I tormentoni dell'estate 2023: promossi e bocciati

Fedez, Annalisa, Articolo 31

Una fila che neanche il venerdì alle Poste. Se fino a qualche anno fa i cantanti si tenevano bene alla larga dal tormentone estivo, considerato l'ultima spiaggia per tornare alla ribalta, oppure un trampolino di lancio per emergenti secondo solo ai talent show - quindi non proprio un buon biglietto da visita per chi era già un nome di spicco e voleva evitare crolli d'immagine se associato alla pubblicità del ghiacciolo di turno o a qualche sigla da villaggio turistico - da qualche tempo anche i più grandi si catapultano in sala di registrazione già da aprile per trovare l'accordo giusto, e non solo su una tastiera o una chitarra. Serve la giusta alleanza da fare con qualche collega, in modo che il featuring (termine che ormai va tanto di moda nella musica italiana) conquisti il pubblico ancora prima della canzone, destinata così alle vette della classifica e pronta a trasformarsi nel bancomat estivo degli artisti. Letta in questo modo, la domanda anche dei cantanti più famosi cambia e da "perché farlo?" diventa "perché no?".

Il risultato è un panorama stracolmo di nomi e generi, che non ha più bisogno di andare a pescare dalla musica latino americana - che per almeno vent'anni è stata all'estate italiana come Michael Bublé sta al Natale -, neanche per brani dance o reggaeton. Insomma, ormai il tormentone ce lo facciamo in casa. Tra i primi a fiutare "l'affare" è stato sicuramente Fedez, che ormai da tre anni chiama alla sua corte estiva i cantanti più gettonati del momento per piazzare la hit, ma a seguire le sue orme sono in tanti. Troppi. E non tutti meritano la promozione.

"Disco Paradise" - Fedez, Annalisa, Articolo 31

Partiamo proprio da lui, da Fedez, consapevole di primeggiare nel campionato del tormentone estivo tanto da mettersi per primo, nel trio, nonostante l'ordine alfabetico avrebbe voluto il contrario. Un dettaglio che - ammettiamo - si fa notare di più dopo le dichiarazioni dell'ex amico Luis Sal sul suo proverbiale carattere egoriferito. In questo caso, però, fa un passo indietro nel canto (e per fortuna), lasciando spazio alla potente voce di Annalisa - ormai un tormentone vivente - e puntando sulla reunion artistica con J-Ax, a sua volta riunito con Dj Jad. Una paraculata che fuziona, come il pezzo, fatto scientemente per entrare in testa già dopo il primo ascolto. L'esperienza paga. Non siamo ai livelli di "Mille" né de "La dolce vita", ma sul fatto che Fedez sia ormai l'Alvaro Soler di CityLife non ci sono dubbi.

Promossi.

"Italodisco" - The Kolors

La hit che non ti aspetti. Stash entra a gamba tesa e si porta a casa il trofeo. Per quel che ci riguarda è questa la canzone dell'estate. Un mix perfetto tra pop e dance, ben lontano dal campionatore. Pezzo potente, con una spolverata dei Righeira, un accenno a "Sweet Dreams" (per gli orecchi più attenti) e qualcosa nelle sonorità che ricorda i Subsonica più commerciali, eppure originale, soprattutto per essere un brano estivo. Centro.

Promossi.

"Pazza musica" - Elodie e Marco Mengoni

Due autentici fuoriclasse. I più fighi della musica italiana insieme, in una canzone che è una bomba e certamente troppo bella per giocarsi lo stesso torneo con brani più cheap e banali. Una spanna sopra a tutti in quanto a voce e stile, dal respiro profondamente internazionale. Con questa a Sanremo avrebbero fatto impallidire anche lo spavaldo Lazza.

Promossi.

"Taxi sulla luna" - Tony Effe & Emma

In gara per la quota "bad guys" ma poco credibile. L'accoppiata non funziona, il trapper fa il trapper mentre Emma sembra relegata al ruolo di corista. Tra una "pasta" e un "culo giga" si ascolta fino alla fine senza capire perché. Rimpianto Loredana Bertè livello pro. Buona per riprendersi dall'hangover se i caffè non fanno effetto.

Bocciati.

"Non litighiamo più" - Rocco Hunt

Canzone ufficiale di Chanel Totti e il fidanzato in questa loro prima estate insieme, ma non sono gli unici under 20 a condividerla su TikTok con tanto di mosse e ammiccamenti. Per tutte le coppie che devono riconciliarsi dopo uno sguardo di troppo lanciato in spiaggia. Un trash non trascurabile che sopra i 20 gradi ha sempre il suo fascino. Anche quest'anno Rocco Hunt il suo lo ha fatto.

