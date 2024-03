Se tuo figlio fa una strage è "colpa" tua

Nicole Beausoleil, madre di Madisyn Baldwin, in aula al processo (foto AP / LaPresse)

Rischiano fino a 15 anni di reclusione i genitori di Ethan, il giovane studente americano condannato all'ergastolo per aver ucciso nel 2021 quattro studenti nella sua scuola superiore con un'arma regalatagli da padre e madre a Oxford, vicino a Detroit, Stati Uniti. James e Jennifer Crumbley erano stati arrestati per non aver vigilato sul loro figlio, quindicenne al momento della strage.

Colpevole di omicidio colposo: è il verdetto di poche ore fa di una giuria del Michigan nei confronti di James Crumbley, padre dell'adolescente che freddò i quattro compagni. I giudici hanno stabilito che anche lui e sua moglie sono direttamente responsabili per il massacro. Lo sono per un motivo preciso: aver dato una pistola al figlio ignorando i tanti segnali del suo disagio mentale sfociato in violenza. La donna è già stata ritenuta colpevole in un separato processo, arrivato a sentenza il mese scorso. Per entrambi la durata della pena sarà stabilita nelle prossime settimane.

Strage del figlio: condannati i genitori

E' una svolta che può fare storia. Quello contro la coppia è considerato il primo processo negli Usa in cui un genitore si è visto contestare un'accusa di omicidio colposo derivante da un "mass shooting" a scuola commesso non da loro, ma da un'altra persona, da un figlio. James Crumbley giovedì sera era in tribunale per il verdetto. Non ha battuto ciglio alla lettura della sentenza. Loro figlio, Ethan, uccise i compagni di corso Tate Myre, 16 anni, Hana Santa Giuliana, 14 anni, Madisyn Baldwin, 17 anni, e Justin Shilling, 17 anni. Nell'attacco erano rimaste ferite anche sette persone. Sta scontando l'ergastolo, senza condizionale. Fine pena mai. In una pagina di diario prima di sparare alla sua scuola superiore nel Michigan, Ethan Crumbley scrisse in un linguaggio chiaro dei suoi piani per trovare la pistola che suo padre aveva nascosto e portare a termine l'attacco. "Dovrò scoprire dove mio padre ha nascosto la mia 9mm prima di poter sparare a scuola", scrisse l'allora quindicenne.

I bambini muoiono quotidianamente per colpi d'arma da fuoco negli Usa e si è fatto ben poco a riguardo finora. "Possiamo portare le persone sulla Luna, possiamo costruire grattacieli, enormi opere come la diga di Hoover e non possiamo tenere i nostri bambini al sicuro nelle scuole", ha detto il padre di una delle vittime di Crumbley. Il procuratore Karen McDonald, parlando in conferenza stampa con i genitori delle quattro vittime, ha affermato che il verdetto "non riporterà indietro i loro figli ma è un momento di responsabilità. I Crumbley avrebbero potuto evitare questa tragedia con il minimo sforzo", ha detto.

James Crumbley aveva acquistato la pistola a nome suo in un negozio di armi locale durante il Black Friday quattro giorni prima della strage. Ethan era con suo padre al momento dell'acquisto. La madre Jennifer parlava della pistola come del "nuovo regalo di Natale" per il piccolo di casa un post sui social media. Lei andava pure a sparare al poligono col figlio. Nel Michigan i minori non possono possedere legalmente armi, se non in circostanze limitate, come quando vanno a caccia con un adulto.

L'avvocato difensore ha sostenuto che "James non aveva idea che suo figlio stesse attraversando un momento difficile". Crumbley non ha testimoniato, a differenza di sua moglie, che ha preso posizione durante il processo e ha cercato di incolpare il marito. Certo è che i due non sono riusciti a garantire che l'arma fosse conservata in modo sicuro. "I genitori e i proprietari di armi hanno la responsabilità di impedire ai bambini di accedere ad armi letali", ha detto Nick Suplina del gruppo Everytown for Gun Safety, in una dichiarazione, aggiungendo che il verdetto "sottolinea ulteriormente questo dovere fondamentale di possedere armi responsabili".

Secondo gli ultimi dati a disposizione del prestigioso Pew Research Center, più di 4 statunitensi su 10 vivono in una famiglia che possiede almeno un'arma da fuoco. Se si cambia il parametro d'analisi, balza agli occhi una sproporzione incredibile tra numero di abitanti e armi. Ci sono circa 393,3 milioni di armi per 330 milioni di abitanti. I numeri sono spaventosi.

La legge di Ethan

E ci sono "coincidenze" da brividi: il nome di Ethan ritorna spesso, quando si parla di armi negli Usa. Molte associazioni si battono infatti per far passare "la legge di Ethan" (Ethan's Law), una nuova legislazione che impone ai proprietari di armi di conservare in modo sicuro pistole e fucili. Si stima che nelle case di 4,6 milioni di minorenni americani ci siano armi cariche, che uccidono o feriscono otto bambini o adolescenti ogni giorno.

La legge è c hiamata così non certo per Crumbley, ma in onore di Ethan Song, un adolescente di Guilford, nel Connecticut, tragicamente ucciso nel 2018 da un'arma incustodita nella casa di un vicino. Ethan venne colpito accidentalmente mentre lui e il suo migliore amico di 14 anni stavano giocando con una pistola. La famiglia Song ha contribuito a far approvare la legge di Ethan nel 2019, per ora solo nel Connecticut: richiede che tutte le armi da fuoco siano conservate in modo sicuro nelle case in cui vivono minori di 18 anni. Le sanzioni sono severissime. All'inizio del 2024 però solo 26 stati Usa su 50 hanno una qualche forma di legge sulla custodia delle armi per evitare che finiscano in mano ai bambini. Nel 2023 da poco terminato ci sono state almeno 377 sparatorie involontarie da parte di bambini, con 145 morti.

La legge di Ethan verrà prima o poi adottata a livello nazionale? Serve la volontà politica. Garantire che le armi rimangano fuori dalle mani dei propri figli è un imperativo morale. Kristin Song, la madre di Ethan, di recente ha detto: "Stiamo percorrendo un viaggio inimmaginabile; è l'inferno in terra. So che non pensi che possa succedere a te. Nemmeno io lo pensavo. Il nostro obiettivo nell'approvare la legge è creare un cambiamento culturale in cui diventi una seconda natura per i proprietari di armi mettere al sicuro le proprie armi se non sono sotto il loro controllo immediato. Non fermerà tutte le sparatorie, ma ne fermerà molte, e per quei bambini e genitori non ha prezzo".

La prossima strage è sempre dietro l'angolo

In vista delle presidenziali di novembre, per la prima volta c'è la sensazione che il tema armi possa davvero essere centrale in una campagna elettorale. Joe Biden chiede apertamente il divieto di vendita di armi d'assalto e di introdurre più controlli sui precedenti di chi acquista pistole e fucili. Fumo negli occhi per i repubblicani e per la potente lobby delle armi.

Nel solo 2024, due mesi e mezzo, 283 bimbi e ragazzini sotto i 17 anni sono morti per colpi d'arma da fuoco negli Usa e quasi 700 sono rimasti feriti (dati aggiornati a oggi, 15 marzo). I morti di tutte le età sono già oltre quota tremila. Un'emergenza vera. Che si può quantomeno frenare, impossibile pensare di fermarla dall'oggi al domani. Ma per iniziare basta una legge. Per Ethan. Se ne parlerà ancora, purtroppo, e anche molto presto. Perché nella "più grande democrazia del mondo" la prossima strage è sempre dietro l'angolo. Questione di giorni, al massimo di settimane.