Qual è il vero problema tra Salvini, Meloni e Tajani

Era nell'aria già da tempo, e tra chi segue da vicino le vicende della bolla europea, si aspettava solo il momento in cui il caso (politico) sarebbe scoppiato. A scoperchiare la pentola sono stati, a distanza, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Che, da opposte posizioni, hanno inviato un chiaro messaggio alla premier Giorgia Meloni in vista delle prossime elezioni europee: da leader del governo italiano e da presidente (appena riconfermata) della destra conservatrice continentale, dica da che parte intende stare a Bruxelles. Se con l'attuale maggioranza che regge le redini dell'Ue, composta dai popolari del Ppe, di cui fa parte Forza Italia, ma anche i liberali di Emmanuel Macron (Renew) e i socialisti (con dentro il Pd). Oppure tentare la strada di un'inedita coalizione di centrodestra sul modello italiano, con Ppe, conservatori (l'Ecr guidato da Meloni, per l'appunto) e i sovranisti di cui fa parte la Lega.

Le urne per il rinnovo del Parlamento europeo si apriranno fra poco meno di un anno, il 9 giugno. Ma all'ombra dell'ultimo summit Ue a Bruxelles, le principali famiglie politiche hanno fatto il punto sulle possibili alleanze all'indomani del voto. Sondaggi (di oggi) alla mano, l'attuale coalizione di maggioranza ha i numeri per mantenere il comando dell'Eurocamera, ma con un margine decisamente più risicato rispetto al 2019. Anche quattro anni fa, il trio popolari-socialisti-liberali non andò a gonfie vele, tanto che per trovare la quadra si allargò di fatto la squadra ad alcuni appoggi esterni, in particolare quello dei Verdi e di altri pezzi, come la delegazione dei deputati M5s. Nacque così quella che venne ribattezzata mesi dopo la "maggioranza Ursula", dal nome della presidente della Commissione von der Leyen, che ottenne l'incarico grazie a questa architettura.

A Bruxelles, in molti ritengono probabile che von der Leyen corra per un altro mandato. Ma la leader tedesca deve fare i conti con il proprio partito, il Ppe, guidato dal connazionale Manfred Weber, e con l'avanzata delle destre in Europa, in particolare dei conservatori dell'Ecr, che nel frattempo hanno conquistato sempre più posti di potere in giro per il continente. Già da tempo, Weber si è mosso in autonomia rispetto alla presidente della Commissione (la quale, tra l'altro, gli soffiò il posto nel 2019): da un lato, ha teso la mano a Meloni, e dall'altro serrato le fila dei fedelissimi in Aula per bloccare una serie di proposte dell'esecutivo von der Leyen, nello specifico quelle del pacchetto del Green deal. In questo, ha trovato anche sponda in una parte dei liberali, ma non dei socialisti.

Ecco perché nei mesi scorsi si è rincorsa la voce di un possibile accordo tra il Ppe, i liberali e i gruppi di destra, ossia l'Ecr di Meloni e i sovranisti di Id (Salvini e Marine Le Pen), per creare una maggioranza di centrodestra alle prossime elezioni. Se si votasse domani, i numeri per realizzare questa inedita coalizione ci sarebbero pure: insieme, stando agli ultimi sondaggi, i quattro gruppo otterrebbero circa 400 seggi. Ma nei fatti, un accordo del genere attiene più alla fantapolitica. Il primo vero scoglio è rappresentato dai sovranisti: buona parte dei tedeschi del Ppe difficilmente accetterebbe di sedere al fianco dell'AfD, il partito dell'ultradestra in Germania, terza gamba dell'Id. Ma soprattutto, i liberali francesi del partito di Macron non potrebbero mai sottoscrivere accordi con il nemico numero uno in patria, Le Pen. Anzi, una delle condizioni chiave poste da Renew è proprio mantenere il cordone sanitario in Europa intorno alla leader del Rassemblement national.

"È chiaro che gli estremisti non possono far parte di una coalizione che deve governare l'Europa, se sono anti europei", ha detto Tajani citando per l'appunto Le Pen e AfD. "Altra cosa è la Lega che mi auguro possa essere parte di una maggioranza di centrodestra", ha aggiunto il ministro degli Esteri, che nel 2017 è stato eletto presidente del Parlamento europeo proprio mettendo insieme popolari, liberali e destra. A differenza di quanto avvenne all'epoca, però, Tajani sa che per governare sarà necessario mantenere l'attuale patto con i socialisti, anche solo perché è impensabile che il partito che esprime il cancelliere tedesco (il socialdemocratico Olaf Scholz) sia all'opposizione all'Eurocamera. Non a caso, l'attuale capo del Parlamento, la popolare maltese Roberta Metsola, che era data come la possibile candidata di una coalizione di centrodestra al posto di von der Leyen, ha chiarito già lo scorso mese, in un incontro a porte chiuse con i socialisti, di voler mantenere il patto di governo.

Semmai, il problema è come sacrificare i Verdi, e imbarcare i conservatori. Da un lato, gli ecologisti scontano un calo netto di consensi, ma possono puntare su posti chiave nell'esecutivo tedesco. Dall'altro, i conservatori hanno come azionista di maggioranza il Pis, il partito che governa in Polonia e che difficilmente verrebbe accettato non solo dai socialisti, ma anche dai liberali e da buona parte del Ppe. Dell'Ecr, il dialogo è possibile con Meloni, ma anche con i Democratici svedesi, i cechi, e, forse, con gli spagnoli di Vox (qualora a giugno dovessero entrare in un governo con i popolari a Madrid). Ossia con tutti coloro che, a esclusione del PiS, hanno posti in Consiglio Ue, lì dove siedono i governi degli Stati membri e dove le leggi (proposte dalla Commissione e negoziate con il Parlamento) ricevono il bollo finale.

Far entrare Meloni e ad altri pezzi dei conservatori nella stanza dei bottoni è diventato insomma una necessità per non paralizzare l'Ue. Salvini potrebbe far parte di questa truppa, ma da un lato dovrebbe recidere il cordone con Le Pen, e dall'altro teme l'abbraccio mortale con una grande coalizione europea (un po' come lo è stato con il governo Draghi). Nel 2019, la Lega stravinse le elezioni nel nome dell'opposizione agli euroburocrati e alle forze europeiste superando il 30%. Oggi, con una campagna elettorale alle porte e con sondaggi che danno il Carroccio poco sotto il 10%, rinunciare alla bandiera sovranista sarebbe come darsi la zappa sui piedi (e rischiare la propria leadership a favore dei leghisti più favorevoli alla convergenza al centro). Salvini vuole recuperare consensi da qui al 9 giugno prossimo, e può farlo tanto più se può rivendicare di essere l'autentico portatore a destra della bandiera sovranista, dato il flirt di Meloni con Ppe, Macron e socialisti: "Mi sembra sorprendente auspicare un'alleanza con chi ci ha attaccato (Macron, ndr). Non vanno riaperte le porte ai socialisti e a una maggioranza Ursula, con Pd e 5 Stelle", ha detto in una intervista al Corriere.

