post sottostanti, anche Raffaele Fitto - oggi ministro per il Pnrr - e Matteo Salvini - ministro delle Infrastrutture - esultavano nel 2021 per risultati ottenuti nell'allargamento del Superbonus.

E poi c'è Fratelli d'Italia. Sul Twitter di Giorgia Meloni si trova solo un post sul Superbonus, del 17 settembre 2022, a una settimana dalle elezioni vinte. Su Facebook neanche uno. Curioso davvero. Ma non è un fatto isolato.

C'è infatti da considerare anche il Partito Democratico, che a quanto risulta ha smesso di twittare sul tema il 15 dicembre 2022. La segretaria Elly Schlein non ha nessun tweet che contiene la parola Superbonus. Un argomento prima popolare ora diventato improvvisamente tabù. Gli esodati intervistati da Today.it si sentono, a ragione, truffati dallo Stato e scaricati sia da governo che dall'opposizione.

Sì, perché ora siamo all'indomani della sbronza. Dopo gli effetti inebrianti iniziali - il rimbalz(in)o del Pil, l'occupazione, i lavori a costo zero per tutti -, sono arrivati i postumi dolorosi: spesa dello Stato fuori controllo e molto più alta del previsto, sistema dei crediti inceppato e cortocircuito per imprese e residenti, tra lavori fermi, ditte fallite e case sventrate da ristrutturazioni mai terminate.

Altro problema: l'iniquità. Secondo i dati Enea, la concentrazione territoriale del Superbonus è a favore delle regioni con il reddito più elevato. Povero o ricco, chiunque poteva ristrutturare casa al 110 per cento. Anche i castelli, sei per la precisione.

Una delle spese più incredibili nella storia del bilancio pubblico è servita per ristrutturare poco più del 3 per cento del patrimonio immobiliare italiano. Con la misura ci si sono sbronzati tutti, ora nessuno ne vuole più sentire parlare. Ora l'altro estremo: dopo la sbornia, quando era più facile farlo, il governo Meloni sta smantellando tutto, con una battaglia politica che sta trascinando nella mischia anche cittadini e imprese, colpevoli di essersi fidati di una legge dello Stato. Chi invece potrebbe almeno provare a correggere quello che non va - come il Pd -, è sparito. E la bolla è pronta a esplodere.

