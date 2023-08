Il vero decreto sicurezza di cui avremmo bisogno

Gli hanno dato il cinque e poi è partito il massacro. No, non è una scena di "Arancia Meccanica", ma il pestaggio mortale subito da un clochard da parte di due sedicenni, lo scorso 20 giugno, a Pomigliano D'arco. Frederick aveva 43 anni ed era ghanese. Era arrivato in Italia nel 2012. Aveva puntato sul nostro Paese per ricostruirsi un futuro e da noi era riuscito anche a diplomarsi. Ha aspettato anni per un titolo di soggiorno che non è mai arrivato e fatto mille lavoretti. Non aveva nessun posto dove andare, né dove tornare. È così finito in strada a chiedere l'elemosina, come capita a molti. E quella subita non era certo la prima aggressione della sua vita. Friederick Akwasi Adofo era uno dei tanti fantasmi in carne e ossa che affollano le nostre città e le nostre campagne. E come accade ai fantasmi, anche la sua storia, dopo una timida indignazione generale, è finita nel dimenticatoio.

Sono oltre mezzo milione gli invisibili, spesso nelle stesse condizioni di Frederick, che non vogliamo vedere. Persone a cui è rifiutato un permesso di soggiorno che rimangono a collezionare fogli di via nel nostro Paese. Non hanno più un posto dove tornare, né uno dove stare. In Italia sono illegali e non hanno alcun diritto. Finiscono così nelle reti dello sfruttamento e del lavoro nero, a chiedere l'elemosina ai margini delle nostre strade, a ingrossare le fila della criminalità organizzata o ad arrangiarsi come possono.

L'esercito di clandestini sfruttati in agricoltura (e non solo)

Un piccolo esercito di disperati che viene regolarmente sfruttato in settori come agricoltura, logistica, servizi alla persona, ristorazione. Lavoratori senza diritti pronti ad accettare il minimo indispensabile per la sopravvivenza. Solo nell'agricoltura, del resto, i lavoratori stranieri rappresentano il 18% della forza lavoro complessiva. E solo nel 2021 sono stati circa 230mila i lavoratori impiegati irregolarmente nelle nostre campagne. Un bracciante su quattro lavora di fatto in nero, la maggior parte di questa percentuale è composta di clandestini. Gran parte della nostra agricoltura, soprattutto al Sud, si basa sullo sfruttamento sistematico degli invisibili. Un modo criminale di abbassare i costi di produzione in una delle filiere più critiche della nostra economia.

E, come ci ricordano i dati Ispi, la condizione di irregolarità è strettamente connessa con il rischio di commettere crimini. Del resto il legame tra presenza di migranti irregolari e crimini è uno dei grandi cavalli di battaglia della destra di governo meloniana e salviniana. Gli invisibili tornano così a fare notizia come spauracchi, mostri dai quali difendersi, autori di crimini efferati. Eppure sappiamo che, cifre alla mano, i reati commessi dagli stranieri irregolari sono per lo più legati alla micro-criminalità, ovvero alla necessità di sopravvivere in un ambiente dove si è illegali per il solo fatto di esistere. E sappiamo anche che, una volta usciti dall'illegalità, la propensione al crimine degli stranieri è la stessa di quella degli italiani.

I decreti (in)sicurezza e i facili bottini elettorali

E il paradosso è che, mentre si grida "al lupo", le riforme messe in atto da Salvini prima e da Giorgia Meloni oggi, aumentano gli irregolari e riducono gli spazi di integrazione, rendendo di fatto meno sicure anche le nostre strade. Il "decreto sicurezza" del 2018 di Matteo Salvini in particolare, affossava completamente l'accoglienza e tagliava i servizi per i richiedenti asilo. Non solo, abrogando la protezione umanitaria e restringendo le maglie di quella internazionale, creava sistematicamente nuovi irregolari.

A distanza di cinque anni, è ancora una volta Giorgia Meloni, con il famoso decreto Cutro, a restringere nuovamente le maglie della cosiddetta protezione speciale e a confinare in richiedenti asilo in strutture emergenziali (CAS) che assomigliano a dormitori sovraffollati completamente privi di servizi. Per avere un'idea del progetto di (dis)integrazione del Governo, basti pensare che non è garantito nemmeno l'insegnamento della lingua italiana per chi sbarca sulle nostre coste. Un caso unico in Europa e forse nel mondo che favorisce la creazione di nuovi ghetti e conseguentemente di nuove paure da dare in pasto all'opinione pubblica.

Perché il progetto, cosciente o meno, di molta destra sembra essere esattamente questo. E l'evidenza è che i decreti pro-sicurezza contribuiscano a creare spazi di tensione e disagio sociale e, in ultima analisi, di insicurezza collettiva, da capitalizzare alla prossima tornata elettorale. Chi tiene davvero alla sicurezza dei cittadini non può ignorare che per rimpatriare tutti i clandestini italiani servirebbe più di un secolo. Come non può ignorare che la diminuzione degli spazi e dei fondi per l'integrazione può generare alla lunga solo emarginazione e devianza che si ripercuote sui disperati, ma anche su tutta la collettività.

Il vero decreto sicurezza di cui abbiamo bisogno dovrebbe puntare a donare un orizzonte di legalità a circa mezzo milione di invisibili, a creare percorsi di integrazione reali con il nostro tessuto sociale e produttivo, magari tornando a insegnare la nostra lingua e far conoscere la nostra cultura. Tornare a combattere realmente il caporalato, lo sfruttamento e l'irregolarità nel mondo del lavoro, che significherebbe anche abbattere la concorrenza sleale che affossa molti imprenditori onesti.

Perché la vera sicurezza non passa nella retorica "dell'invasione", ma dalla scommessa di un'Italia diversa. Un paese pragmatico, innovativo e inclusivo, in cui anche Frederick avrebbe forse potuto trovare forse la sua strada. Invece venire giustiziato per strada da due balordi, nell'indifferenza generale. E finire dimenticato dalla cronaca e dalla storia, come il mezzo milione di fantasmi che ci camminano a fianco.

