Non è facile verificare l’età di chi accede ai siti pornografici

Foto d'archivio

Texas, Mississippi, Montana, Arkansas. È un elenco che può apparire poco sensato ma, in realtà, nasconde un’ondata di iniziative, negli Stati Uniti, per limitare l’accesso ai siti per adulti per i minorenni. Sono oggi 8 gli stati che hanno approvato una legge che obbliga i portali con almeno 1/3 di contenuti pornografici a verificare l’età dei propri utenti. In tutti gli stati in cui una proposta del genere è passata, Pornhub, il più importante gruppo di portali per adulti, ha deciso di sospendere la propria attività.

Quello dell’age verification – si chiama così, in gergo – è un tema di stretta attualità. Lo è anche nel nostro Paese, dopo che l’AGCOM ha deciso di aprire una consultazione pubblica “volta all’adozione di un provvedimento sulle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti”. Un tavolo, in altre parole, in cui approfondire e verificare come capire se chi accede a determinati generi di contenuti è maggiorenne o meno.

Del resto, dice l’Autorità, esiste già un quadro normativo che obbliga le piattaforme a verificare l’età degli utenti. All’interno del Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, i portali sono infatti chiamati a “predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l’età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori”.

La protezione dei minori online è fondamentale, poco da dire. Lo scorso anno, sempre in questa direzione, AGCOM aveva introdotto il Parental Control, un sistema che obbligasse i fornitori di servizi telefonici a bloccare i contenuti per adulti ai minori di 18 anni.

Quando si parla verifica dell’età in senso più ampio, tuttavia, il tema è tanto semplice quanto complesso: non è scontato trovare un sistema che possa verificare l’età degli utenti garantendo privacy e sicurezza.

Come si fa a verificare l’età degli utenti

Il più noto metodo di verifica è l’autocertificazione. È quella spunta, evidentemente semplice da aggirare, in cui un utente dichiara di avere più di 18 anni. Non è abbastanza: il punto, tuttavia, è che ognuna delle altre soluzioni è difficile da implementare. È l’Unione Europea ad aver fornito un quadro delle possibili modalità. C’è l’uso di carte di credito che, nonostante la verifica della validità, non garantisce l’identificazione del titolare e varia per età minima richiesta a seconda del paese.

La biometria, che utilizza l’intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale, non è esente da margini di errore e solleva questioni di privacy. L’analisi comportamentale online, basata su cronologia di navigazione o questionari, è un metodo di verifica parziale, che si basa sui dati per prevedere l’età di chi accede a un portale.

La verifica offline e online si avvale di documenti fisici o digitali per attestare l’età. Il consenso dei genitori e il vouching richiedono una conferma da parte dei genitori dell’età, che finiscono per autorizzare l’accesso. Altri metodi includono un’app specifica per la verifica dell’età, l’uso del numero di telefono mobile, l’analisi vocale e l’open banking, che sfrutta le informazioni bancarie per confermare l’età con il consenso dell’utente.

Esiste, poi, il metodo della carta di identità, magari attraverso un sistema digitale (come SPID) o un vero e proprio portafoglio digitale, pensato per condividere in modo sicuro i propri dati sul web (ci sta lavorando la stessa UE).

Qual è il problema e le possibili soluzioni tecnologiche

Quest’ultimo metodo, quello della verifica tramite carta di identità, digitale o meno, è quello che molti Stati americani hanno adottato, insieme all’analisi dei comportamenti online. Torniamo all’inizio di questa storia, che comincia nel 2022, quando la Louisiana introduce l’obbligo per le piattaforme per adulti di verificare l’età degli utenti tramite carta di identità. È la prima, come abbiamo visto, di altre 7: l’ultima, il Texas, è arrivata nel marzo di quest’anno.

La reazione di Pornhub è stata bloccare i propri portali in quegli stati. Per evitare problemi, senz’altro, ma anche, come ha scritto la stessa azienda in un post dopo l’approvazione della legge in Texas, "perché fornire l’identificazione ogni volta che si desidera visitare una piattaforma per adulti non è una soluzione efficace per proteggere gli utenti online e, infatti, metterà a rischio i minori e la tua privacy.”

Il tema è importante e, naturalmente, la posizione delle piattaforme per adulti è parziale e interessata. È probabile, tuttavia, che la soluzione a questo problema passi per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche diverse. In questo senso, la Francia, che pure sta lavorando a un sistema di verifica dell’età, sta sperimentando tramite la CNIL, l’autorità per la protezione dei dati, un sistema in cui un soggetto terzo, come una banca o un fornitore di energia, autentica l’identità e l’età di una persona. Il sistema crea quindi una firma digitale che attesta che quella persona ha più di 18 anni: sarebbe questa firma, anonima, a essere poi condivisa con il sito per adulti.