È giusto far togliere le scarpe agli ospiti prima di entrare in casa?

Foto Pexels credit Kelly

È giusto chiedere agli ospiti di togliere le scarpe prima di entrare in casa? Se fino a qualche anno fa il dubbio e tutte le sue opinabili risposte erano circoscritti a situazioni così eccezionali da risultare almeno stravaganti, oggi la curiosità si propaga come più che legittima alla luce di un'abitudine che - è proprio il caso di dirlo - sta prendendo sempre più piede. Ora: nessuna questione quando il divieto di calpestare ceramiche e parquet resta limitato ai famigliari concordi sulla bontà di una regola che sfratta suole già sull'uscio. Ma quando i potenziali ricettacoli di germi e batteri sono ai piedi degli ospiti? Che si fa, che si dice e come ci si pone per evitare di mettere in imbarazzo l'invitato non avvezzo alla pratica?

Togliere le scarpe in casa, regole ed eccezioni

Tutto è partito da quell'accidenti di Covid che esattamente quattro anni fa iniziava a funestarci la vita. Grazie al cielo oggi l'emergenza è passata, ma le premure consigliate allora sono rimaste come riferimenti a un bagaglio precauzionale da cui attingere per scongiurare il rischio di contagi di qualsiasi tipo. Dalle mani che non hanno più smesso di lavarsi spesso e con meticolosa precisione al disinfettante che cosparge copioso palmi e dita dopo ambigui contatti; dalle mascherine indossate al primo accenno di raffreddore all'incavo del braccio che arriva in soccorso davanti a improvvisi starnuti, ogni gesto consigliato allora oggi è parte di una routine che attribuisce all'igiene un posto di prim'ordine e, tra le norme di buon senso, considera pure la messa al bando delle scarpe dall'ambiente domestico.

Per quanto trasversale, però, in Italia la prassi di liberarsi dalle calzature non appena si supera la soglia di casa non è faccenda generalmente condivisa come in altri paesi. Nel Nord Europa, per esempio, togliere le scarpe prima di entrare in casa è un gesto scontato per evitare di portare dentro la fanghiglia di ghiaccio e neve che riempie le strade, mentre in Giappone la consuetudine è talmente radicata che sono previste delle anticamere apposite ("genkan") costruite proprio per riporre le calzature e separare l'ambiente esterno da quello interno. Lì, dunque, non è contemplato l'eventuale impaccio degli ospiti che, prima di varcare la porta, si sentono chiedere di rimuovere i loro lucidi mocassini o le eleganti décolleté magari indossati proprio per l'occasione. Qui, invece, sì, e tocca metterlo in conto se proprio non si vuole derogare almeno per una volta alla regola di interdire le scarpe da casa propria.

Consigli per far togliere le scarpe all'ospite

Parliamoci chiaro: l'invito a togliere le scarpe per lasciarle all'ingresso o sul pianerottolo, rivolto così, senza preavviso, un certo imbarazzo può crearlo, anche se rivolto con il massimo tatto e la più garbata educazione. E questo sia perché la richiesta è di scoprire una parte del corpo che, per quanto "innocente", comunque richiede un gesto che di solito non si compie su esortazione altrui, davanti a sguardi estranei e in contesti che non siano la spiaggia o la piscina. E sia perché, di fatto, costringe l'ospite ad accettarla anche suo malgrado, dal momento che sarà complicato poter rispondere "no, senti, io le scarpe non me le tolgo", girare i cari tacchi e andarsene via.

Quindi, prima di procedere con la cacciata di suole estranee dall'ambiente asettico sarebbe opportuno innanzitutto avvisare per tempo gli ospiti, con un semplice messaggio oppure con una telefonata a seconda del tipo di confidenza che c'è tra il padrone di un casa perfettamente sterilizzata e l'invitato. Anche in caso di totale familiarità, infatti, è sempre meglio comunicare in anticipo l'esigenza di restare scalzi, così da permettere a chiunque di prepararsi all'usanza casalinga. Un'altra accortezza gradita è quella di predisporre una seduta - una poltrona, una sedia, uno sgabello - dove l'invitato possa accomodarsi per procedere al "rito dell'arrivederci scarpa" senza incappare in maldestri tentativi di equilibrio. Ancora: predisporre alternative decorose alle scarpe lasciate sullo zerbino, pianelle che siano comode, ma decenti soprattutto, in grado di non mettere in ridicolo l'invitato che - ricordiamolo, male non fa - dovrebbe essere considerato, se non "sacro", almeno benedetto da ogni forma di possibile cortesia.

Consigli per l'ospite che si saprà scalzo

Almeno due, invece, i consigli per l'ospite che sia stato avvisato per tempo della regola domestica di privarsi delle scarpe durante la permanenza in territorio decontaminato. Il primo è di scegliere un abbigliamento che possa essere il meno possibile mortificato dai calzari in dotazione del domicilio, considerando che, per quanto accettabili, è altamente improbabile che ciabattine o copriscarpe monouso completino al meglio l'outfit: nel dubbio, dunque, preferire pantaloni lunghi. Il secondo è di indossare calzini dignitosi, puliti e possibilmente discreti: eventuali fantasie tipo cuoricini, orsetti, fiorellini dai colori fluo solo se si ha un'età inferiore ai 13 anni oppure se con le persone che prenderanno parte alla cena si ha molta, molta, ma molta confidenza. Aggiungere il suggerimento su un'ancor più accurata igiene personale dovrebbe essere superfluo, ma non si sa mai, per cui, pure qua, ricordiamolo che male non fa.