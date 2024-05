Manganelli, censura e manette: quanto ci costa votare ancora l'ultradestra di "Giorgia"

Il murales di Giorgia Meloni - Marilyn vandalizzato a Milano. Foto di Marco Ottico/Lapresse

Corre l'anno 2034, dovremmo recarci alle urne per le elezioni europee, ma sono state eliminate perché superflue. Sui giornali abbiamo letto degli arresti odierni: in galera un gruppo di giovani ecologisti che provava a salvare l'ultima riserva naturale d'Italia. Bisogna privatizzare tutto, resort e spiaggia inclusa, col placet del presidente della Regione. Il diritto all'aborto è stato definitivamente eliminato e le pericolose comunità dissidenti riunite sotto la sigla Lgbtqi+ messe al bando. Le fabbriche e le campagne sono piene di stranieri, ammessi solo perché non vengono pagati dagli imprenditori. La schiavitù è stata ripristinata e il Pil impenna. I magistrati sono stati progressivamente rimossi. Nessuno passava i test psico-attitudinali e il governo ha optato per le giurie del popolo, estratte a sorte dai bambini, rigorosamente innocenti. Bella Ciao è ancora ammessa, ma il testo è mutato: "O camerata, portami via" risuona la mattina per le strade. E i giornalisti? Tutti prezzolati e "giornalai", quindi sostituiti grazie a chat Gpt per gli articoli online, debitatamente controllati dal ministero dell'Egemonia italiana, mentre il Tg1 lo conduce un avatar con le sembianze di Giorgia Meloni, la nostra imbattibile premier a vita.

Lo spartito illiberale dell'ultradestra

Fantascienza? Esagerazioni? Può darsi che i tempi e i modi non siano esattamente questi, ma lo sono le traiettorie dell'ultradestra, italiana ed europea: di manganello e di governo, di manette e di censura. Le uniformi fasciste e neo-naziste non sono state (del tutto) gettate, ma solo riposte nel cassetto, pronte per essere ritirate fuori al momento opportuno, come dimostra Alternative for Deutschland (Afd) in Germania. Quelle che sono mutate sono le modalità con cui questi partiti arrivano al potere. Come ci ha spiegato il politologo Andrea Pirro, che da anni monitora tendenze e caratteristiche della destra radicale ed estrema, per i partiti come Fratelli d'Italia nello Stivale, gli alleati di Fidesz in Ungheria e di Diritto e giustizia (Pis) in Polonia c'è stato un "apprendimento istituzionale". Una volta eletti democraticamente, dopo aver ingolfato d'odio le pance dei cittadini, sfruttano stratagemmi e aree grigie delle norme per restare al potere e attuare la propria agenda politica. Nel loro "spartito illiberale", la musica suona all'unisono: il nemico è il diverso.

Chi non corrisponde al paradigma "tradizionale" va isolato, privato dei diritti, punito. Che si tratti di migranti, donne, omosessuali e trans, operai o studenti pro-Palestina. Vanno esclusi anche coloro che ostacolano la loro traiettoria illiberale: informando o giudicando, protestando o deridendoli. E giù con pene e censure, ragazzini in galera e chi manifesta (agricoltori a parte) nella trincea delle divise antisommossa. "E allora la Patria"? A ben vedere altro che "Prima gli italiani". Siamo i primi ad andarcene, angosciati da lavori precarissimi, dalla sanità smantellata, da territori inquinati e alloggi carissimi, dal diritto allo studio solo sulla carta e da norme anti-mafia svuotate poco per volta. Un corollario di politiche che non sono una prerogativa della destra, sia chiaro, ma questo governo sta assestando gli ultimi colpi fatali al potere d'acquisto oltre che all'equilibrio tra i poteri dello Stato.

Complottismo e supremazia etnica

La destra continentale è ormai impregnata (e finanziata) dal neo-conservatorismo statunitense vicino a Donald Trump: retrogrado e anti-democratico, complottista e violento, come ha dimostrato l'assalto a Capitol Hill. No, la violenza non è sparita. Nonostante la legittimazione istituzionale, ci sono frangie che vi ricorrono ancora. Non solo le offese sui social, anche gli attacchi ai sindacati, le ronde nelle periferie contro i centri per i migranti, la tentata strage di Macerata ad opera di Luca Traini. Opera di militanti sbandati o puntuale messa in pratica dell'odio propagato dai referenti politici? Uno studio ha ricostruito gli intensi rapporti tra la Lega di Matteo Salvini e i militanti neo-fascisti di Casa Pound, dal momento in cui il segretario leghista ha avuto bisogno di inserirsi in territori non padani per lasciare indietro il territorialismo del Nord. Le teorie della sostituzione etnica e del suprematismo bianco, ritenute credibili solo nei circoli dove va di moda il saluto romano, sono state incorporate nel linguaggio e nei dibattiti di ministri e candidati ossessionati dai gay. La recente presa di distanza da parte del Rassemblemnet national e della Lega dai commenti pro-nazisti del principale candidato dell'AfD suonano più come una ripicca che come una convinta direzione democratica.

Erosione democratica

E cosa dicono i moderati d'Europa di fronte allo smantellamento dello stato di diritto? Il Partito popolare europeo pochi anni fa ha espulso "l'autoritario" Orban, ma adesso corteggia la Meloni, accreditatasi alla corte di Ursula von der Leyen. La tedesca vorrebbe la premier tricolore come alleata nella prossima Eurocamera, ignora forse che rischia di esserne divorata. Il Dna politico di Meloni e Orban è la stesso. I due leader si trovano solo in momenti diversi della loro esperienza al potere. La genetica anti-democratica è condivisa anche dal partito Diritto e Giustizia (Pis) di Mateusz Morawiecki, che ha perso le elezioni, ma solo dopo aver smantellato in poco meno di un decennio al potere i diritti delle donne, degli omosessuali e dei migranti, minato le basi di una magistratura indipendente e della libertà di stampa. Nonostante la vittoria, è difficile oggi per le opposizioni guidate da Donald Tusk ripristinare appieno le istituzioni democratiche, impregnate delle barriere illiberali poste dal Pis. "Una volta portato indietro dall'ultradestra, l'orologio istituzionale e dei diritti fatica ad essere riportato in avanti", ha spiegato il politologo Pirro a Today.it.

Come ha evidenziato la senatrice a vita Liliana Segre durante la discussione sul premierato elettivo, proposto dal governo e che garantirebbe un premio di maggioranza senza precedenti: "Ci sono aspetti allarmanti e non voglio tacere". Neppure noi, cara senatrice, abbiamo intenzione di tacere. I collettivi di donne, le Università, le fabbriche, i giornalisti, seppur solo finora una piccola parte, stanno rispondendo ciascuno a suo modo all'erosione democratica in corso. Ma la politica? Le opposizioni? L'ultradestra non va solo denunciata sventolando i fantasmi del ventennio o postando meme a testa in giù. Al posto dei leader di passaggio, delle liste raffazzonate per il 4%, dei litigiosi purismi tinti di rosso, di brutte imitazioni di politiche destroidi e di micro-correnti, avremmo avuto bisogno di proposte autenticamente alternative su casa, salari, ambiente e salute. Le uniche in grado di convincere le persone a votare il 9 giugno e iniziare a liberarci di "sta rottura de cojoni dei fascisti".