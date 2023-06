Quello che abbiamo scoperto sui rischi nascosti del Superbonus

Il palazzo in fiamme a Roma (foto RomaToday)

Le inchieste di Cesare Treccarichi, che potete leggere sulle pagine di Today.it, ci hanno rivelato che il Superbonus per il cappotto termico non solo è costato allo Stato una follia, che probabilmente graverà sulle tasse nostre, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ma anche che, secondo i tecnici di Confedilizia e di Cortexa, il consorzio che riunisce le aziende del settore, se i lavori non sono eseguiti alla regola d'arte, si possono correre non pochi rischi: "Con conseguenze per la sicurezza potenzialmente disastrose".

Lo si legge anche nell'ultimo servizio, dedicato all'incendio del cantiere che il 2 giugno 2023 a Roma ha avvolto un intero palazzo di otto piani provocando un morto, diciassette feriti di cui tre gravi e l'evacuazione di cento persone, ancora senza casa. Cesare Treccarichi è tornato sul luogo del disastro, è risalito al produttore dei pannelli del cappotto termico che l'impresa subappaltatrice, ora sotto inchiesta, stava installando e ha scoperto questa avvertenza:

“I prodotti [...] di nuova generazione contengono un additivo ritardante di fiamma in grado di inibire l'accensione accidentale dovuta a una piccola sorgente di fiamma. Tuttavia, se soggette a una fonte intensa di fuoco, le lastre bruciano rapidamente. Pertanto durante la fabbricazione, il trasporto, l'accatastamento, l'utilizzo e la posa in opera, le lastre non devono essere esposte a fiamme libere o ad altre fonti di incendio”. Il resto lo potete leggere nell'articolo.

Le possibili conseguenze

Si tratta di pannelli isolanti certificati, in regola con le norme, che se sono installati adeguatamente e non sono esposti a un incendio, non creano assolutamente problemi. Ma nel caso evidenziato dal produttore, le conseguenze possono essere gravi.

Il Superbonus è un'eredità sui conti dello Stato dell'ultimo governo di Giuseppe Conte Pd-M5Stelle. Aveva lo scopo di mantenere in vita migliaia di imprese edili e i loro lavoratori durante i mesi più drammatici della pandemia. Ma la possibilità di ottenere un rimborso statale addirittura superiore alla spesa (il famoso 110 per cento) ha gonfiato una bolla di irresponsabilità economica, che ha fatto esplodere i prezzi di materiali e noleggio dei ponteggi.

Meglio il fotovoltaico

Sarebbe stato probabilmente più efficace indirizzare le imprese verso la ristrutturazione o il potenziamento energetico degli edifici pubblici, come le scuole. Oppure verso la realizzazione di impianti fotovoltaici: sempre una nostra inchiesta ha dimostrato che, con il denaro finora impiegato per proteggere le nostre case con un cappotto termico, avremmo potuto teoricamente installare cinque milioni di impianti per la produzione di energia solare. Saremmo insomma stati così previdenti e ricchi di elettricità pulita, anche di fronte alle conseguenze della guerra russa in Ucraina, che sarebbe stato superfluo cercare il risparmio energetico attraverso l'isolamento delle facciate.

Al contrario, ci ritroviamo oggi ugualmente con scuole ed edifici pubblici non adeguati al rischio sismico delle nostre regioni. Ma abbiamo finanziato con soldi dello Stato il cappotto termico non solo per le famiglie che altrimenti non avrebbero potuto permettersi la spesa: lo abbiamo fatto anche per i proprietari di moltissime seconde case di lusso a Cortina, La Thuile, Courmayeur e in tante altre località turistiche.

Il costo dell'abbuffata

Oggi però, sui pannelli che compongono gran parte dei cappotti termici realizzati in Italia, scopriamo molto di più. Il materiale conveniente, e comunque certificato per la sua sicurezza in situazioni normali, avrebbe un'anima che se viene esposta alle fiamme può diventare a sua volta combustibile e dare il suo contributo alla propagazione: una reazione al fuoco di tipo E, secondo la classificazione europea, in base a una scala che va dalla A alla F e misura, in ordine crescente, il grado di partecipazione di un prodotto a un incendio.

La corsa ai finanziamenti in tempi ridotti, la complessità delle norme, la carenza di materiale e di personale, secondo le associazioni di categoria, avrebbero favorito errori, l'impiego di lavoratori inesperti e l'installazione di componenti di provenienza diversa e non compatibile. Sarebbe urgente, attraverso i ministeri dell'Interno (vigili del fuoco) e del Lavoro (ispettorati), una campagna di controlli a campione. Mentre il costo del Superbonus ha finora raggiunto gli 86 miliardi. Il risveglio, insomma, rischia di essere peggiore dell'abbuffata.

