Gli ucraini sono cittadini europei, ecco perché vanno aiutati

Carri armati di passaggio alla stazione di Udine

Alle donne ucraine non regalate fiori, ma munizioni per l'esercito. Era uno dei “meme” per San Valentino del 2023, a quasi un anno dalla guerra d'aggressione russa. In realtà i fiori continuano a essere apprezzati. Ma, come tante altre piccole cose che allietano la vita in tempi di pace, appartengono al superfluo. La guerra ha cambiato ogni cosa, spesso il modo di pensare, talvolta la lingua con cui parlare, di sicuro le abitudini. Non è raro che, appena arrivano soldi nel conto corrente, questi siano trasferiti senza indugio a una qualche raccolta fondi, spesso per l'esercito: dalle uniformi alle medicine, fino ai droni.

La resistenza del popolo è fatta anche di denaro da destinare ai soldati. Non v'è ucraino che non si senta aggredito dalla Russia e protetto dalle proprie forze armate. La leggenda di “Saint Javelin” ne è un emblema: il sistema anticarro portatile è diventato un'icona protettrice quasi mistica. Le forze armate (Zsu) e le munizioni sono fondamentali, oggi, per tutti gli ucraini. Senza di loro, la terra in cui sono nati e cresciuti sarebbe stata già conquistata.

Così la solidarietà si è diradata

Se la solidarietà umanitaria, dopo lo slancio iniziale, si è naturalmente diradata, altri due punti su cui gli ucraini chiedono di non essere lasciati soli sono la solidarietà militare e l'integrazione europea. L'adesione all'Ue è un processo lungo, sul quale gli ucraini confidano. La solidarietà militare si può concretizzare più rapidamente. Per quanto l'esercito invasore non si sia dimostrato quell'armata quasi invincibile che tutti credevano, produce ancora paura, morti, città distrutte. Il presidente Zelensky, “portavoce” dei sentimenti ucraini e non, come a volte si crede, decisore unico sopra le loro teste, ha parlato fin da subito della necessità di aiuti militari.

Alcuni paesi si sono messi a disposizione quasi immediatamente. Altri hanno atteso a lungo. Tra i primi il Regno Unito, tra i secondi la Germania e l'Italia. Il fatto che esistano radicati sentimenti anti-americani o filo-russi nel substrato sociale e politico di questi e altri paesi europei è ben noto agli ucraini, che tuttavia, per la loro esperienza con lo scomodo vicino, non riescono a comprendere né i dubbi né le posizioni politiche occidentali equidistanti o schierate dall'altra parte. Per gli ucraini, dal 2014 i russi hanno semplicemente fatto su piccola scala ciò che ora fanno su una scala più grande, per non dire di episodi storici come l'Holodomor, ma anche della generale sensazione di sentirsi “occupati”.

La minaccia sovietica di Putin

Tutto sta a come si interpreta la guerra. Spesso si sente dire che, se l'Ucraina smetterà di combattere, non ci sarà più l'Ucraina. Ma a Kyiv vanno oltre e cercano di mostrare che, se la resistenza ucraina cesserà, la guerra non finirà: la Russia di Vladimir Putin proseguirà altrove nella sua strada di ricostruzione dello spazio sovietico unito. E non smetterà di costituire una minaccia per la pace in Europa. È la ragione per cui questa guerra è definita già europea, ed è la principale chiave per invocare l'unica solidarietà necessaria a fermarla: aiutare, militarmente, la resistenza.

I paesi europei non hanno una grande disponibilità di munizioni e mezzi, ma molti di loro si sono impegnati nell'aiuto militare. A Kyiv la sensazione è che vi siano differenze tra un paese e l'altro sul grado di percezione del pericolo continentale da loro arginato. Avrebbero certamente sperato in una maggiore consapevolezza generale, ma fanno i conti con la realtà.