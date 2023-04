Ridere di un uomo in fiamme, ecco l'Italia dei vigliacchi

Ci vuole una grande dose di vigliaccheria per filmare un automobilista in fiamme dopo un incidente e postarlo sui social, oppure inquadrare con il telefonino una ragazzina di 15 anni mentre viene violentata e non fare nulla. Oggi, che milioni di italiani si mettono in auto al termine del primo ponte di primavera, vale la pena ricordare che il soccorso delle persone in difficoltà non è un sentimento buonista, ma un dovere. E chiunque si sottragga a questo dovere è punito dall'articolo 593 del codice penale. Anche se la sanzione appare fin troppo leggera, rispetto alle potenziali, drammatiche conseguenze: fino a un anno di reclusione e fino a duemilacinquecento euro di multa, che possono raddoppiare nel caso la persona in pericolo muoia per non essere stata aiutata.

La legge non ci chiede di diventare eroi e di entrare in un abitacolo in fiamme (anche se in molti lo hanno fatto), oppure di opporci al branco e farci massacrare di botte. Ci obbliga semplicemente a “darne immediato avviso all'autorità”. Basterebbe insomma una telefonata ai numeri di emergenza. Quanto è successo sul grande raccordo anulare, alle porte di Roma, può invece essere spiegato soltanto dalla scarsa umanità.

Così è morto l'automobilista del video

La notizia è tornata d'attualità per la morte dell'automobilista ustionato, protagonista suo malgrado di un video che ha fatto il giro dei social. Ma l'incidente risale a lunedì 6 febbraio, come racconta RomaToday, quando un'auto si ferma in fiamme lungo la corsia di emergenza all'altezza di Casal del Marmo. Il proprietario, un uomo di 53 anni, scende e cerca di spegnere il fuoco che ha attaccato i suoi pantaloni. Lungo la carreggiata opposta un'altra auto rallenta e un passeggero a bordo lo filma con il telefonino e commenta in dialetto. Sono probabilmente tra i primi testimoni. Basterebbe una telefonata al 112. Di fronte a ustioni gravi, ogni minuto che passa fa la differenza tra la vita e la morte. L'autore di quel video atroce, invece, deride l'automobilista. Poi l'auto si allontana e il filmato si interrompe.

La seconda vigliaccheria si aggiunge poco dopo, quando il video viene pubblicato su pagine social che, nelle intenzioni degli amministratori, dovrebbero raccogliere notizie e immagini sul degrado della capitale e dell'Italia. Ma cosa c'entra un automobilista terrorizzato e avvolto dal fuoco con l'idea di degrado?

Violentata a 15 anni alla festa del Pd

Prima che gli amministratori del profilo se ne accorgano e le rimuovano, le immagini diventano virali. Speriamo che la catena di condivisioni sia almeno motivata dall'indignazione. E non dalla pornografica curiosità di vedere cosa accade nel video e dalle oscene battute del suo autore. Ma c'è da dubitarne.

L'altro grande esempio di vigliaccheria è emerso a Bologna, dopo che i carabinieri hanno identificato cinque minorenni, autori di uno stupro di gruppo. E non è il primo del suo genere. L'aggressione risale allo scorso 18 settembre, ma è stata rivelata soltanto ora. È l'ultima serata della Festa dell'unità, il festival organizzato dal Pd al parco Nord. La vittima, una ragazzina di 15 anni, viene avvicinata da una banda di coetanei, ragazzi e ragazze, tra i quali ci sono i cinque indagati. Poi in una zona appartata, sempre secondo la denuncia, uno di loro violenta la quindicenne, mentre amici e amiche filmano l'aggressione. In questo caso, oltre all'omissione di soccorso, le indagini riguardano il loro eventuale concorso nella violenza.

Il cameriere che difende la collega

Potrebbe capitare a chiunque di essere in serie difficoltà e di avere bisogno di aiuto. Se davvero fossimo una nazione unita – un concetto che nel dibattito pubblico la coalizione di Giorgia Meloni vuole sostituire al sentimento di Paese – nessuno dovrebbe improvvisarsi videomaker, deridere il dolore altrui e pubblicare il filmato sulle pagine che, oltre al degrado, esaltano un certo machismo all'italiana. Nemmeno dovrebbe fare ciao con la mano e scappare, dopo aver provocato un incidente, come è accaduto vicino a Monza. Ma non siamo tutti uguali. Lo dimostra Cristian Sicuro, 27 anni, di Gallipoli, cameriere al ristorante Maffei di Verona.

Nei giorni di Vinitaly, la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino, Cristian è stato picchiato da un cliente e dalla sua fidanzata, per aver educatamente difeso a fine serata una collega molestata dai due avventori e dal loro gruppo di amici. La serietà e la generosità del giovane cameriere, che ha riportato gravi ferite al naso e all'occhio sinistro, riscattano un periodo non sempre in sintonia con la favola degli italiani brava gente.