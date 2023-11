Grazie Ilary: Unica è un inno alla libertà delle donne

Ilary Blasi in "Unica"

Lo aveva detto tempo addietro: lo show quando inizia o quando finisce lo decide lei. Unica, il documentario su Ilary Blasi e la separazione tra lei e Francesco Totti, è il contenuto più visto della settimana appena trascorsa su Netflix. Un successo che conferma le aspettative altissime che hanno accompagnato il debutto del docufilm sulla piattaforma. Il docufilm è innanzitutto un’operazione commerciale e di immagine non solo per Ilary Blasi ma anche per Netflix che, come hanno fatto notare molti osservatori, con questo prodotto si inserisce a tutti gli effetti nella cronaca rosa e di costume. Operazione già provata e centrata con Wanna, il documentario su Wanna Marchi, la figlia Stefania Nobile e sulle loro vicende giudiziarie; ma se nel loro caso e in quello di Sanpa - la docuserie su San Patrignano - la cultura pop e in particolare il racconto che ne hanno fatto i media si intrecciavano alla cronaca giudiziaria, in Unica non c’è niente di tutto questo. Ma a ben guardare anche in Unica c’è di più.

Un momento particolare per la storia del nostro paese

Sarà un caso, ma il documentario su Ilary Blasi è arrivato in un momento molto particolare per il nostro paese. Il femminicidio di Giulia Cecchettin e le parole della sorella Elena hanno costretto una parte consistente della nostra società a interrogarsi sul dominio degli uomini sulle donne, sul patriarcato e sul sessismo sistemico. A fare breccia è stata la sorella di Giulia, Elena Cecchettin, che ha chiamato in causa gli uomini ribaltando la narrazione che vorrebbe le questioni di genere qualcosa che riguarda solo le donne: tutti loro - ha detto la ragazza in una lunga lettera sul Corriere e ai microfoni di Dritto e Rovescio - devono interrogarsi sui piccoli e grandi soprusi che la loro condizione di maschi permettere loro di commettere, dalle chat del calcetto al cat calling passando dal modo in cui si relazionano con fidanzate, mogli e compagne. Scrive Francesco Piccolo su Repubblica : “La fragilità ci rende spaventosi, noi maschi; tanto quanto ci rende spaventosi la violenza; soltanto nei maschi queste due caratteristiche sono legate. È attraverso questo che bisogna passare, lo si voglia o no. Non si vorrebbe passarci, lo so, perché non è giusto”. Gli fa eco Nicola Lagioia sulla sua rivista Lucy in cui con un lungo articolo ragiona non solo sul femminicidio di Giulia Cecchettin, ma anche sul rapporto che gli uomini hanno con il rifiuto, con l’abbandono e con l’indipendenza delle proprie partner.

È in questo clima politico, sociale e culturale che è arrivato Unica. E allora mi si perdoni l’immagine calcistica se dico che Netflix ha segnato un goal a porta vuota facendo circolare prima dell’uscita del docufilm le immagini in cui Ilary Blasi dice: “Francesco, quello che tu mi stai dicendo è di scegliere tra la mia vita e la tua vita. E io scelgo me”.

Unica è la versione di Ilary, quindi gioco forza è una versione parziale raccontata dal suo punto di vista e attraverso la sua sensibilità. Solo che in questo momento la sua sensibilità coincide con quella parte dell’opinione pubblica che non sopporta più i piccoli e grandi soprusi degli uomini. Non poteva esserci momento più favorevole per l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi per alzare la voce. Ilary non è solo l’ex moglie di un calciatore famoso che sceglie di togliersi qualche sassolino dalle Louboutin, Ilary è la portavoce di tutte le donne a cui viene chiesto di scegliere tra lavoro e carriera, tutte quelle che devono annullarsi se l’uomo che hanno accanto sta passando un momento difficile, tutte quelle a cui viene detto che stanno sbagliando, che non è vero niente, che è tutto nella loro testa. Ma Ilary è soprattutto tutte quelle donne che non ci stanno più a stare in silenzio, che sono stanche di vedere i propri uomini intrufolarsi nei loro device e nei loro armadi, che vogliono raccontare la loro storia senza intermediari. E pazienza se è una versione parziale e di parte, è pur sempre la loro.

Ilary Blasi ha fatto centro non tanto perché ha potuto dire la sua, ma perché è riuscita a capire prima e meglio di altre colleghe che è arrivato il momento di smetterla di avere paura degli uomini e che, se vogliamo cambiare davvero le cose, è ora di reagire. Ognuna a suo modo, ognuna con i propri strumenti, ognuna con la propria voce. Perché ognuna di noi è, quello sì, davvero unica.