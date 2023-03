L'omaggio alla camorra corre sui social: quando il disgusto diventa virale

Foto Today, Vinicio Marchetti Citynews

Mentre Napoli (quella vera) piange Francesco Pio che, stando a quanto riferiscono le fonti investigative, sarebbe stato ucciso dal figlio di un camorrista - mentre gli onesti celebrano il ricordo di Don Peppe Diana, c'è chi si diverte ballando con la colonna sonora de “Il Camorrista”, il celebre film del 1986 diretto da Giuseppe Tornatore, liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Giuseppe Marrazzo, a sua volta basato sulla figura del boss della Nuova camorra organizzata Raffaele Cutolo.

Immagini disgustose e inquietanti divenute in brevissimo tempo virali e che, ancora una volta, contribuiscono a fornire un'immagine del tutto falsa e distorta di Napoli e dei napoletani. Chiunque viva questi territori sa perfettamente che anche nei quartieri con la maggiore densità camorristica, la prevalenza è fatta sempre da persone perbene, da onesti lavoratori. Ovviamente, neanche a dirlo, una simile celebrazione criminale non fa che alimentare l'odio nei confronti non dei camorristi, ma di tutti i napoletani. Un popolo che soffre di tanti problemi e che si trova costretto, ogni volta, a subire anche il linciaggio mediatico di chi – dopo questi spettacoli indegni – sembra godere nel definirlo fatto solo da delinquenti e camorristi. Nessuno può mettere in discussione che la situazione sia grave e che a Napoli serva una legge speciale e investimenti mirati. Quando, però, i riflettori si accendono su Napoli solo per criminalizzare e distorcere la realtà, allora, tutto ciò che avviene (o che potrà avvenire) si trasforma immediatamente in un tremendo passo indietro; culturale e della percezione.

L’altra faccia della medaglia di Napoli e dei napoletani

Non dimentichiamo, ovviamente, che effettivamente c’è una parte di Napoli dove lo scadimento delle coscienze, soprattutto nelle aree metropolitane più periferiche, tocca spesso punte di inarrivabile grandezza. L'altra faccia della pietà, della solidarietà, degli affetti a Napoli, però, è feroce e non intende arrendersi. L'omertà camorristica e la familiarità amorale – soprattutto nella politica - invece, continuano a rappresentare un connotato secolare della società napoletana e meridionale in genere. Ma, proprio per questo motivo, dobbiamo renderci conto che Napoli è un'emergenza nazionale e - più di ogni altra cosa - è l'emergenza dei napoletani. Proprio quei napoletani che, alla visione dei molteplici disgustosi video come questo, perdono ogni volta un pezzo della speranza che la tanto agognata riscossa stia per cominciare.