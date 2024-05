Non solo Patrick, Ilaria e Chico: quanta disonestà verso Tajani

Patrick Zacki, Ilaria Salis e Chico Forti. Tre storie diverse che rappresentano tre successi della diplomazia italiana. Il ministro Tajani non si aspettava certo di ricevere grandi salamelecchi o ringraziamenti, ma nemmeno una tale ingratitudine. Fatta eccezione per Chico Forti, infatti, nessuno altro ha riconosciuto i dovuti meriti al nostro ministro degli Esteri. È vero che siamo in campagna elettorale, ma anche questo mutismo non fa onore all’opposizione. Lo stesso mutismo che accompagnò anche il ritorno a Bologna del dissidente egiziano Zacki.

Il padre della Salis, invece, ha proprio negato che la Farnesina si sia interessata realmente della vicenda. "La decisione di fare ricorso è stata unicamente della famiglia. Noi non abbiamo visto nessuna attività concreta da parte dei ministeri di Esteri e Giustizia per risolvere il problema di mia figlia", ha detto Roberto Salis sottolineando che solo Elly Schlein e quelli di Avs lo hanno chiamato per felicitarsi dei domiciliari che sono stati concessi a sua figlia. Fortunatamente, Tajani si è subito smarcato da queste sterili polemiche ringraziando lʼambasciata italiana a Budapest per quanto ha fatto. "Un lavoro - in questa come in altre recenti vicende che hanno coinvolto nostri connazionali allʼestero- spesso sottotraccia, caratterizzato da grande discrezione", ha detto il titolare della Farnesina. Nonostante la vicenda sia stata politicizzata con la candidatura della Salis alle Europee con l’Alleanza Verdi-Sinistra, infatti, i risultati sono arrivati quando la nostra diplomazia ha potuto lavorare con la dovuta discrezione.

Pensare che il governo si sia disinteressato della Salis perché si tratta di un’attivista di sinistra è scorretto, ma è un film già visto. Patrick Zacki, infatti, non solo non volle tornare con l’aereo di Stato, ma si limitò a festeggiare la sua liberazione in piazza con gli amici e con il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

Da parte di Elly Schlein e di tutte le forze di opposizione non si ricordano comunicati di apprezzamento per il lavoro svolto eppure la nostra diplomazia sta svolgendo un ottimo lavoro. Quando si ottengono tre risultati importanti come quelli sopra citati non si tratta di fortuna. E l’elenco non si esaurisce con Zacki, Forti e Salis. La liberazione di Alessia Piperno, travel blogger romana detenuta in Iran e riportata in Italia dopo 45 giorni di detenzione. E, infine, lo scorso febbraio, è tornata in Italia la famiglia Langone che fa parte dei testimoni di Geova e che era stata incarcerata in Mali da due anni.

Insomma, onestà intellettuale vorrebbe che da parte di tutti ci fosse maggiore riconoscenza non tanto nei confronti del governo Meloni o del ministro Tajani, ma almeno di quanti quotidianamente rischiano la vita lavorando nell’ombra in aree del mondo alquanto complicate dal punto di vista geopolitico. O, quantomeno, sarebbe auspicabile seguire una linea di condotta differente: quando non puoi o non vuoi parlar bene del tuo avversario politico, taci.