Promosso.

"Rubami la notte" - Pinguini Tattici Nucleari

Senza bisogno di featuring ci regalano un'altra bella canzone, stavolta estiva, che fa sognare l'amore. Una ballata pop dal ritmo incalzante, non fa ballare ma per cantare coi finestrini abbassati è perfetta, magari al ritorno da una serata. Hanno scritto testi migliori, da giugno a settembre però che importa?

Promossi.

"Mani in alto" - Elettra Lamborghini

È il tempo suo, come direbbe qualsiasi nonna orgogliosa, ma stavolta toppa. La canzone sembra quella di un cartone animato spagnolo, nessun ritornello orecchiabile tantomeno espedienti memorabili a dare una spinta. Sembrano lontanissimi i tempi di "Pistolero" e "Pem Pem", questa estate la regina del twerking nostrano è più una Cristina D'Avena in versione reggaeton (ma peggio di quello che gli amatori di puffi e dintorni arrivano a immaginare).

Bocciata.

"Fragole" - Achille Lauro & Rose Villain

Una canzone spensierata, fresca, come lo champagne da bere con fragole e panna. Il feat con Rose Villain non porta chissà quale aria di novità nello stile di Achille Lauro, il mood musicale è lo stesso ma finché funziona perché cambiare? Cheers.

Promossi.

"Tasche" - Mara Sattei

Orfana di Fedez, questa estate arranca a piazzare la hit. Brano dance che riesce comunque a valorizzare la sua voce, potentissima, ma è l'unica cosa che la distingue dalla valanga di sonorità uguali a se stesse.

Promossa (con riserva).

"Mare caos" - Paola & Chiara

Che stava per arrivare il tormentone estivo si era capito da febbraio, con la reunion a Sanremo. Dopo pezzi diventati ever green come "Festival" e "Vamos a bailar", le due sorelle della musica italiana non deludono e sulle stesse sonorità tornano con una canzone che fa ballare ma con moderazione. Niente "tunz tunz" (ci dispiace per i discotecari, ndr), ma il brano riesce ad essere ugualmente travolgente. Iconiche.

Promosse.

"La discoteca italiana" - Fabio Rovazzi & Orietta Berti

La coppia che non ti aspetti. E ci sarà un perché. Orietta Berti poteva fermarsi alla gloria di "Mille", Rovazzi a questo punto avrebbe fatto meglio a bussare alla porta di Fedez e J-Ax e provare a rispolverare i vecchi fasti della loro collaborazione artistica. L'effetto balera arriva nitido fin dalle prime note e se voleva essere una trovata su cui fondare un link musicale tra vecchio e nuovo, il tentativo è miseramente fallito. Non si salva neanche al trentesimo ascolto dopo una litrata di mojito. E tra le righe lo dice anche lui, "che incubo sto pezzo". Da ascoltare solo in caso di minaccia.

Bocciati.

"Lambada" - Boomdabash con Paola & Chiara

Immancabili i Boomdabash, col caldo sono i nostri Luis Fonsi e Daddy Yankee. Quest'anno, però, forse gli avrebbe fatto bene una pausa per evitare il pezzo anonimo (che prima o poi arriva per tutti). Fortuna Paola & Chiara - che questa estate hanno voluto strafare - il vero valore aggiunto, ma soprattutto l'unica ventata di novità a qualcosa di sentito e risentito.

Bocciati.

"Profumo" - Miss Keta

Il revival che aspettavamo. Due minuti di "Love Boat" dei tempi moderni impreziositi dalla sensualità di Miss Keta, con tutta la mascherina. "Nel tuo calice mi voglio tuffare" è il nuovo irresistibile mantra di aspiranti corteggiatori e corteggiatrici che avrebbe sicuramente apprezzato anche Little Tony.

Promossa.

"Ci pensiamo domani" - Angelina Mango

Entra a valanga nella scena musicale italiana ed è subito tormentone. Apprezzatissima new entry - non solo dai più giovani Amici-addicted - che scavalca anche alcuni veterani e non per il cognome.

Promossa.

"Agosto morsica" - Coma_Cose

L'intento del tormentone è dichiarato fin dal titolo. Una bella botta di bpm al loro indie-pop e il gioco è fatto. Il pezzo è certamente più riflessivo considerando la natura della concorrenza, e la capacità di adattare un testo comunque alto a un ritmo che per una manciata di minuti esce dalle loro corde è straordinaria e per niente scontata. Se non sarà una hit come le altre è senza dubbio la poesia di questa estate.

Promossi.