Ma i token ai concerti a chi servono davvero?

Un set di token

La stagione dei concerti è iniziata, e per gli amanti degli eventi live è una bellissima notizia. Una cosa che però sto notando è che sempre più spesso viene imposto l'utilizzo dei 'token'. Se non ne avete mai sentito parlare, si tratta di gettoni di plastica colorata che già da qualche anno vengono utilizzati per pagare cibo e bevande e che di fatto sostituiscono i contanti o le carte di credito. Il loro valore in euro è deciso dalla società che organizza l’evento: di recente sono stata a un festival musicale in cui un token costava 3 euro, in un altro 2,50. A volte mettono in vendita anche il "mezzo token", ma non sempre (a me non è mai capitato di trovarli).

Il problema è che spesso è previsto un ammontare minimo per l'acquisto: ad esempio, nel primo festival di cui parlavo sopra non si potevano acquistare meno di 5 token, quindi 15 euro. Inconsapevole di questo sistema, mi sono recata alla cassa per prendere una birra. Costo sei euro, quindi due token. "Non è possibile, il minimo acquistabile è 5 token". "Ma io sono sola e vorrei solo una birra, devo anche guidare". Alla fine nulla di fatto. E non è tutto: se anche avessi acquistato 5 gettoni e avessi preso due birre, mi sarebbe comunque rimasto in tasca un token - dal momento che non sono rimborsabili. Insomma, avrei pure perso tre euro.

Se poi avessi voluto solo dell'acqua? Una bottiglia costava 3 euro, quindi un token: ma avrei dovuto comunque comprare 5 euro di gettoni (ben 15 euro per bere un po' d'acqua...). Qualcuno dirà: potevi prendere 5 bottiglie e mettertele nello zaino (sempre che tu ce l'abbia uno zaino, visto che quasi sempre non sono ammessi ai concerti), al limite te le portavi a casa. E invece no, perché con le nuove regole di sicurezza gli addetti al bar sono obbligati a dare le bottiglie di plastica senza tappo. Se si è con un gruppo di amici sicuramente è più facile fare un acquisto "cumulativo", ma in questo modo si penalizzano le persone che vanno ai concerti da sole.

I token per ridurre le file? Al contrario

Perché sono stati introdotti i token? L'idea, pare, era quella di ridurre le code ai punti di ristoro presenti nell'area dell'evento, ma in realtà il problema non è stato risolto: bisogna comunque mettersi in fila per cambiare gli euro in gettoni e poi di nuovo per spendere i gettoni in cibo e bevande. Nel secondo festival di cui parlavo sopra, poi, c'erano due file diverse per cibo e bevande: quindi una (lunga) fila per prendere i token, una seconda (lunga) fila per prendere da bere e una terza (lunga) fila per prendere da bere. Se avessi usato contanti, carte o sistemi di pagamento digitale (come Satispay, ad esempio) avrei almeno evitato la prima fila. In più avrei speso solo il necessario, senza essere costretta a comprare token in più e a ritrovarmi in tasca gettoni inutilizzati.

Un amico che lavora nell'organizzazione dei concerti mi ha detto che, secondo lui, l'utilizzo dei token è palesemente finalizzato a un maggior ritorno economico per gli organizzatori. In che senso? Innanzitutto imponendo un minimo di token obbligatorio da acquistare (come nel mio caso con la birra). Ma c'è anche un altro fattore da considerare: se faccio mezz'ora di fila per riuscire a prendere i token, è probabile che prenda più gettoni per evitare l'eventualità di dover fare la fila una seconda volta: se poi più tardi avessi voglia di una seconda birra? O di un panino? O di una bottiglia d'acqua? Il problema però, di nuovo, è che se poi la voglia non ce l'ho i token mi restano in tasca. Con buona pace degli ambientalisti, tra l'altro, visto che questa pratica aumenta anche l'utilizzo della plastica.

L'utilizzo dei token è stato duramente criticato anche dall'organizzazione Altroconsumo, che l'ha definita "una pratica scorretta perché impedisce ai consumatori di poter recedere dalle condizioni di vendita ottenendo indietro il denaro" e che ha diffuso un form per raccogliere testimonianze e segnalazioni. Insomma, alla fine con i token si spende di più, si fanno più file, si spreca tantissima plastica e spesso si buttano via soldi, ritrovandosi nel portafoglio gettoni inutilizzati (e inutilizzabili). Forse ha ragione il mio amico quando dice che l'unica nota positiva (per gli organizzatori, ovviamente) è il maggior ritorno economico. Siamo sicuri di voler continuare in questa direzione?