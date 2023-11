Per accogliere l'Ucraina serve una nuova Europa

Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky - foto LaPresse (AP Photo/Efrem Lukatsky)

L'Ucraina si appresta a iniziare il suo percorso per entrare a far parte dell'Unione europea. Dopo il via libera della Commissione all'inizio dei negoziati, manca solo il sì formale del Consiglio che, con ogni probabilità, arriverà a dicembre. Il percorso non sarà facile, né breve, ma quando terminerà porterà un gigante all'interno del blocco e questo comporterà opportunità, ma anche molti rischi. E l'Ucraina di Volodymyr Zelensky non è il solo Paese che aspira a entrare nell'Ue. Seppur a diversi livelli di avanzamento (e speranza), in fila per aderire all'Unione ci sono altre 9 nazioni. Oltre a Moldavia e Georgia che hanno un percorso simile a quello ucraino, nella regione balcanica attendono anche Albania e Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro e Serbia. Discorso a parte meriterebbe la Turchia la cui adesione appare cristallizzata. Questo significa che se (e quando) saranno accettate nel club, l'Ue dagli attuali 27 Paesi membri arriverà a ben 36. Ognuno di loro avrà diritto a una fetta del bilancio comunitario e naturalmente a partecipare al processo legislativo, contribuendo alle decisioni comuni che vengono prese.

E in un blocco in cui già a 27 ci si muove a velocità di lumaca, e in cui mettersi d'accordo è spesso un'operazione difficilissima, con i nuovi arrivi i problemi sono solo destinati ad aumentare. L'Ucraina nello specifico avrebbe diritto di fare la voce grossa a Bruxelles. Con una popolazione di oltre 43 milioni di abitanti sarebbe la quinta nazione più popolosa nell'Unione, dietro Germania, Francia, Italia e Spagna. Questo significa che avrebbe una delegazione di deputati tra le più numerose dell'emiciclo e che il suo peso in Consiglio, dove il voto è 'ponderato' e quindi ha un valore superiore a seconda degli abitanti della nazione (il voto della Germania vale 10, quello del piccolo Lussemburgo 2), sarà fortissimo. Per non parlare del potere di veto che verrà dato a Kiev su diverse materie in cui è necessaria l'unanimità.

C'è poi il capitolo bilancio da considerare. Ai nuovi membri sono concessi oneri e onori, e tra questi ultimi la possibilità di attingere ai finanziamenti comunitari, in maniera proporzionale alla ricchezza (o povertà) della nazione. Ed essendo l'Ucraina piuttosto povera, la fetta di aiuti comunitari che le spetterebbe sarebbe molto grande. Ad esempio questa nazione fortemente agricola, considerata il "granaio del mondo", avrebbe accesso ai lauti finanziamenti di Bruxelles per gli agricoltori: la Pac, la Politica agricola comune. Oggi la Pac è la principale voce del budget dell'Ue e vale 386,6 miliardi per un periodo di sette anni. Secondo uno studio della Commissione europea, se l'Ucraina aderisse oggi all'Ue, incasserebbe 96,5 miliardi, quasi un terzo dell'intera torta.

Per tutte queste ragioni, al di là della solidarietà politica che l'Europa vuole mostrare al Paese che è stato invaso dalla Russia di Vladimir Putin, i governi europei stanno rallentando nel compiere questo passo. Un discorso che vale per tutti i dieci Paesi candidati. Se l'Unione vuole procedere nell'allargamento deve prima riformare se stessa, un processo che in passato si è rivelato difficilissimo, se non impossibile da realizzare. E deve prima valutare bene se è disposta a farlo davvero. Al momento è la Germania, il gigante del blocco, che sta sottolineando con maggiore forza la necessità di una revisione dei trattati per permettere un allargamento, nonostante questo potrebbe significare la perdita di una parte del potere di Berlino. E questo bisogna tenerlo bene in mente, perché i vantaggi geopolitici e anche economici, ad allargare il blocco europeo sono sicuramente tanti, ma altrettanti sono i rischi.

Rischi che aumentano perché parliamo di Paesi in cui il livello di democrazia non è ancora elevatissimo e in cui ci sono grossi problemi di corruzione (non che l'Italia e gli altri Paesi membri siano perfetti da questo punto di vista a essere onesti). Per questo ad esempio la Germania propone di dare inizialmente un ruolo di osservatori ad alcuni Stati, prima di concedere loro una membership piena. Nessuno vuole altri problemi come quelli causati negli ultimi anni dai continui scontri sullo stato di diritto con Ungheria e Polonia ad esempio. In generale l'Unione europea se vuole allargarsi deve eliminare sicuramente il potere di veto che i Paesi hanno su diverse e importanti questioni. Al momento a Bruxelles è necessaria l'unanimità per le decisioni su politica estera, cittadinanza, tassazione e finanza, nonché sullo stesso allargamento. Questo significa che ogni paese memrbo, non importa quanto grande o quanto 'anziano' dell'Ue, ha la possibilità di tenere in ostaggio tutti gli altri su determinate materie.

Siamo sicuri di voler dare questo potere all'Ucraina, alla Serbia, al Kosovo o alla Turchia? La soluzione potrebbe essere quella di decidere a maggioranza qualificata su questi temi, il che significherebbe comunque dover fare un grande sforzo per raggiungere il consenso più ampio possibile, evitando però così di dare troppo potere a ogni singolo governo. Da rivedere sarebbe anche il ruolo del Parlamento europeo, l'unico organismo direttamente eletto dai cittadini europei ma che, a differenza dei Parlamenti nazionali, non ha il potere legislativo. Può cioè modificare e approvare direttive e regolamenti proposti dalla Commissione europea, ma non di proporne a sua volta. La strada dell'allargamento insomma, al di là delle parole e della propaganda, è molto tortuosa. E per percorrerla sarà necessario prendere delle decisioni coraggiose.

